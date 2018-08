Nokia 6.1 Plus Review : परफॉर्मेंस कैमरा शानदार, लेकिन बैटरी करती है निराश, 4 प्वॉइंट्स में पढ़ें पूरा रिव्यू

गैजेट डेस्क. फिनिश कंपनी HMD ग्लोबल ने हाल ही में Nokia ब्रांड के तहत दो नए स्मार्टफोन Nokia 6.1 Plus और Nokia 5.1 Plus लॉन्च किए हैं। इन दोनों ही स्मार्टफोन की खासियत ये है कि इनमें iPhone X की तरह ही नॉच्ड डिस्प्ले दिया गया है। कंपनी ने Nokia 6.1 Plus को 15,999 रुपए की कीमत के साथ उतारा है जबकि Nokia 5.1 Plus की कीमत के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी है।

30 अगस्त से होगी बिक्री : Nokia 6.1 Plus की प्री-बुकिंग फ्लिपकार्ट पर शुरू हो चुकी है और 30 अगस्त से इसे फ्लिपकार्ट और नोकिया के ऑनलाइन स्टोर पर बेचा जाएगा। वहीं Nokia 5.1 Plus की बिक्री सितंबर से शुरू होगी।

- ये दोनों ही स्मार्टफोन गूगल के एंड्रॉयड वन प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है, जिसका मतलब है इसे गूगल के स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके साथ ही इसे एंड्रॉयड पाई अपडेट भी मिलेगा। अगर आप भी Nokia के इस नए स्मार्टफोन को खरीदने का मन बना रहे हैं तो उससे पहले Nokia 6.1 Plus का रिव्यू जरूर पढ़ लें।

ये है इस स्मार्टफोन की खासियत :

फीचर्स Nokia 6.1 Plus डिस्प्ले 5.8 इंच फुल HD+ प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 636 रैम 4 जीबी स्टोरेज 64 जीबी फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल रियर कैमरा 16+5 मेगापिक्सल बैटरी 3060mAh ओएस एंड्रॉयड 8.1 कनेक्टिविटी 4G VoLTE, वाई-फाई, ब्लूटूथ





4 प्वॉइंट्स में पढ़ें पूरा रिव्यू :

कैटेगरी क्या है खास? डिजाइन और डिस्प्ले ग्लास सैंडविच डिजाइन और साइड में एल्यूमिनियम फ्रेम। फ्रंट और रियर पैनल पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन।

5.8 इंच का नॉच्ड डिस्प्ले। बॉटम में बहुत पतला बेजल। सेटिंग में जाकर इसके नॉच को हाइड भी कर सकते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन : मिड रेंज कैटेगरी में नॉच्ड डिस्प्ले देकर Nokia ने Xiaomi, Oppo जैसी चीनी कंपनियों को टक्कर दी है। ये स्मार्टफोन काफी हल्का है। इसका डिजाइन इसे प्रीमियम लुक देता है। परफॉर्मेंस इसमें स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर के साथ 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज मिलता है।

इस प्रोसेसर के साथ ये स्मार्टफोन अच्छी परफॉर्म करता है। इससे हेवी गेमिंग भी कर सकते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन : परफॉर्मेंस के मामले में Nokia 6.1 Plus इस रेंज के बाकी स्मार्टफोन से आगे है। स्नैपड्रैगन 636 को इस रेंज की कैटेगरी के स्मार्टफोन के लिए बेहतर माना जाता है और Nokia 6.1 Plus की परफॉर्मेंस आपको निराश नहीं करेगी। कैमरा रियर पर ड्युअल कैमरा, जिसका प्राइमरी सेंसर 16 मेगापिक्सल और सेकेंडरी सेंसर 5 मेगापिक्सल का है। फ्रंट में भी 16 मेगापिक्सल कैमरा।

इसका रियर कैमरा सनलाइट और लो-लाइट दोनों में ही बेहतरीन फोटो कैप्चर करता है। इनडोर में भी बिना फ्लैश ऑन किए अच्छी फोटो आती है।

फ्रंट कैमरा भी अच्छा है। इसमें ब्यूटी मोड भी है, जिसकी मदद से मार्क्स वगैरह हटा सकते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन : इसका फ्रंट और रियर दोनों ही कैमरा बेहतरीन है। हालांकि रियर कैमरे से फोटो क्लिक करने के बाद कुछ सेकेंड तक होल्ड रहना पड़ता है। बैटरी इसमें 3060mAh की बैटरी है, जो क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करती है। हालांकि इसके साथ क्विक चार्जर नहीं मिलता है और वो अलग से खरीदना होगा।

0-100% तक चार्ज होने में ये स्मार्टफोन 2 घंटे का समय लेता है। फुल चार्ज होने के बाद इसका इस्तेमाल दिन भर कर सकते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन : इसमें बैटरी पॉवर कम दी गई है और इसका बैकअप भी बाकी Nokia स्मार्टफोन के मुकाबले थोड़ा कम है। फुल चार्जिंग के बाद अगर इसका इस्तेमाल लगातार किया जाता है, तो इसकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। हालांकि नॉर्मल यूज में इसकी बैटरी दिनभर चलती है।

फाइनल ओपिनियन : खरीदें या ना खरीदें?

- Nokia 6.1 Plus डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर के मामले में बेहतरीन फोन है, लेकिन बैटरी के मामले में ये थोड़ा पीछे रहता है। हालांकि इस रेंज में नॉच्ड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 636, ड्युअल कैमरा जैसे फीचर आज कई कंपनियां ऑफर कर रही हैं, लेकिन अगर स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो ये फोन बेस्ट है। वहीं अगर आपका बजट 15-16 हजार तक का है, तो इस फोन को खरीदा जा सकता है।