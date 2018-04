TS SSC Result 2018: तेलंगाना में 10th क्लास का रिजल्ट कुछ देर बाद, जानिए कैसे चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट

हैदराबाद. तेलंगाना बोर्ड ऑफ सेकंड्री एजुकेशन यानी TSBE की 10th क्लास का रिजल्ट अब से कुछ देर बाद डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस साल इस एग्जाम में पांच लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुए थे। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक, स्टूडेंट्स इस रिजल्ट को बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bse.telangana.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

सारी तैयारियां पूरी

- नतीजों के एलान की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए ऑफिशियल प्रेस नोट भी जारी किया जा चुका है।

- छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bse.telangana.gov.in. पर जाकर चेक कर सकते हैं।

कब हुए थे एग्जाम?

- इस साल ये एग्जाम 15 मार्च से 2 अप्रैल के बीच हुए थे।

- इस एग्जाम के लिए इस बार सेंटर्स की तादाद भी पहले से काफी बढ़ाकर 2500 कर दी गई थी।

- इस बार बोर्ड ऑफ सेकंड्री एजुकेशन तेलंगाना ने नया ग्रेडिंग सिस्टम भी लागू किया है। ये ग्रेडिंग सिस्टम A1 से E तक होगा। इसमें 100 से लेकर 35 मार्क्स होंगे।

- पिछले साल TS SSC का रिजल्ट 3 मई को घोषित किया गया था।

- पिछले साल यानी 2017 में इस एग्जाम में कुल 5,33,701 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। इनमें से 5,07,938 रेग्युलर जबकि 25,763 प्राइवेट स्टूडेंट्स थे।

- 2017 में इनमें से 4,36,668 स्टूडेंट्स पास हुए थे। इनमें से 4,27,414 रेग्युलर जबकि 9,254 प्राइवेट स्टूडेंट्स थे।

कैसा है तेलंगाना बोर्ड ऑफ सेकंड्री एजुकेशन?

- आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद तेलंगाना राज्य बना। इसके बाद राज्य में दो एजुकेशन बोर्ड बने। 1. तेलंगाना बोर्ड ऑफ सेकंड्री एजुकेशन। 2. तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन। दोनों बोर्ड साल 2014 में बनाए गए।

कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?

(How to check the results)



- bse.telangana.gov.in वेबसाइट पर लॉगिन करें।

- TS SSC Class 10 Result 2018 पर क्लिक करें।

- अपनी डिटेल्स जैसे रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और नाम के ऑप्शन फिल करें।

- सबमिट बटन पर क्लिक करें।

- रिजल्ट सामने फ्लैश हो जाएगा। इसे डाउनलोड जरूर करें और हो सके तो प्रिंट आउट भी लेकर रखें। ताकि, जरूरत करने पर इसका इस्तेमाल कर सकें।