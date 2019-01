- महिला की बात सुनने के बाद पेशेंट ने उससे कहा कि 'वो स्कॉटिश जैसी नहीं दिखती हैं।' जवाब में रिसेप्शनिस्ट ने उससे पूछा, 'स्कॉटिश लोग कैसे दिखते हैं?' इसके बाद वो पेशेंट कोई जवाब नहीं दे पाई और वहां सन्नाटा छा गया।

- कुछ ही देर में महिला ने अप्वाइंटमेंट कार्ड ले लिया और वहां से चली गई। इस किस्से को शेयर करते हुए डॉक्टर पूनम ने आखिरी में अपनी टीम पर गर्व जताते हुए लिखा, 'So Proud of my team'.

- महिला डॉक्टर ने इस किस्से को 15 जनवरी को #endracisim और #equalitydiversityandinclusion जैसे हैशटैग के साथ शेयर किया। जिसके बाद यूजर्स की ओर से भी उन्हें जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और उसकी ये पोस्ट वायरल भी हो गई।

- लोगों ने रिसेप्शनिस्ट के दिए जवाब की भरपूर तारीफ की। अबतक इस पोस्ट को करीब 17 हजार लोग रीट्वीट कर चुके हैं, वहीं इसे करीब 1 लाख से ज्यादा लाइक्स भी मिल चुके हैं।