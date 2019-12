फेसबुक अकाउंट हैक कर प्रोफाइल से छेड़छाड़

हर उम्र के लाेग फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट ऑपरेट करते हैं। लेकिन अकाउंट हैक कर संबंधित व्यक्ति की प्राेफाइल से छेड़छाड़ की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। अगर इस पर अंकुश नहीं लगा तो यह हरकत किसी की जान पर भारी पड़ सकती है।डीबी स्टारसाइबर अपराधी और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच तू डाल-डाल तो मैं पात-पात का खेल चल रहा है। अपराधियों के हौंसले इतने बुलंद है कि वे किसी के भी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम समेत अन्य अकाउंट हैक कर उसमें से पर्सनल डेटा तो चुरा ही रहे हैं। इसके साथ ही वे यूजर्स के अकाउंट हैक कर उनकी प्रोफाइल ही बदल देते हैं। इस तरह की हरकत कभी भी किसी यूजर्स के लिए महंगी पड़ सकती है। पेश है इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट-श्रीमती रश्मि एक गृहिणी हैं। वे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं। लगभग एक सप्ताह पहले उन्हें उनकी एक परिचित ने कॉल कर बताया कि तुम्हारा फेसबुक अकाउंट बदल गया है। उस पर किसी विदेशी की फोटो और जानकारी नजर आ रही है। इस पर जब रश्मि ने अपना फेसबुक अकाउंट चेक किया तो वे दंग रह गईं। उनके अकांउट पर हांगकांग के किसी शख्स की तस्वीर नजर आ रही थी। इसके अलावा बाकी जानकारी भी संबंधित की ही अपलोड थी। जब रश्मि ने अपना फेसबुक अकाउंट लॉग आउट कर दोबारा लॉग इन किया तो वह खुल तो गया लेकिन प्रोफाइल उसी व्यक्ति की ही दिख रही थी। तब रश्मि ने अपनी साॅफ्टवेयर इंजीनियर बहन की मदद से फेसबुक कंपनी को शिकायत कर खाता ब्लॉक करवाया। लेकिन अकाउंट हैक करने वाले का कुछ पता नहीं चला।अंकित कुमार इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। फिलहाल वे नौकरी करते हैं। उनका भी फेसबुक अकाउंट है। इसके जरिए वे अपने दोस्तों और अन्य लोगों से जुड़े हुए हैं। कुछ माह पहले अंकित का फेसबुक अकाउंट अचानक ब्लॉक हो गया। लाख कोशिश करने के बाद भी वह नहीं खुल रहा था। अंकित को लगा शायद यूजर आईडी अथवा पासवर्ड में गड़बड़ी है। लेकिन दूसरे दिन अंकित का फेसबुक अकाउंट आसानी से आेपन हो गया। उस पर किसी अनजान शख्स का फोटो और जानकारी दिख रही थी। इस समस्या को लेकर अंकित परेशान हो गया। उसने अकाउंट पर दर्ज डिटेल और फोटो बदल कर खुद की जानकारी अपडेट की। कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन लगभग डेढ़ माह बाद फिर उसी शख्स की डिटेल अंकित के फेसबुक अकाउंट पर थी। तब अंकित को लगा कि कोई जानबूझकर उसका अकाउंट हैक कर रहा है। इस पर अंकित ने पासवर्ड को बदल कर नए सिरे से तैयार किया। उसके बाद ऐसी कोई समस्या नहीं आई।नीतू मिश्रा एक निजी संस्थान में काम करती हैं। वे मोबाइल पर ही वाट्सएप और फेसबुक चलाती हैं। हालांकि व्यस्त दिनचर्या के चलते वे नियमित रूप से फेसबुक नहीं देख पाती हैं। नवंबर माह में ऑफिस से छुट्‌टी के दिन जब नीतू ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला तो वह चकित रह गई। दरअसल उनके फेसबुक पर किसी अपरिचित लड़की की फोटो नजर आ रही थी। इसके अलावा प्रोफाइल डिटेल भी बदली हुई थी। जानकारी में कुछ ऐसी बातें शामिल थीं जिनमें अश्लील और भद्दे शब्दों का उपयोग किया गया था। वे समझ गईं कि किसी ने उनका अकाउंट हैक कर लिया है। इसकी शिकायत नीतू ने फेसबुक संस्था को की। साथ ही अानन-फानन में अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड बदला और उसे लगातार दो-तीन दिन तक चेंज करती रहीं। तब जाकर उनका अकाउंट हैक होना बंद हुआ। इस घटना के बाद से नीतू सतर्क हो गई हैं।सांकेतिक चित्रबरतें सावधानी1 फेसबुक खुद के मोबाइल, पसर्नल कम्प्यूटर और लैपटॉप के अलावा कहीं ओपन न करें।2 सायबर कैफे, ऑफिस या अन्य जगह फेसबुक ओपन करने के बाद उसे लॉग आउट करना न भूलें। यदि भूल गए हैं, तो कहीं और से भी अपने सभी जगह खुले फेसबुक अकाउंट को लॉग आउट कर सकते हैं।3 पासवर्ड ऐसा हो जिसका अनुमान लगाना कठिन हो, उसमें खुद का नाम सामान्य शब्द न हों।4 फेसुबक से आने वाले ईमेल को दूसरे लोगों को फारवर्ड न करें, क्योंकि उनमें आपके खाते से जुड़ी संवेदनशील जानकारी हो सकती है.5 अपरिचित लोगों से मित्र अनुरोध स्वीकार न करें6 संदिग्ध लिंक क्लिक न करें। फेसबुक पर कोई संदेहास्पद लिंक देखे, तो उसे सूचित करें।7 ध्यान रखें फेसबुक कभी भी किसी ईमेल में आपका पासवर्ड नहीं पूछेगा।1 सबसे पहले फेसबुक की हैक वेबसाइट पर जाएं। इसका url है- https://www.facebook.com/hacked. यहां 'My account Is compromised' नाम का एक लिंक दिखेगा। इसे क्लिक करने पर नया होमपेज खुलेगा। 2 नए होमपेज पर फेसबुक को अपने यूजरनेम, ईमेल और फोन नंबर में से किसी एक की जानकारी दें। इसके बाद फेसबुक आपके अकाउंट को सर्च करेगा। उसमें से अपने अकाउंट को चुन लें। 3 अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद फेसबुक का होमपेज खुलेगा। उस पर पुराना पासवर्ड डालें। हैकर्स प्राय: पासवर्ड बदल देते हैं। ऐसे में गलत पासवर्ड का मैसेज आएगा। अब रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन चुनें। फेसबुक आपके ईमेल पर रिसेट पासवर्ड का लिंक भेजेगा। यदि हैकर ने आपका ईमेल भी बदल दिया होगा तो लिंक नहीं आएगा। 4 हैकर द्वारा ईमेल एड्रेस बदलने पर No longer acess to these लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अपना नया ईमेल एड्रेस डालें जिस पर फेसबुक पासवर्ड रिसेट का लिंक भेजेगा। अपने ईमेल आईडी में नए लिंक पर क्लिक करें। 5 इसके बाद स्क्रीन पर सिक्योरिटी का सवाल आएगा, जो आपने अकाउंट बनाते समय सिलेक्ट किया होगा। सवाल के नीचे दिए बॉक्स में जवाब लिखें। यदि आपको जवाब नहीं याद है तो Recover your account with help from friends पर क्लिक करें। इससे आपके trusted contacts के जरिए आपको इसका जवाब मिल सकता है।प्राय: लोग जानकारी के अभाव और लापरवाही की वजह से सायबर अपराध के शिकार हो जाते हैं। अपने मोबाइल और लैपटॉप के अलावा दूसरी जगह फेसबुक बंद करते समय लाॅग आउट अवश्य करें। समय-समय पर पासवर्ड को भी बदलें। फिर भी अकाउंट हैक हो जाए तो फेसबुक की मदद से उसे रिकवर कर सकते हैं। - हेमराज सिंह चौहान, सायबर एक्सपर्ट