गंभीर किस्म के कैंसर से जूझ रहा था चार साल का बच्चा, मां बाथरूम में गई और कोमा में चला गया बेटा

थोड़ी देर के लिए हुआ एक चमत्कार



- रूथ ने अपनी पोस्ट में लिखा कि, इसके बाद अचानक वहां एक चमत्कार हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल पाउंगी। रूथ के मुताबिक रात को अचानक नोलन ने आंखें खोलीं और मुझे देख मुस्कुराने लगा। फिर वो मुझसे बोला 'I Love You Mommy'. इसके बाद वो चल बसा। तब उसकी मां उसके कान में उसे 'You are My Sunshine' गाना सुना रही थी।

- बेटे की मौत के बाद रूथ ने दो फोटो के साथ इस स्टोरी को शेयर किया था। इनमें से एक फोटो तब का था जब वो नहाने के लिए बाथरूम में गई थी और नोलन बाथरूम के बाहर फ्लोर पर लेटकर उसे देख रहा था, वहीं दूसरा फोटो खाली फ्लोर का था, जो उसकी मौत के बारे में बता रहा था।