SRH vs RR Live Score: IPL 2018 में आज विलियमसन की यंग टीम से भिड़ेगी रहाणे की राजस्थान रॉयल्स

हैदराबाद.आईपीएल 11 का चौथा मैच आज सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स हैदराबाद में रात 8 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए यह पहला मैच है। इसलिए अहम हो जाता है। दोनों टीमों के पास अब नए कप्तान हैं। हैदराबाद की कप्तानी केन विलियमसन जबकि राजस्थान की कप्तानी के हाथों में होगी। खास बात ये है कि राजस्थान की टीम इस सीजन में 2 साल बाद वापसी कर रही है। वहीं, सनराइजर्स के लिए ये मैच इसलिए अहम हो जाता क्योंकि उनके पास अब डेविड वॉर्नर नहीं हैं।DainikBhaskar.comइस आपको इस मैच से जुड़े तमामLIVE UPDATES दे रहा है।



सनराइजर्स हैदराबाद की टीम

- केन विलियमसन (कप्तान), राशिद खान, शिखर धवन, (विकेटकीपर), संदीप शर्मा, मनीष पांडे, कार्लोस ब्राथवेट, युसूफ पठान, मोहम्मद नबी, क्रिस जोर्डन, बिली स्टानलेक, बिपुल शर्मा, मेहदी हसन, रिकी भुई, सचिन बेबी, तन्मय अग्रवाल , , शाकिब अल हसन, एलेक्स हेल्स।

राजस्थान रॉयल्स की टीम

- आर्यमान बिरला, मिधुन एस, स्टुअर्ट बिन्नी, अजिंक्य रहाणे, धवल कुलकर्णी, डी. आर्की शॉर्ट, जोस बटलर, बेन स्टोक्स, बेन लैफलिन, जतिन सक्सेना, श्रेयस गोपाल, अनुरीत सिंह, जयदेव उनादकट, अंकित शर्मा, गौवतथम कृष्णअप्पा, संजू सैमसन, राहुल त्रिपाठी, प्रशांत चोपड़ा, दुश्मंथा चमीरा, जोफ्रा आर्चर, जहीर खान, महिपाल लोमरोर और हेनरिक क्लासेन।

Players geared ! The chess board is set !!!@ajinkyarahane88



Who do you think will win tomorrow ?#Hallabol #JazbaJeetKa #IPL2018 pic.twitter.com/BT9AN26vW2