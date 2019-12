इटली में सरकारी टैक्स नियमों से विश्व प्रसिद्ध ऑरेकीट्टी पास्ता बनाने वाली दादियों पर संकट

ये दादी मां सुबह-सुबह ही अपनी दुकान सजा लेती हैं। उनके घर के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित किचन का दरवाजा सीधे गली में ही खुलता है। दादी मां कोई पुराना सा गीत गाते हुए बाहर आती हैं और पत्थर के फर्श पर झाड़ू लगाती हैं। इसके बाद वे छोटे कान के आकार के घर पर बनाए हुए ऑरेकीट्टी पास्ता को लकड़ी की ट्रे में सजाकर रख देती हैं। ऑरेकीट्टी इस शहर का सबसे प्रसिद्ध पास्ता है।जैसे-जैसे यह पास्ता सूखता है 61 साल की नुंजियर कपूटो अपनी मां के साथ और पास्ता बनाने लगती है। इसी समय एक स्थानीय व्यक्ति वहां आता है और एक किलो पास्ता मांगता। कपूटो उसे पुरानी तरह के तराजू से तोलकर पास्ता दे देती है। वह बताती है कि उनके पास पास्ता हमेशा ताजा होता है। अगर किसी दिन उनका पास्ता नहीं बिकता है तो वह खुद ही इसे खा लेते हैं। ऑरेकीट्टी पास्ता बनाने वालों ने इटली के इस दक्षिणी तटीय शहर बारी को यूरोप के टॉप 10 टूरिस्ट स्थानों में शुमार कर दिया है। क्रूज शिप से सफर करने वाले पर्यटकों को यह खासा आकर्षित करता है।इटली के प्रसिद्ध फैशन हाउस डॉल्से और गबाना ने यहां पर अपने एक विज्ञापन की भी शूटिंग की है। जिसमें सिल्वेस्टर स्टेलॉन की बेटी यहां की गलियों में एक काले रंग की नेगलीगीज परिधान पहनकर घूमती है और इन दादी मां से इस पास्ता की खूबियां जानती है। इस सबके बावजूद यहां के अधिकारियों को लगता है कि यह पास्ता स्ट्रीट अपराधों के लिए कुख्यात हो रही है। पिछले दिनों मेयर कार्यालय के अधिकारियों ने एक रेस्टोरेंट पर छापा मारकर वहां तीन किलो ऑरेकीट्टी पास्ता जब्त किया। यह पास्ता कहां से बना था, इस बारे में रेस्टोरेंट मालिक के पास कोई भी जवाब नहीं था। इटली के नियमों के अनुसार वहां कोई भी होटल या रेस्टोरेंट ऐसी सामग्री नहीं बेच सकता जिसके सोर्स यानी बनाने वाली कंपनी के बारे में पता न हो। इस घटना ने पास्ता बनाने वाली इन दादी मां को सबसे ज्यादा चिंतित कर दिया है।असल में पास्ता बनाने वाली ये दादी मां लोगों को घर पर व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए कम मात्रा में तो पास्ता बेच सकती हैं, लेकिन वे इसे बड़ी मात्रा कहीं बाहर नहीं भेज सकतीं और न ही वे इसे रेस्टोरेंट में सप्लाई कर सकती हैं। असल में ये महिलाएं इतना नहीं कमा पाती हैं कि वे किसी कंपनी की तरह पास्ता की सप्लाई कर सकें यानी उन्हें इसके लिए बालाें पर जाली लगाने के साथ ही हर खरीदार को बिल देने के साथ ही टैक्स भी अदा करना पड़ेगा। लोगों को डर है कि कड़े नियम लागू होने से कहीं बारी की शान कहा जाने वाला ऑरेकीट्टी पास्ता बनाने वाली ये दादी मां और उनके परिवारांे पर संकट न आ जाए। मेयर एंटोनियो डेकारो ने इस मसले पर कुछ करने का आश्वासन दिया है, लेकिन तब तक इन दादी मांओं को कानून का पालन करने की सलाह दी है। कपूटो कहती हैं कि उनके मेयर ने इस बारे में कोई भी बात करने से मना किया है। 82 साल की एक और दादी विटारिया कहती हैं कि यहां पर हर कोई डरा हुआ है कि न जाने कब फायनेंसियल पुलिस का छापा पड़ जाए।ये दादी मां रोजाना 12 से 15 घंटे काम करके अपने परिवारों का पेट भरती हैं। इन लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली मिशेल फनेली कहती हैं कि ‘वैश्वीकरण हमारी परंपराओं को नष्ट कर रहा है।’ कपूटो कहती है कि आज सबकुछ तकनीक पर निर्भर हो गया है, जबकि हमने पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को सीखा है और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इसे सिखाना चाहते हैं। सरकार को हमें इस परंपरा को आगे बढ़ाने में मदद इसको नष्ट करने में।© The New York Times