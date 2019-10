बच्चों की कॉपी के आखिरी पन्ने देखा कीजिए, जो बात वो किसी से नहीं कह पाते, वहां लिख देते हैं

Couragiousसिटी रिपोर्टर . इंदौर"बहुत आसान नहीं होता, जब हालात बद से बदतर हो रहे हों, और आपके पास कोई विकल्प न हो, उस वक्त स्वयं को मजबूत रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है, और ये पूरी होती है आपके अपनों के साथ होने से। आपके परिवार से। इसलिए मैं बनकर नहीं, हम बनकर जीना सीखिए। आएशा काे जन्म से ही सीवियर कम्बाइंड इम्युनो-डेफिशिएंसी थी। पहली बेटी तान्या को भी हम इसी बीमारी से खो चुके थे। इसलिए मैं आयशा काे जन्म देना चाहती थी। जब वो 6 महीने की हुई तो हमने उसका बोनमैरो ट्रांसप्लांट करवाया। लेकिन जब वो 13 साल की हुई तो उसे पल्मनरी फाइब्रोसिस नाम की बीमारी हो गई। ये बहुत कठिन समय था। लेकिन हम आंसू बहाते तो हालात से कैसे लड़ते। एक वक्त ऐसा भी आया जब बेटा ईशान डिप्रेशन में जाने लगा, उसने स्कूल जाना बंद कर दिया, तब प्रिंसिपल्स, टीचर्स और कांउसलर्स की मदद से उसे डिप्रेशन से बाहर निकाला गया। उसने किताबों को दोस्त बनाया, ज़िंदगी और मौत की हकीकत को समझा। तब फिर उसने अपनी बहन के साथ ज़िंदगी के हर पल को पूरी मस्ती के साथ जिया। 2018 में आयशा नहीं रही और इस दुनिया से ठीक एक दिन पहले उसकी बुक "माय लिटिल एपीफेनीज़' रिलीज हुई।फिक्की लेडीज़ ऑर्गनाइजेशन (फ्लो) के मंच पर आईं द स्काय इज पिंक फेम अदिति चौधरी ने फ्लो लेडीज को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कई बार होता था जब मैं ईश्वर से सवाल करती थी ये मेरे साथ ही क्यों? तब मुझसे भी बड़ी परेशानियां झेल रहे लोग मेरे सामने आते और उन्हें देखकर मेरा सवाल बदल जात, मैं क्यों नहीं? हालातों से हारकर जब भी आयशा को गुस्सा आता था तो वो मोमबत्ती और एंगर डॉल पर अपना गुस्सा निकाल लेती थी, जो बहुत जरूरी था। आयशा को सेकंड-थर्ड क्लास तक भीड़ से दूर रखा क्योंकि उसे जर्म्स से बचाना था। उसे ऐसे स्कूल में डाला था जिसमें उसकी क्लास में सिर्फ 5 बच्चे थे। इसके कारण वो चिढ़चिढ़ी हो गई। कुछ भी कह देती थी। इस हरकत पर पिता निरेन ने उसे डांटा, लेकिन मैंने इसके पीछे की वजह तलाशी। मैंने उसे पेपर दिया और कहा कि जो भी मन में है लिखो, तो उसने ड्रॉइंग की और लिखा "माय मॉम इज़ ए विच विच' एक जगह उसने डब्ल्यू की जगह बी भी लिखा था। एक लंबे पॉज़ के बाद वो बोलीं- तब मुझे समझ आया कि आखिर हो क्या रहा है। फिर मैंने उसे प्ले थैरेपी, ड्रामा थैरेपी जॉइन करवाई। जब 2010 में हमें आयशा की बीमारी के बारे में पता चला तो मैं, मेरे पति और बेटा रो रहे थे लेकिन आएशा बहुत शांत थी और बोली मैं ठीक हो जाऊंगी आप चिंता न करें। आएशा बहुत पॉज़िटिव थी। वो हमेशा कहती कभी उस पर फोकस मत करो जो आप नही कर सकते। मेरा बेटा ईशान, जब 4 साल का था स्कूल में स्काय में पिंक कलर भर कर आ गया था। जब बच्चे उस पर हंसे और कहा कि स्काय ब्लू होता है तो उसने कहा स्काय कभी-कभी हलका गुलाबी भी होता है और वो आप पर निर्भर करता है। आप उसमें कोई भी रंग भर सकते हैं, क्योंकि वो सबका है। यही वजह रही कि इस मूवी का नाम द स्काय इज़ पिंक रखा। डीकेएमएस की हेड शालिना गंभीर भी आईं थीं। उन्होंने स्टेम सेल डोनेशन की अपील की। उन्होंने कहा दुनियाभर से 33 मिलियन डोनर रजिस्टर्ड हैं, जिनमें सिर्फ 5 लाख डोनर भारत से हैं।"हमें आएशा को जर्म्स से बचाना था, इसलिए हमने उसे ऐसे स्कूल में डाला जहां उसकी क्लास में सिर्फ पांच बच्चे थे। अकेलेपन में वो चिढ़चिढ़ी हो गई। अपशब्द बोलने लगी थी। इस पर पिता ने एक दिन डांट दिया उसे। वो ऐसा क्यूं कर रही है ये जानने के लिए मैंने उसे एक काग़ज़ और रंग दे दिए। उसने उस पर लिखा - My mom is a witch, she is a bitch... इस घटना ने मुझे हालात समझने में मदद की।'