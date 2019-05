My Team 11 का बढ़ा क्रेज़ जहां यूज़र्स को मिल रहा है आकषर्क ईनाम जीतने का मौका

आजकल स्पोर्ट्स गेम का बढ़ता क्रेज़ हर उम्र की पीढ़ी में देखने को मिल जाता है। जिसके चलते कई लोग में फैंटेसी स्पोर्ट्स का चलन काफी बढ़ता जा रहा है, जहाँ यूज़र्स अपने पसंद की टीम खुद चुन कर, गेम का मज़ा लेते हैं।

फैंटेसी स्पोर्ट्स के बढ़ते चलन के कारण ये गेम लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हो गया है ऐसे में ऑनलाइन कई ऐसे एप्लिकेशन और प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहां लोग अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स का आनदं उठा सकते हैं। इसी के बीच My Team 11 एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म उभर कर सामने आया है, जो अपनी कई सुविधाओं के चलते करोड़ो यूज़र्स में काफी लोकप्रिय बन गया है।

My Team 11 के प्लेटफार्म पर यूज़र्स , फुटबॉल , कबड्डी और वॉलीबाल खेलों का मज़ा ले सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर यूज़र्स अपनी पसंद की टीमों का चुन सकते हैं , जिसके अंक उन्हें रियल समय पर होने वाले मैच के अनुसार मिलते हैं। टीम में चुने गए खिलाड़ियों की रियल परफॉर्मेंस के हिसाब से मैच में जीत या हार का निर्णय होता है। चुने गए खिलाड़ियों का प्रदर्शन जितना अच्छा होता है, उतने ही जीतने के मौके बढ़ जाते हैं। चुनी गई टीम के बेहतरीन प्रदर्शन की मदद से यूज़र्स को Leaderboard सीरीज़ में खेलने का अवसर मिलता है , जहाँ UK ट्रिप, रॉयल एनफील्ड, महिंद्रा थार जैसे कई आकर्षक इनामों को जीतने का मौका भी मिलता है।

हालांकि ऑनलाइन ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं जहां फैंटेसी स्पोर्ट्स खेला जा सकता है लेकिन My Team 11 अपने यूज़र्स को अलग-अलग तरह से गेम के साथ कई तरह की भाषाओं में गेम खेलने के मौके भी देता है। इन्हीं सब खूबियों के चलते लॉन्च होने के 3 साल के अंदर ही My Team 11 के इस प्लेटफॉर्म पर 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं जो My Team 11 को भारत का दूसरा सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बनाता है ।

अगर आप भी फैंटेसी स्पोर्ट्स के फैन हैं और इस तरह के खेलों का मज़ा लेना चाहते हैं तो My Team 11 आपको खेल के खूब मज़े देगा। जहां आप अपनी भाषा में खेल का मज़ा तो लेंगे ही बल्कि कई आकर्षक ईनाम भी जीत सकेंगें।