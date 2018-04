झाड़ू लगा रही इस पाकिस्तानी आंटी का वीडियो वायरल, देखें क्या है खास

​पाकिस्तान की ये आंटी इंटरनेट पर आपको बड़े आराम से दिख जाएंगी।

पाकिस्तान की ये आंटी इंटरनेट पर आपको बड़े आराम से दिख जाएंगी। जिसकी वजह है इनका ये अनोखा स्टाईल । ये लेडी होवरबोर्ड पर बैठकर झाडू लगा रही है । सलवार-कमीज पहनकर झाडू लगाती ये लेडी कुछ ही देर में पूरी जगह साफ कर देती है । घर पर झाडू लगाते हुए लेडी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।

