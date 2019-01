Manikarnika Star Cast: The Queen of Jhansi जानिए मणिकर्णिका की पूरी स्टारकास्ट के बारे में, Kangna Ranuat ke alawa किसने निभाया कौनसा ऐतिहासिक किरदार?

The Queen of Jhansi The Full Star Cast/बॉक्स ऑफिस (Box Office)

मुंबई. Manikarnika: The Queen of Jhansi The Full Star Cast/बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर जिस फिल्म का लंबे वक्त से इंतजार था वो आज यानी शुक्रवार 25 जनवरी को रिलीज हो गई। हम बात कर रहे हैं मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी (Manikarnika: The Queen of Jhansi) की। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई (Rani lakshmi Bai)। एक वीरांगना जिसने अंग्रेजों को भारत की नारी शक्ति का अहसास कराते हुए उनके दांत खट्टे कर दिए। रानी लक्ष्मीबाई को भारतीय नारी शक्ति का प्रतीक भी कहा जाता है। बहरहाल, कंगना रनोट (Kangana Ranaut) की यह मोस्टअवेटेड फिल्म 'मणिकर्णिका : द क्वीन ऑफ झांसी' (Manikarnika: The Queen of Jhansi 2019) अब रिलीज हो चुकी है। और पहले ही दिन इससे फैन्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस फिल्म का बजट शुरू में तो करीब 60 करोड़ ही बताया जा रहा था लेकिन जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ी बजट (Manikarnika: The Queen of Jhansi budget) दोगुने से ज्यादा यानी करीब 125 करोड़ रुपए हो गया। वैसे यह फिल्म रिलीज से काफी पहले ही चर्चा में है, karni sena se heated arguement । इसकी कई वजहें हैं लेकिन ये भी सही है कि फिल्म से जुड़े कुछ विवाद भी सामने आते रहे। अगर आप भी इस फिल्म का लुत्फ उठाने जा रहे हैं तो हम आपको यहां इस फिल्म से जुड़े तमाम किरदारों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। किस एक्टर ने पर्दे पर किस ऐतिहासिक किरदार को साकार किया, इसकी जानकारी आपको यहां दी जा रही है।

Manikarnika Director: फिल्म के डायरेक्टर



राधा कृष्ण जगारलामुदी (कृष जगारलामुदी)

कंगना रनोट

Manikarnika Writing Credits (पटकथा या कहानी)



विजेंद्र प्रसाद (स्टोरी और स्क्रीनप्ले)

प्रसून जोशी (डायलॉग यानी संवाद)

Manikarnika Full Star Cast (पर्दे पर कौन और किस किरदार में)

कंगना रनोट : मणिकर्णिका (या रानी लक्ष्मीबाई)

डैनी डेनजोंगप्पा : गुलाम मोहम्मद गौस खान

अंकिता लोखंडे : झलकारी बाई

अतुल कुलकर्णी : तात्या टोपे

सुरेश ओबेरॉय : पेशवा बाजीराव 2 (द्वितीय)

जिशू सेनगुप्ता : महाराजा गंगाधर राव

एडवर्ड सोनेनब्लिक : कैप्टन गोर्डन

रिचर्ड कीप : जनरल रोज

आर. भक्ति लिन : लॉर्ड केनिंग

प्राजक्ता माली : काशी बाई

मनीष वाधवा : मोरोपंत

रामगोपाल बजाज : दीक्षित

राजीव काचरू : गुल मोहम्मद

नलनीश नील : तीर सिंह

डेनियल ओ’केन : लेफ्टिनेंट निकोलस

आमिर एबोरिच : कैप्टन मुनरो

मिरको क्वानी : ब्रिटिश ऑफिसर

एंड्रू जॉनसन : एर्सकीन

स्कॉट नोक्स : लॉर्ड डलहौजी

स्टीफन किलिमन : ब्रिटिश सैनिक

Manikarnika Movie Music यानी संगीत

अंकित बलहारा

संचित बलहारा

शंकर महादेवन

लॉय मैंडोजा

Manikarnika Movie Costume Design



नीता लुल्ला (Neeta Lulla)