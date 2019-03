लड़की का पहनावा देख फ्लाइट स्टाफ ने की बदसलूकी; कहा- कपड़े बदलें या फिर फ्लाइट से उतर जाएं, फिर लड़की ने जो किया उसके कारण कंपनी को मांगनी पड़ी माफी

लंदन. इंग्लैंड के बर्मिंघम में एक लड़की को ब्रिटिश एयरलाइन के स्टाफ ने कपड़ों के कारण फ्लाइट से उतरने को कह दिया। 21 साल की एमिली ओ कॉनर ने क्रॉप टॉप पहना हुआ था। काफी देर तक विवाद होने के बाद एमिली को जैकेट पहनने के बाद ही फ्लाइट में बैठने दिया गया। 12 मार्च को एमिली ने घटना के बारे में ट्वीट किया और एयरलाइन स्टाफ पर लिंगभेद का आरोप लगाते हुए इसे शर्मनाक अनुभव बताया। एमिली ने यात्रा के समय पहने कपड़ों के साथ अपनी फोटो भी शेयर की। जब इस घटना का विरोध हुआ। तो एयरलाइन को माफी मांगनी पड़ी।

एक शख्स की बदतमीजी पर भी स्टाफ ने नहीं दिया साथ

- एमिली बर्मिंघम से स्पेन के आईलैंड जा रही थीं। जब वो फ्लाइट में बैठीं तो स्टाफ ने कपड़े बदलने या फ्लाइट से उतर जाने के लिए कह दिया।

- एमिली ने बताया कि जब फ्लाइट में दूसरे यात्रियों से पूछा कि उन्हें मेरी ड्रेस से कोई तकलीफ है क्या? तो सिर्फ एक शख्स ने ही आपत्ती जताई और बदतमीजी की। लेकिन वहां खड़े स्टाफ में से किसी ने भी साथ नहीं दिया।

- स्टाफ के रवैये को देखते हुए मेरी बहन ने मुझे जैकेट पहनवा दी, तब तक स्टाफ वहीं पर खड़ा रहा।

जीवन का सबसे शर्मनाक अनुभव

एमिली ने ट्वीट करते हुए लिखा कि- फ्लाइट स्टाफ के लोगों ने मुझे कपड़े पहनने के लिए कहा ऐसा नहीं करने पर वो मुझे फ्लाइट से उतारने वाले थे। ऐसा न करना उनके अनुसार अपराध था। आस-पास स्टाफ के 4 लोग मेरा सामान लेकर उतारने के लिए खड़े थे। ये मेरे जीवन का सबसे ज्यादा लिंगभेदी, गलत और शर्मनाक अनुभव था। एमिली ने बताया कि उनसे दो सीट पीठे बैठा एक शख्स शॉर्ट पैंट्स और बनियान पहने था। लेकिन स्टाफ ने उससे कुछ नहीं कहा। इस तरह का भेदभाव पहली बार देखा।

Flying from Bham to Tenerife, Thomas Cook told me that they were going to remove me from the flight if I didn’t “cover up” as I was “causing offence” and was “inappropriate”. They had 4 flight staff around me to get my luggage to take me off the plane. pic.twitter.com/r28nvSYaoY