इंग्लैंड से सीरीज हारने के बाद धोनी ने अंपायर से ली बॉल, रिटायरमेंट की अटकलें

नई दिल्ली. इंग्लैंड के साथ सीरीज का तीसरा वनडे खत्म होने के बाद मंगलवार को भारतीय टीम ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट रही थी, तभी को अंपायर से गेंद लेकर जाते देखा गया। इसके बाद उनके रिटारमेंट की अटकलें लग रही हैं। धोनी ने टेस्ट मैच से संन्यास के वक्त भी ऐसा ही किया था। वे 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए आखिरी टेस्ट मैच के ड्रॉ होने के बावजूद स्टंप्स अपने साथ ले गए थे। आमतौर पर जीतने वाली टीम के खिलाड़ी स्टम्प अपने साथ ले जाते हैं।

भारत इंग्लैंड से यह सीरीज 2-1 से हार गया। आखिरी मैच में इंग्लैंड ने उसे आठ विकेट से हराया। लीड्स में हैडिंग्ले के मैदान पर धोनी ने अंपायर से जब गेंद ली तो उनके प्रशंसक हैरान रह गए। एक बार तो उन्हें लगा कि वे शायद उसी वक्त संन्यास का ऐलान कर देंगे। सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा हो रही है। इंग्लैंड में वनडे सीरीज में उनका प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा। ऐसे में कुछ लोग उन्हें संन्यास की सलाह दे रहे हैं। धोनी ने लॉर्ड्स में खेले गए सीरीज के दूसरे वनडे में 58 गेंदों पर 37 रन बनाए थे। उनकी इस धीमी पारी के लिए दर्शकों ने उनका मखौल भी उड़ाया था। मंगलवार को भी उन्होंने 66 गेंदों पर 42 रन बनाए। इनमें कई डॉट बॉल खेलीं।

MS Dhoni is going to retire soon. Mark my words. Screenshot lelo. — Omayr Rajput (@itsumairr) July 17, 2018

Big Question is Why MS Dhoni took the ball from umpires at the end of match ? pic.twitter.com/21lgRGNyl4 — Trends Dhoni™ (@TrendsDhoni) July 17, 2018

I am scared now....it is not the time for DHONI to retire ...please Dhoni ...stay ...

Dont make any announcement ...please please ...it will be end of my Childhood ... — abhishek dwivedi (@abhishek_srkfan) July 17, 2018