वाई-फाई पर सिर्फ 7% समय बिताते हैं जियो के ग्राहक, वोडाफोन-आइडिया से 28% कम: रिपोर्ट

रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो की 4G सर्विस की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा 96.4% है।

Web Title: Jio 4G Users Are Less Likely To Connect To WIFI Than Airtel, Vodafone and idea

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)