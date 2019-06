फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म MY TEAM 11 बीते कुछ समय से स्पोर्ट्स के चाहने वालों को पहली पसंद बन चुका है। लोगों के इसी क्रेज़ और पसंद की वजह से वेस्टइंडीज में भारत की मैच सीरीज़ का टाइटल स्पॉन्सर बन गया है। जिससे ये सीरीज़ अब MY Team 11 इंटेरनेशनल सीरीज़' के नाम से भी जानी जाएगी। ICC द्वारा किए गए कई बदलावों के बाद ये सीरीज़ अब 6 दिसंबर से शुरू होगी। ताकि वर्ल्ड कप खेलने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम आराम करने का कुछ समय मिल सके।

क्रिकेट और स्पोर्ट्स के फैंन्स हमेशा से कुछ ऐसे नए तरीकों की खोज में रहते हैं जो उनके मनोरंजन को बढ़ाए और कुछ नया अनुभव प्रदान करें। ऐसे में MyTeam11 की ये स्पॉन्सरशिप इस सीरीज़ से जुड़नें के लिए क्रिकेट फैन्स को एक नया वजह देगी। इसके साथ ही इस टाइटल स्पॉन्सरशिप से भारत ही नहीं बल्कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट ब्रांड में ख़ासा उत्साह है।

विनीत गोदारा, CEO MyTeam11 ने एसोसिएशन पर टिप्पणी करते हुए कहा, “MyTeam11 न केवल सबसे बड़े फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म और हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, बल्कि यूजर्स के लिए अपने सपनों को पाने का एक जरिया है। हमारे यूजर्स और प्लेटफॉर्म के बीच बढ़ते संबंध हमें हमेशा उन्हें कुछ नया और अनोखा पेश करने के लिए प्रेरित करते हैं। कई तरह के फीचर्स और भाषाओं के बाद, हम अपने यूजर्स के लिए एक और खुशखबरी है, टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ इंडिया बनाम वेस्टइंडीज सीरीज। हमारा मानना है कि यह पार्टनर्शिप न केवल हमें नए मील के पत्थर तक पहुंचने में मदद करेगी और मंच के लिए नई संभावनाओं को उजागर करेगा बल्कि MyTeam11 को एक बड़ा ब्रांड नाम भी बनाएगा। "

My Team 11 अपने यूज़र्स को अलग-अलग तरह से गेम के साथ कई तरह की भाषाओं में गेम खेलने के मौके भी देता है। इन्हीं सब खूबियों के चलते लॉन्च होने के 3 साल के अंदर ही My Team 11 के इस प्लेटफॉर्म पर 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं जो My Team 11 को भारत का दूसरा सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बनाता है । इसके साथ ही ये स्पॉन्सरशिप भारत में फैंटेसी स्पोर्ट्स की स्थिति को मजबूत बनाने में मदद करेगी और बाकी फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म को प्रेरित भी करेगी।