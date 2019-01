Kumbh Mela 2019 IRCTC Offer: IRCTC ने पेश किया कुंभ का बहुत सस्ता पैकेज, सिर्फ 945 रु में घूमें कुंभ, खाना-पीना, आना-जाना सब पैकेज में शामिल

न्यूज डेस्क। यदि आपका कुंभ में घूमने का प्लान है तो IRCTC एक बेहद सस्ता ऑफर लाया है। आप महज 945 रु (प्रतिदिन) खर्च कर कुंभ मेला (Kumbh mela) घूम सकते हैं। आईआरसीटीसी 'कुंभ स्पेशल विथ पुरी-गंगासागर दर्शन' टूर के तहत यह ऑफर दे रहा है। इस टूर में पुरी-गंगासागर-वाराणसी और के दर्शनीय स्थलों की सैर करवाई जाएगी। कुंभ घूमने का मौका भी मिलेगा।

कौन से होंगे बोर्डिंग स्टेशन

, , , बैरागढ़, सागर, दमोह और कटनी बोर्डिंग स्टेशन होंगे।

कौन से होंगे डी-बोर्डिंग स्टेशन

सतना, कटनी, दमोह, सागर, बैरागढ़, उज्जैन, देवास और इंदौर डी-बोर्डिंग स्टेशन होंगे।

कितनी होगी टूर की ड्यरेशन

9 रात और 10 दिनों का टूर होगा।

कब से शुरू होगी यात्रा

14 फरवरी से यात्रा शुरू होगी। इस पैकेज में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का इंतजाम भी होगा। स्टेंडर्ड कैटेगरी में प्रति व्यक्ति 9450 रुपए और कम्फर्ट कैटेगरी में प्रति व्यक्ति 11550 रुपए का खर्चा आएगा। यात्रा इंदौर से शुरू होकर यहीं खत्म होगी। और लॉज में ठहरने का इंतजाम रेलवे की तरफ से ही करवाया जाएगा।

कैसे करवाएं बुकिंग

आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctctourism.com पर जाकर इसकी बुकिंग करवा सकते हैं।

Kumbh Mela at just Rs 945 per day! IRCTC offers a unique tour to the grand and spiritual gathering with an expedition to alluring Jagannatha Temple. Visit https://t.co/KvdvrlAcH3#tourism #irctc #indianrailways #airtourism #travel #airtravel #booking #booktickets #incredibleindia pic.twitter.com/xqAfOPfYUC