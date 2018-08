रक्षाबंधन के बहाने सोशल मीडिया पर मोदी और आधार कार्ड फिर निशाने पर, बिना प्रोटोकॉल समझे कोसा जा रहा मोदी को

नो फेक न्यूज डेस्क. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक फोटो वायरल हो रही है। इस फोटो में एक बच्ची प्रधानमंत्री को राखी बांध रही है और उसके हाथ में आधार कार्ड भी है। इस फोटो को लेकर दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को राखी बांधने के लिए आधार कार्ड जरूरी किया गया। दरअसल, 26 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम मोदी ने स्कूली बच्चियों से राखी बंधवाई थी और ये फोटो भी उसी वक्त की है जो अब वायरल हो रही है।

हालांकि, इस फोटो के जरिए कुछ लोग पीएम मोदी और आधार कार्ड को निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन ये परंपरा सालों से चली आ रही है कि रक्षाबंधन के दिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपने कार्यालय या ऑफिस में राखियां बंधवाते हैं। हमने पिछले साल की फोटो भी देखीं और उन सब फोटो में बच्चियों के पास अपना आईडी कार्ड जरूर था। हालांकि, संभवतः ये पहला मामला है जब पीएमओ में राखी बांधने के लिए कोई बच्ची पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड लेकर गई थी।

क्या है वायरल फोटो में?

- वायरल फोटो में एक बच्ची है जो पीएम मोदी को राखी बांध रही है। उस बच्ची के हाथ में उसका आधार कार्ड भी साफ दिख रहा है। इस फोटो को फेसबुक-ट्विटर पर कई लोगों ने शेयर किया है। इस फोटो के साथ लिखा है

'तस्वीर को ध्यान से देखिए

मोदीजी को राखी बांधने के लिए आधार कार्ड दिखानी है, लानत है ऐसे डरपोक, बेशर्म भाई पर।'

हमारी पड़ताल में सामने आई ये सच्चाई :

- इस फोटो की सच्चाई जानने के लिए हमने रक्षाबंधन के दिन की फोटो ढूंढी। पीआईबी के अकाउंट से भी इन फोटो को शेयर किया गया था।

- पड़ताल में सामने आया कि ये फोटो सही है और इसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ यानी फोटोशॉप नहीं किया गया है। इस बच्ची के हाथ में आधार कार्ड था।

- लेकिन इस फोटो के साथ जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। दरअसल, प्रधानमंत्री कार्यालय का एक प्रोटोकॉल होता है जिसके मुताबिक, वहां आने वाले हर व्यक्ति को अपना पहचान-पत्र दिखाना जरूरी होता है।

- रक्षाबंधन वाले दिन जितनी भी बच्चियां प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचीं थीं, उन सभी के पास अपना पहचान-पत्र था। किसी के पास अपने स्कूल का आईडी कार्ड था, तो किसी के पास कोई और। लेकिन जिस बच्ची के हाथ में आधार कार्ड है, उसके पास स्कूल का आईडी कार्ड नहीं दिख रहा है। जिससे साफ है कि बच्ची अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड लेकर गई थी।

Children tying ‘Rakhi’ on PM @narendramodi’s wrist, on the occasion of ‘Raksha Bandhan’, in New Delhi. pic.twitter.com/J11pFDrByO