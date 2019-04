WhatsApp पर आपकी मर्जी के बिना कोई आपको नहीं जोड़ सकेगा ग्रुप में, ये सेटिंग करने के बाद जोड़ने से पहले एडमिन को आपकी परमीशन लेना ही होगी

गैजेट डेस्क। WhatsApp की ग्रुप चैट अब पहले से ज्यादा सुरक्षित होने वाली हैं। वॉट्सऐप एक ऐसा फीचर लाने वाला है, जिसके बाद यूजर को बिना उसकी मर्जी के कोई ग्रुप में नहीं जोड़ सकेगा। कंपनी कुछ यूजर्स के लिए इसे जारी कर चुकी है, हालांकि अभी यह शुरुआती स्टेज में है और बहुत जल्द सभी यूजर्स के लिए आ जाएगा। जानिए यह कैसे काम करेगा।

ये सेटिंग बदलना होगी

- वॉट्सऐप का ये नया फीचर वॉट्सऐप सेटिंग में आएगा। Settings > Account > Privacy > Groups पर जाना होगा।

- यहां आपको Everyone, My Contacts और Nobody का ऑप्शन मिलेगा।

- यदि आप Nobody को चुनते हैं तो कोई भी आपको ग्रुप में नहीं जोड़ सकेगा। आपकी परमीशन के बाद ही आपको ग्रुप में जोड़ा जा सकेगा।

- वॉट्सऐप ग्रुप इन्विटेशन 72 घंटों बाद एक्सपायर हो जाएगा।

क्या फायदा मिलेगा

- अभी एडमिन अपनी मर्जी से ग्रुप में यूजर्स को जोड़ लेते हैं। इससे दिनभर मैसेज, वीडियो ग्रुप में आते रहते हैं, जिससे कई यूजर परेशान होते हैं।

- ग्रुप में शेयर होने वाली मीडिया फाइल्स से स्टोरेज और डेटा बर्बाद होता है।

- कई बार ग्रुप से हटने पर भी एडमिन द्वारा दोबारा जोड़ लिया जाता है। नया फीचर आने के बाद इन सभी तरह की परेशानियों से आपको झुटकारा मिल जाएगा।