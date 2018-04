करिश्मा के Ex हसबैंड ने थर्ड वाइफ के साथ सेलिब्रेट की शादी की पहली सालगिरह

मुंबई.बॉलीवुड एक्ट्रेस के एक्स हसबैंड ने अपनी तीसरी वाइफ प्रिया सचदेव के साथ शादी की पहली सालगिरह सेलिब्रेट (13 अप्रैल) की। प्रिया ने हसबैंड के साथ शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करते कुछ फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'Happy Anniversary my Darling Husband...Love you from the Sun ☀️ and Back 💫 Infinite Times! You Complete Me in every way possible...Thank you for your unconditional love 💗 This last One year has been beautiful and always a roller coaster 🚀with you...looking forward to a lifetime of more beautiful years of married life with you 😍💓😘 my Handsome Husband!'. फ्लाइट में हुई थी दोनों की मुलाकात...

- संजय और प्रिया की मुलाकात फ्लाइट में हुई थी।

- दोनों में दोस्ती हुई और एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 2017 में शादी कर ली।

- संजय, प्रिया के दूसरे हसबैंड हैं। इसके पहले प्रिया ने विक्रम चटवाल से 2006 में शादी की थी, जो 2011 में तलाक पर खत्म हो गई। विक्रम से प्रिया को एक बेटी है, जिसका नाम सफिरा चटवाल है।

- प्रिया, संजय कपूर की तीसरी वाइफ है।

- प्रिया से पहले संजय ने नंदिता मेहतानी से शादी की थी। नंदिता को तलाक देने के बाद संजय ने करिश्मा कपूर से शादी की थी। बता दें कि संजय-करिश्मा के दो बच्चे बेटी समायरा ओर बेटा कियान हैं। संजय-करिश्मा में 2016 में तलाक हो चुका है।

- प्रिया सचदेव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि संजय एक बेहतरीन इंसान हैं। वे उनकी बेटी सफिरा का भी खास ख्याल रखते हैं।

