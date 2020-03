बदमाशों ने जब फोन उठाना बंद किए तो पैसा देने वालों को पता चला कि चपत लग गई है**

इन नंबरों पर जब बेरोजगार युवाओं ने नौकरी पाने की उम्मीद में फोन लगाए तो उन्हें कहा गया कि आप वाट्स एप पर अपना नाम-पता लिख कर भेज दीजिए। जैसे ही युवाओं ने वाट्स एप किया उन्हें धड़ाधड़ एक साथ 5-6 मैसेज आ गए। इन मैसेज में में एयरपोर्ट और विमान के फोटो के साथ ही बैंक अकाउंट नंबर, एक ऑडियो क्लिप और विस्तृत जानकारी थी।अॉडियो में दिलाया भरोसाऑडियो क्लिप की शुरुआत में कहा गया कि एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी में आपका स्वागत है। अपने नजदीकी एयरपोर्ट पर जॉब करने के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और एक मार्कशीट वाट्सएप पर भेज दीजिए। हालांकि यह नहीं बताया कि मार्कशीट किस कक्षा की भेजना है। एयरपोर्ट पर आपको 8 घंटे की जॉब मिलेगी और संडे का अवकाश रहेगा। रहना-खाना फ्री रहेगा। घूमने के लिए साल में एक बार एयर इंडिया का टिकट मिलेगा। वेतन हर माह की पहली तारीख को आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।वाट्सएप पर भेजे गए मैसेज की इबारत पढ़कर युवा बेरोजगार झांसे में आ गए। मैसेज का मजमून देखिए। ‘Airport में आपका स्वागत है। आपने जॉब के लिए कॉल किया था जिसकी डिटेल दी जा रही है। Airport एक Indian कंपनी है जो समय-समय पर अपने job में कुछ बदलाव और कुछ स्थिरता बनाए रखती है। इसका प्रचार-प्रसार करने के लिए Airport outhority of india के तहत नौकरी दे रही हैं। इसके लिए कोई परीक्षा या इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। सिर्फ योग्यता के आधार पर आप नौकरी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज आपको Airport authority of India के WhatsApp नंबर पर जांच के लिए भेजना होगा। Airport authority of India आपको नौकरी करने के लिए joining letter देगी। ज्यादा जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9831159903 पर संपर्क करें। (हालांकि, इस नंबर पर भी यही बात दोहराई गई।)एयरपोर्ट पर जॉब के लिए बदमाशों ने स्वपन मंडल (SWAPAN MANDAL) नाम से एसबीआई का बैंक अकाउंट नंबर 33401202736 और आईएफएससी कोड SBIN0000608 दिया। डीबी स्टार ने जब इसकी पड़ताल की तो अकाउंट अंबाला सिटी (हरियाणा) ब्रांच का होना पाया गया। पंजीयन कराने के लिए इस अकाउंट में बतौर शुल्क 2050 रुपए जमा करने को कहा गया। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, देवास सहित प्रदेशभर के बेरोजगार युवाओं ने अच्छी नौकरी की उम्मीद में विभिन्न माध्यमों से उक्त अकाउंट में रुपए ट्रांसफर कर दिए। रुपए भेजने के बाद जब संबधित नंबरों पर फोन किए तो पहले यह बताया गया कि दो दिन में घर के पते पर नियुक्ति पत्र और गेटपास आ जाएगा। इसे लेकर नजदीकी एयरपोर्ट पर जाकर ज्वाइनिंग ले सकते हैं। जब कई दिनों तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो युवाओं को समझ में आ गया कि उनके साथ ठगी हो गई है। क्योंकि बदमाश हर बार कोई नया बहाना कर टालते रहे और कुछ दिन बाद उनके नंबर ही ब्लॉक कर दिए।