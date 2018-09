दिल्ली में लगातार चौथे दिन बढ़े तेल के दाम, डीजल 72.61 रु. तो पेट्रोल 80.50 रु. पर पहुंचा

- पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बुधवार को कोई बदलाव नहीं किया गया था

- 26 अगस्त से 4 सितंबर तक लगातार 10 दिन तक रेट बढ़ाए गए

नई दिल्ली. तेल कंपनियों ने लगातार चौथे दिन पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ाईं। रविवार को पेट्रोल दिल्ली में 12 पैसे महंगा होकर 80.50 रुपए पर पहुंच गया। मुंबई में 12 पैसे की बढ़ोतरी के साथ एक लीटर पेट्रोल 87.89 रुपए का हो गया। चार दिन में एक रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं, दिल्ली में डीजल 10 पैसे महंगा होकर 72.61 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। तेल कीमतों में बुधवार को कोई बदलाव नहीं हुआ था। इससे पहले, 26 अगस्त से 4 सितंबर तक लगातार 10 दिन कीमतें बढ़ी थीं।

मेट्रो शहरों में पेट्रोल

मेट्रो शहरों में डीजल

15 हजार करोड़ रुपए का नुकसान: पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि पेट्रोल-डीजल को अब जीएसटी के दायरे में लाना जरूरी हो चुका है। ऐसा नहीं होने से देश को करीब 15 हजार करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक्साइज ड्यूटी घटाने से कीमतें कम नहीं होंगी।

पेट्रोल-डीजल की महंगाई पर कल प्रदर्शन : तेल कीमतें बढ़ाने के विरोध में सोमवार को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राकांपा, द्रमुक और अन्ना द्रमुक देशभर में प्रदर्शन करेंगी। वहीं, लेफ्ट पार्टियों ने भी इसी दिन महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर बंद बुलाया है। मुंबई में शिवसेना ने पोस्टर लगाकर मोदी सरकार पर तंज कसा।

Protesting against fuel price hike, posters put up by Shiv Sena in Mumbai. (8.9.18) pic.twitter.com/8AxTJYelRo