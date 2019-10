डीडीटी से अधिक प्रभावी हिटलर के दौर का केमिकल

इसकी कम मात्रा कारगरकेनेथ चांगदूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक कीटनाशक मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के खिलाफ डीडीटी से अधिक असरकारक साबित हो सकता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के साइंटिस्टों का सामना एक अन्य रिसर्च के दौरान इस कीटनाशक से हुआ है। ध्यान रहे, विश्व में हर वर्ष 20 करोड़ व्यक्ति मलेरिया का शिकार होते हैं। इनमें से चार लाख लोगों की मौत हो जाती है।यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर माइकेल वार्ड और उनके सहयोगी साइंटिस्ट मित्र देशों की एक खुफिया रिपोर्ट का परीक्षण कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार जर्मन वैज्ञानिकों का दावा था कि उनका कीटनाशक डीएफडीटी डीडीटी से अधिक असरकारी है। मित्र देशों के अधिकारियों ने इस दावे को खारिज कर दिया था। दरअसल, वे कीटनाशक बनाने वाली जर्मन कंपनी होक्सट के घटिया बर्ताव से नाराज थे। हिटलर के यातना शिविरों में कैदियों पर होक्सट की दवाइयों का परीक्षण हुआ था।अमेरिकन केमिकल सोसायटी की पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में डा. वार्ड और सहयोगियों की रिसर्च में जर्मन दावे को सही बताया गया है। यह कीटनाशक डीडीटी की तुलना में एक चौथाई कम समय में मच्छरों का सफाया करता है। यह सुरक्षित भी है। डीडीटी को जादुई केमिकल माना गया था। कई देशों में उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 2006 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डीडीटी के उपयोग को मंजूरी दे दी।© The New York Timesडीडीटी की तुलना मेंइसकी कम मात्रा कारगरकेनेथ चांगदूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक कीटनाशक मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के खिलाफ डीडीटी से अधिक असरकारक साबित हो सकता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के साइंटिस्टों का सामना एक अन्य रिसर्च के दौरान इस कीटनाशक से हुआ है। ध्यान रहे, विश्व में हर वर्ष 20 करोड़ व्यक्ति मलेरिया का शिकार होते हैं। इनमें से चार लाख लोगों की मौत हो जाती है।यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर माइकेल वार्ड और उनके सहयोगी साइंटिस्ट मित्र देशों की एक खुफिया रिपोर्ट का परीक्षण कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार जर्मन वैज्ञानिकों का दावा था कि उनका कीटनाशक डीएफडीटी डीडीटी से अधिक असरकारी है। मित्र देशों के अधिकारियों ने इस दावे को खारिज कर दिया था। दरअसल, वे कीटनाशक बनाने वाली जर्मन कंपनी होक्सट के घटिया बर्ताव से नाराज थे। हिटलर के यातना शिविरों में कैदियों पर होक्सट की दवाइयों का परीक्षण हुआ था।अमेरिकन केमिकल सोसायटी की पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में डा. वार्ड और सहयोगियों की रिसर्च में जर्मन दावे को सही बताया गया है। यह कीटनाशक डीडीटी की तुलना में एक चौथाई कम समय में मच्छरों का सफाया करता है। यह सुरक्षित भी है। डीडीटी को जादुई केमिकल माना गया था। कई देशों में उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 2006 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डीडीटी के उपयोग को मंजूरी दे दी।© The New York Times