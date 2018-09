krishna janmashtami 2018 2018 special what is 56 bhog and story behind 56 b

भगवान को 56 भोग लगाने की परंपरा श्रीकृष्ण से जुड़ी है, 6 तरह के रस से तैयार होता है यह विशेष भोग

कड़वा, तीखा, कसैला, अम्ल, नमकीन और मीठा ये छह रस या स्वाद होते हैं। इन छह रसों के मेल से अधिकतम 56 प्रकार के खाने योग्य व्यंजन बनाए जा सकते हैं। इसलिए 56 भोग का मतलब है वह सभी प्रकार का खाना जो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं।