Maruti Suzuki Baleno Facelift Launched : मारुति ने लॉन्च की नई बलेनो, कीमत 5.45 लाख रुपए से शुरू; सेफ्टी के लिए मिलेंगे इतने सारे फीचर्स

Baleno Facelift के सभी मॉडल की प्राइस

Baleno Sigma (petrol) Rs 5.45 lakh

Baleno Delta (petrol) Rs 6.16 lakh

Baleno Zeta (petrol) Rs 6.84 lakh

Baleno Alpha (petrol) Rs 7.45 lakh

Baleno Delta A/T (petrol) Rs 7.48 lakh

Baleno Zeta A/T ((petrol) Rs 8.16 lakh

Baleno Alpha A/T (petrol) Rs 8.77 lakh

Baleno Sigma (diesel) Rs 6.60 lakh

Baleno Delta (diesel) Rs 7.31 lakh

Baleno Zeta (diesel) Rs 7.99 lakh

Baleno Alpha (diesel) Rs 8.60 lakh