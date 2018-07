25 जनवरी, 2019 को रिलीज होगी कंगना रनोट की 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी'

बॉलीवुड डेस्क.अपकमिंग मूवी 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' की रिलीज डेट तय कर दी गई है। यह फिल्म 25 जनवरी,2019 को रिलीज होगी। तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी दी। इससे पहले 15 अगस्त, 2018 को इसके टीजर रिलीज किए जाने की घोषणा की गई थी। फिल्म में कंगना लक्ष्मीबाई के किरदार में हैं। यह फिल्म झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी बयां करेगी। इस फिल्म का स्क्रीनप्ले ‘बाहुबली’ के राइटर विजयेंद्र प्रसाद ने लिखा है। उन्हें लक्ष्मीबाई का सब्जेक्ट लार्जर दैन लाइफ और इसकी अपील यूनिवर्सल महसूस हुई। लिहाजा उन्होंने फिल्म का स्क्रीनप्ले डेवलप करने का मन बनाया। दूसरी वजह यह भी थी कि इसे ‘बाहुबली’ के स्केल पर बनाना था, लिहाजा उस कैलिबर के राइटर को हायर किया गया।

-फिल्म के कॉस्ट्यूम नीता लुल्ला ने डिजाइन किए हैं। इसके लिए उन्होंने छह महीने से ज्यादा का वक्त लिया। उनके साथ इस काम में करीबन 40 लोग जुटे हुए थे। मुख्य किरदारों के मामले में ही 40 से 50 कॉस्ट्यूम चेंजेस हैं।

-फिल्म का एक्शन निक पॉवेल ने डिजाइन किया है। उनकी टीम के लोगों ने बताया कि ऑफर मिलने के 15 दिनों में ही वे अमेरिका से इंडिया आ गए। कई वॉर सीक्वेंस ऐसे थे जो उन्होंने दो-दो हजार लोगों के साथ फिल्माए। कंगना ने शूट पर जाने से पहले तकरीबन 40 दिन तलवार बाजी सीखी। उनके अलावा अंकिता लोखंडे और डैनी की ट्रेनिंग भी निक ने भारत आते ही पहले ही शुरू कर दी थी। घुड़सवारी सीखने के लिए उन्होंने सभी को दो महीने दिए। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में वुमन फाइटर्स बहुत हैं।

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Mark the date: <a href="https://twitter.com/hashtag/Manikarnika?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Manikarnika</a> -The Queen Of Jhansi to release on 25 Jan 2019 [Republic Day]... Stars Kangna Ranaut... Directed by Krish... Produced by Zee Studios and Kamal Jain.</p>— taran adarsh (@taran_adarsh) <a href="https://twitter.com/taran_adarsh/status/1020545734926479360?ref_src=twsrc%5Etfw">July 21, 2018</a></blockquote>

