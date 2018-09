new trend in men fashion now print and loose colorful dress in demand

ड्रेसेस में हो रहा एक्सपेरिमेंट, अब प्लेन नहीं प्रिंट चाहिए और लूज कलरफुल पैटर्न है ट्रेंड में

लेटेस्ट ट्रेंड के मुताबिक वे ऐसे आउटफिट पहनना पसंद कर रहे हैं जो उन्हें स्टाइलिश लुक के साथ कंफर्ट भी फील कराएं। इसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों तरह की ड्रेसेस शामिल हैं।