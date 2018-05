इन 10 बातों से समझें एमपी बोर्ड का रिजल्ट, छोटे शहरों के स्टूडेंट्स आए टॉप पर

भोपाल।मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने लगातार दूसरी बार 10वीं और 12वीं का रिजल्ट एक ही दिन घोषित कर दिया है। इस रिजल्ट की खास बात रही, नीमच जिले से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स स्टेट मैरिट लिस्ट में जगह बनाने में सफल रहे। वहीं शिक्षा का गढ़ कहे जाने वाले इंदौर-भोपाल का नाम स्टेट मैरिट लिस्ट से गायब है। एमपी बोर्ड के रिजल्ट इन 10 पॉइंट्स से समझिए ...

#1. पिछले 5 साल का सबसे अच्छा रिजल्ट

पिछले 5 साल के दौरान 10वीं का रिजल्ट 2018 में सबसे बेहतर रहा है। इस बार पास होने वालों का प्रतिशत 66.54% रहा, जबकि 2017 में आधे स्टूडेंट्स फेल हो गए थे। रिजल्ट 49.86% रहा। 2016 में 53.87%, 2015 में 47.04%, 2014 में 54.14% और 2013 में 60.40% स्टूडेंट्स पास हुए थे।

#2. 10वीं से ज्यादा रहा 12वीं का रिजल्ट

मध्यप्रदेश बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में इस बार 11,04,800 छात्र शामिल हुए थे, जिनमें से 609707 ( 66.54 प्रतशित) स्टूडेंट्स पास हुए हैं। 12वीं का रिजल्ट 68% रहा। 2018 की बोर्ड परीक्षा में 12वीं के 7,69,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी। जिनमें से 445589 स्टूडेंट्स पास हुए हैं।

#3. दोनों ही बोर्ड परीक्षाओं में लड़किया भारी

10वीं की मैरिट लिस्ट के 181 स्टूडेंट्स में से 98 लड़कियां हैं , जबकि 83 लड़के ही जगह बना पाए। वहीं 12वीं की मैरिट लिस्ट में 103 स्टूडेंट्स में 60 लड़कियां हैं और 43 लड़के जगह बनाने में कामयाब रहे।

#4. दोनों टॉपर सरकारी बोर्ड स्कूलों से

कक्षा 10वीं की स्टेट मैरिट लिस्ट 44 स्टूडेंट्स शासकीय स्कूलों से हैं। जबकि कक्षा 12वीं की मैरिट लिस्ट में से 56 स्टूडेंट्स शासकीय स्कूलों के हैं। 10वीं में 495 अंक लाने वाली टॉपर अनामिका साध शासकीय मॉडल स्कूल विदिशा की छात्रा हैं, वहीं 12वीं में 492 अंक लाने वाले टॉपर ललित पंचोरी भी शासकीय मॉडल स्कूल नंबर-1 शिवपुरी के स्टूडेंट हैं।

#5. मैरिट लिस्ट में रैंकिंग में कड़ा मुकाबला

10वीं की मैरिट लिस्ट में रैंकिंग के लिए एक से ज्यादा स्टूडेंट्स होने के कारण कड़ा मुकाबला नजर आया। दूसरे स्थान पर 4 छात्र रहे। मेरिट लिस्ट में तीसरे स्थान पर 5 विद्यार्थी रहे। चौथे स्थान के लिए भी कॉम्पीटिशन देखा गया। चौथे स्थान पर 10 विद्यार्थी रहे। जबकि 10वें स्थान पर 42 स्टूडेंट्स का नाम शामिल किया गया।

#6. दिव्यांग बच्चों ने भी बाजी मारी

हायर सेकंडरी व्यावसायिक, हाईस्कूल व हायर सेकंडरी मूक-बधिर श्रेणी के अलावा डीपीएसई व शारीरिक पत्रोपाधि 2018 का रिजल्ट भी इस मौके पर घोषित किया गया। 549 दिव्यांग छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। जिसमें 10वीं के शशि शेखर प्रकाश ने टॉप किया है। हायर सेकंडरी में मानसिक दिव्यांग शशांक 71% अंक लाए। रितिका गोयल बधिर श्रेणी में अव्वल रहीं।

#7. एग्रीकल्चर स्ट्रीम में शाजापुर नंबर 1

12वीं की मैरिट लिस्ट में मुकाबला सामान्य रहा। एग्रीकल्चर स्ट्रीम में शाजापुर की सपना परमार चौथा स्थान हासिल करने वाली इकलौती छात्रा थीं, उन्हें 473 अंक प्राप्त हुए।

#8. इस बार बेस्ट ऑफ फाइव के जरिए रिजल्ट

10वीं कक्षा का रिजल्ट जो पिछले साल की तुलना में 16.68 प्रतिशत ज्यादा है। इस बार परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हुई। प्रदेश शिक्षा विभाग ने शिक्षण सत्र की शुरुआत के साथ ही रिजल्ट को सुधारने और बच्चों का हौसला बढ़ाने बेस्ट ऑफ फाइव के जरिए रिजल्ट तैयार करने का फैसला किया था।

#9. 284 बच्चे बने सीएम हाउस के मेहमान

हाईस्कूल व हायर सेकंडरी की मेरिट लिस्ट में आने वाले 284 बच्चों को विभिन्न स्थानों से सीएम हाउस बुलाया गया। इनमें 181 बच्चे हाईस्कूल की मैरिट में आने वाले और 103 हायर सेकंडरी के मैरिट लिस्ट में रैंक हासिल करने वाले हैं।

#10 . 23000 को लैपटॉप, 70% से ज्यादा लाए तो पूरा खर्च: शिवराज

सीएम हाउस में मेधावी छात्रों का सम्मान करते हुए शिवराज ने 23000 स्टूडेंट्स को लैपटॉप देने की घोषणा की। साथ ही 12वीं में 70% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों की शिक्षा का पूरा खर्च शासन द्वारा वहन करने की घोषणा भी की। पिछले साल 2017 में 75% अंक लाने वालों को उच्च शिक्षा की फीस राज्य सरकार ने दी थी।



एमपी बोर्ड का पूरा रिजल्ट एक नजर में

हाईस्कूल टॉप 10

1- अनामिका साध, एक्सीलेंट स्कूल, विदिशा, 495 (500)

- हर्षवर्धन परमार, सरस्वती विद्या मंदिर, कालापीपल, शाजापुर, 495 (500)

2- सुभाष प्रसाद पटेल, नवज्योति अकादमी स्कूल, मानपुर, उमरिया, 494 (500)

- प्रभात शुक्ला, सरस्वती शिशु मंदिर, उमरिया, 494 (500)

- संयम जैन, एसवीएम, आगर मालवा, 494 (500)

- राधेश्याम सोंधिया, शासकीय आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल, ब्यावरा राजगढ़, 494 (500)

3- चितवन नाईक, सरस्वती शिशु मंदिर, बुरहानपुर, 493 (500)

- आयुषी शाह, सेंट एंटोनी कॉन्वेंट स्कूल, नेपानगर, बुरहानपुर, 493 (500)

- साक्षी लोधी, सरस्वती शिक्षा मंदिर गोटेगांव, नरसिंहपुर, 493 (500)

- प्रिया साहू, शासकीय महाराजा एक्सीलेंस स्कूल छतरपुर, 493 (500)

- पलक गौतम, सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी, अनूपपुर, 493 (500)

हायर सेकेंडरी टॉप 10 (साइंस एंड मैथ्स)

1- ललित पंचौरी, शासकीय एक्सीलेंस स्कूल, शिवपुरी, 492 (500)

2- आनंद धाकड़, शासकीय एक्सीलेंस स्कूल, शिवपुरी, 488 (500)

3- विशाल पटेल, देवमुरलीधर हायर सेकेंडरी स्कूल, गोटेगांव नरसिंहपुर, 486 (500)

4- सुनंदा बरसिया, दीप ज्योति हायर सेकेंडरी विद्यालय, सिवनी, 485

5- भूमिका पाटनकर, शासकीय एक्सीलेंस स्कूल, बैतूल, 483, (500)

6- अक्षत जैन, शासकीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, चंदेरी, अशोकनगर, 481, (500)

7- दिव्यांशी मिश्रा, कल्पना हायर सेकेंडरी स्कूल, पलेरा, टीकमगढ़, 480 (500)

8- ऋषभ भंडारी, गुरु तेगबहादुर पब्लिक स्कूल, रतलाम, 480 (500)

9- हिमांशु जैन, किशनचंद साहनी, हायर सेकेंडरी स्कूल, बैरागढ़ भोपाल, 480 (500)

10- डाली अहिरवार, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, सारंगपुर, राजगढ़, 478, (500)

हायर सेकेंडरी टॉप 10 (आर्ट)

1-शिवानी पवार, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, उमरेठ छिंदवाड़ा, 476 (500)

2. मयंक कुशवाह, शासकीय एक्सीलेंस स्कूल, गंजबासौदा विदिशा, 472

3. बिंदु कुंवर झाला, शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, सीतामऊ मंदसौर, 469 (500)

4. आदित्य जैन, शासकीय एक्सीलेंस स्कूल, दमोह, 463 (500)

5. नितेश राठौर, यूनिक हायर सेकेंडरी, कयामपुर, मंदसौर, 462 (500)

6. डाली राठौर, शासकीय एक्सीलेंस स्कूल, गुना, 461 (500)

7. मुकेश चंद्र, शासकीय एक्सीलेंस स्कूल, झातला, नीमच, 460 (500)

8. सत्यम दसलानिया, शारदा ब्वॉयज स्कूल, मंडी शाजापुर, 460 (500)

9. माधुरी मांझी, हायर सेकेंडरी स्कूल, हनुमानगढ़ी, दतिया, 460 (500)

10. करुणा यादव, शासकीय हायर सेंकेंडरी स्कूल उमरेठ, छिंदवाड़ा, 460 (500)

SMS से रिजल्ट हासिल करने के लिए ये करें

-सभी मोबाइल ऑपरेटर 56263, 5676750 पर एसएमएस करें।

-MP10 roll no to 5207031, MP12 roll no to 5207031 (एयरटेल ) पर एसएमएस करें।

-mp10 roll no to 58888, mp12 roll no to 58888 आइडिया, जियो व बीएसएनएल मोबाइल वाले एसएमएस करें।

-mp10 roll no to 58888511, mp12 roll no to 58888511 वोडाफोन मोबाइल वाले एसएमएस करें।

-IVRS नंबर द्वारा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन यूजर को *588# पर डायल करना होगा।