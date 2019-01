Nissan Kicks Launched : 1.5 लीटर के पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ लॉन्च हुई कार, शुरुआती कीमत 9.55 लाख रुपए

ऑटो डेस्क। निसान ने अपनी न्यू SUV किक्स (Kicks) लॉन्च कर दी है। इसकी दिल्ली एक्स-शोरूम में स्टार्टिंग प्राइस 9.55 लाख रुपए है। वहीं, टॉप वेरिएंट की कीमत 14.65 रुपए है। कंपनी ने इस 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन में लॉन्च किया है। बता दें कि इसे ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की ऑफिशियली जोड़ा गया है। वर्ल्ड कप का आयोजन इंग्लैंड में 30 मई से 14 जुलाई, 2019 तक किया जाएगा।

Nissan Kicks की वेरिएंट प्राइस

> XL Petrol - 9.55 लाख

> XV Petrol - 10.95 लाख

> XL Diesel - 10.85 लाख

> XV Diesel - 12.49 लाख

> XV Premium - 13.65 लाख

> XV Premium+ - 14.65 लाख

बेहद लग्जरी और स्टाइलिश है Nissan Kicks

निसान अपनी Kicks सिग्नेचर वी-मोशन ग्रिल लगाई है। साथ ही, इस SUV में लगे बड़े साइज के स्वैप्टबैक हेडलैम्प्स मिलेंगे। इसमें LED डेटाइम रनिंग लैम्प्स भी होंगे। इस कार को स्थित निसान डिजाइन सेंटर में डेवलप किया जा रहा है। इसमें ट्विन 5-स्पोक अलॉय व्हील्स दिए हैं। बैक में LED टेललैम्प्स लगे हैं। इसमें 8 इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। साथ ही, 360 डिग्री व्यू के लिए चारों तरफ कैमरे भी लगे हैं। यानी कार के चारों तरफ का नजारा आप देख पाएंगे।

इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ 5-स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स से लैस किया है।

Nissan Kicks XL (Rs 9.55-10.85 lakh)

> Petrol and diesel engine options

> Dual front airbags

> ABS with EBD

> Brake assist

> Rear parking sensors

> Central locking with speed-sensing door locks

> Impact-sensing auto door unlock

> Height adjustable driver’s seat

> Fabric upholstery

> LED daytime running lamps

> Halogen headlights

> 16-inch steel wheels with wheel covers

> Black body cladding

> Front centre armrest

> Tilt adjustable power steering

> Power windows with one-touch up/down driver’s window with anti-pinch function

> Electrically adjustable wing mirrors with integrated turn indicators

> Two 12V power outlets

> Climate control

> Rear AC vents

> Integrated 2-DIN music system with Bluetooth connectivity

> Nissan Connect