डिजिलॉकर यानी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की मास्टर-की

सिटी रिपोर्टर . इंदौरदेशभर में ट्रैफिक चालानों की चर्चा है। ट्रैफिक पुलिस से डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहस भी हो रही है। वहीं सरकार ने साफ किया है कि स्मार्टफोन से डिजिलॉकर या एम-परिवहन एप पर भी गाड़ी के कागजात दिखाए जा सकते हैं। जहां एम-परिवहन गाड़ी से संबंधित दस्तावेजों के लिए है, वहीं डिजिलॉकर आपके डॉक्यूमेंट्स का खजाना है। आप इससे कई डॉक्यूमेंट्स इश्यू (डाउनलोड) कर मोबाइल पर ही दिखा सकते हैं और ये ट्रैफिक पुलिस से लेकर कई सरकारी कामों में मान्य हैं। साथ ही आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सुरक्षित भी रख सकते हैं। इन्हें भी कई सरकारी विभाग और प्राइवेट कंपनियां वैलिड मानती हैं। तो आज थोड़ी फुरसत होगी। क्यों न इस डिजिलॉकर को ही अच्छे से जान लिया जाए। जो बहुत काम आएगा।डिजिलॉकर डॉक्यूमेंट्स का सरकारी लॉकर है। इसमें कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स डिजिटल फॉर्मेट में इश्यू (डाउनलोड) कर सकते हैं या सुरक्षित रख सकते हैं। हर नागरिक को 1 जीबी स्पेस दिया गया है। इसपर मौजूद डॉक्यूमेंट्स को विभिन्न सरकारी विभागों और कुछ प्राइवेट सर्विसेस के लिए मान्य माना जाता है।अगर आप ओरिजनल डॉक्यूमेंट लेकर चलते हैं तो इनके खोने या चोरी होने का डर है। प्रिंटआउट या फोटोकॉपी कई विभागों में मान्य नहीं होती। ज्यादा डॉक्यूमेंट्स साथ लिए घूमना मुश्किल है। डिजिलॉकर पर डॉक्यूमेंट आसानी से कहीं भी दिखा सकते हैं। डाउनलोड कर प्रिंट ले सकते हैं। इसपर मौजूद डॉक्यूमेंट इंडियन आईटी एक्ट 2000 के तहत कानूनी माने जाते हैं।डिजिलॉकर सरकार की ही एप है। आधार वेरिफिकेशन और आईएसओ 27001 सर्टिफाइड डेटा सेंटर जैसे ढेरों सिक्योरिटी फीचर से लैस है।डिजिलॉकर पर पहले से ही 210 तरह के डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, पैन वैरिफिकेशन, 10वीं-12वीं की मार्कशीट, कॉलेज मार्कशीट, राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। इन्हें 116 विभाग/संस्थाएं अधिकृत रूप से जारी करती हैं। जैसे सीबीएसई, कई राज्यों के विभाग, स्टेट बोर्ड, यूनिवर्सिटीज आदि। लेकिन इन्हें हमें इश्यू (डाउनलोड) करना पड़ता है।आप किसी भी तरह का जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। जैसेे टैक्स के दस्तावेज, पुरानी मार्कशीट्स, प्रॉपर्टी के कागजात, यानी किसी भी तरह के दस्तावेज अपलोड कर सुरक्षित रख सकेंगे।ऐसे डॉक्यूमेंट जो सरकारी संस्था ने इश्यू नहीं किए, आपने अपलोड किए हैं, उनके लिए ई-साइन का ऑप्शन है। आधार ओटीपी से वेरिफिकेशन होता है जैसे फॉर्म 16 अपलोड कर ई-साइन कर सकते हैं।डॉक्यूमेंट्स दो तरह से काम आ सकते हैं। सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए दस्तावेज मोबाइल पर दिखा सकते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस को गाड़ी के कागज। दूसरा 35 कंपनियां ऐसी हैं जो डिजिलॉकर के डॉक्यूमेंट्स वैलिड मानती हैं।प्ले स्टोर या एप स्टोर पर DigiLocker सर्च कर डिजिलॉकर इंस्टॉल करें। चेक करें कि एप के नीचे Meity, Government of India लिखा है या नहीं। digilocker.gov.in भी इस्तेमाल कर सकते हैं।Sign Up पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर दर्ज करें। ओटीपी आएगा। यूजरनेम और पासवर्ड सेट करें। अब आधार नंबर डालें और ओटीपी वेरिफिकेशन करें।डैशबोर्ड पर ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी आदि देखने के लिए क्विक लिंक दी गई हैं। अन्य डॉक्यूमेंट के लिए Get Issued Documents पर क्लिक करें। यउन संस्थाओं की सूची मिलेगी जो डॉक्यूमेंट इश्यू करती हैं। जैसे सीबीएस। मांगी गई जानकारी देकर डॉक्यूमेंट इश्यू करा सकते हैं जो ‘Issued Document’ सेक्शन में मिल जाएंगे। एप पर ‘Upload Documents’ का विकल्प भी है। यहां जाकर फोल्डर अपलोड कर सकते हैं।डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए हर बार लॉगइन करना पड़ेगा?एप सेटिंग में 4 डिजिट का पिन सेट कर सकते हैं। इससे आसानी से एप खोल सकते हैं।