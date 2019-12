अत्यन्त दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पूजनीय बहनोई श्री बाबू लाल जी घीया (भांडारेज वाले) का स्वर्गवास 4 दिसम्बर 2019 को हो गया है। ससुराल पक्ष की बैठक 6 दिसम्बर 2019 को सायं 3.30 से 4.15 तक लवकुश गार्डन, रघुनाथ कॉलोनी, गलतागेट, जयपुर पर होकर तत्पश्चात वही हो रही मेन बैठक मै शामिल होगी। शोकाकुल:- नन्दकिशोर, सुरेश, मुकेश, बाबूलाल, मक्खनलाल (साले), रमेश, सचिन, समीर, तरुण, चिराग (भतीजे), उर्मिला-रमेश केदावत (साली-साडू), काव्य, भव्य, रेहान, अदविक, लाविक एवं समस्त टोडवाल परिवार। फर्म:- सरस्वती मिष्टान केन्द्र (रेलवे स्टेशन) जयपुर, श्रीराम आभूषण भंडार (झालाणियो का रास्ता जयपुर)। मो. 9929647345, 9829273124.मेरे पिताश्री प्रो. जयनारायण सिंह पूनियां निवासी सुरतपुरा हाल निवासी A-44, जम्बेश्वरनगर जयपुर का स्वर्गवास दिनांक 30.11.2019 को जयपुर में हो गया है। बैठक दिनांक 12.12.2019 तक मेरे ज्येष्ठ भ्राता चौ. महीपाल सिंह पूनियां वार्ड नं.-15 नजदीक सासंद चूरू निवास, एम.पी. कालोनी, सांखू रोड राजगढ जिला- चूरू (राजस्थान) पर होगी। निवेदक: हिम्मतसिंह पूनियां व समस्त पूनियां परिवार, 9460927414.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री बजरंग लाल जी शर्मा (निवाना वाले) का स्वर्गवास दिनांक 04.12.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 06.12.2019 को सायं 3.00 से 4.00 बजे तक गोयल मैरिज हॉल, सब्जीमण्डी के सामने, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- कैलाशचन्द्र शर्मा (प्रधानाध्यापक) गोपाललाल, रामबाबू भारद्वाज (पुत्र), हरीश, नरेश, राहुल, अभिषेक, गौरव (पौत्र) एवं समस्त भारद्वाज परिवार, 9460136418, 9785315151, फर्म:- भारद्वाज टेन्ट हाउस, मुरलीपुरा।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री गोपाल लाल मीणा का स्वर्गवास 04.12.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 06.12.2019 को 2 से 4.30 बजे तक निवास स्थान मंगलम पार्क, पानी की टंकी के पास, किशोरपुरा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- विजयलाल, जगदीश जी (भ्राता), लल्लूराम, कल्याण, कैलाश, बाबूलाल (पुत्र), बाबूलाल, हनुमान सहाय, नाथूलाल, रमेश (भतीजे), सोनू, राहुल, मोहन, कमलेश, राजेश, आर्यन (पौत्र) एंव समस्त गुणावत परिवार, 9314655081, 9460434528.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री गुलाब चन्द शर्मा (सेवानिवृत अध्यापक) का स्वर्गवास दिनांक 04.12.2019 बुधवार को हाे गया है। तीये की बैठक दिनांक 06.12.2019 को दोपहर 2 से 3 बजे तक निज निवास ग्राम गढ हिम्मत सिंह (जिला दौसा) में होगी। शोकाकुल:- देवी सहाय, शिवलहरी (भ्राता), हरिमोहन, प्रेम, कैलाश नारायण शर्मा (रि. R.I. नगर परिषद दौसा), सुरेन्द्र कुमार गौड (रि. नगर परिषद दौसा), रामगोपाल गौड (प्रधानाध्यापक), सुनिल गौड (पुत्र), आशीष गौड (एडवाकेट), नरेन्द्र तेजस्वी, रजत, कपिल, सचिन (पौत्र), गौरीश गौड (प्रपौत्र)। मो. 9414911071, 9414573250, 9782805702, 8952017017.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती गोपीदेवी प|ी स्व. श्री बल्लाराम मीणा (धांसल) का स्वर्गवास दिनांक 04.12.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 06.12.2019 को सायं 2 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान धाँसलों की ढाणी, जगतपुरा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- लक्ष्मीनारायण, रामफूल (पप्पू) (पुत्र), सागरमल (देवर), रामपाल, हेमराज, मोहन, शंकर, महादेव एवं समस्त धांसल परिवार। 9351623935.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती सुनीता सोढानी धर्मप|ी स्व. श्री रामगोपाल सोढानी का स्वर्गवास 04.12.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 06.12.2019 (शुक्रवार) को सायं 3 से 4 बजे तक एल आई सी फ्लेट्स, गेट नं. 1, सेक्टर- 6, विधाधर नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- किशन- मोनिका (पुत्र- पुत्रवधू), माधव, वैभव (पौत्र), चन्द्रमोहन, रामशंकर, विजयशंकर (देवर), संगीता- महेश लढ‌्ढा, सरीता- राजेश लढ‌्ढा (पुत्री- दामाद) एवं समस्त सोढानी परिवार, 9413339060. पीहरपक्ष:- समस्त बियाणी परिवार (लक्ष्मणगढ), सीकर।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती गुलाब देवी प|ी स्व. श्री जेतूराम मेहरा का स्वर्गवास 04.12.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 06.12.2019 को सायं 4 से 5 बजे हमारे निवास स्थान मकान नम्बर 10, परसरामपुरी, जलमहल, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्रवण, सन्नी, अक्षय, लखन, देव समस्त मेहरा परिवार। मो. 9799918740, 8112244187.हमारे पूजनीय पिताजी श्री रतनलाल वर्गी (PWD) इन्दौरा जी का स्वर्गवास दिनांक 04.12.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 06.12.2019 को 2 से 3 बजे तक निवास स्थान गोविन्दपुरा, कालाबड़ की ढ़ाणी, रेल्वे फाटक के पास, सांगानेर पर होगी। शोकाकुल:- दुर्गादेवी (धर्मप|ी), दीपक, प्रदीप (पुत्र), दिनेश, गोविन्द, राहुल, सोनू (भतीजे), अशोक, बुद्धिप्रकाश, ओमप्रकाश (भ्राता), एवं समस्त इन्दौरा परिवार। 9887927055, 9602466292.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पूजनीय पिताजी श्री गुलाब जी छिछोलिया (जांगिड़) का स्वर्गवास बुधवार दिनांक 04.12.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक शुक्रवार दिनांक 06.12.2019 को शिव पार्क, कपड़ा मार्केट सीकर हाउस में 3:30 से 4:30 तक होगी। शोकाकुल:- पंकज (पुत्र), भरत कुमार, योगेश, राजेन्द्र, गणेश (भतीजे), मनीष, राजीव, राहुल, मोहित, देव, कृष्णा (पौत्र) एवं समस्त छिछोलिया परिवार। मकान नं.1292, माली कॉलोनी, चान्दपोल बाहर, जयपुर। मो. 6350254350, 7014975228.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती सीता देवी अग्रवाल का आकस्मिक स्वर्गवास 4.12.2019 को हो गया है। तीये की बैठक शुक्रवार 6.12.2019 को सायं 3 से 4 बजे तक गोपेश्वर महादेव, हेम मार्ग, गणेश नगर, न्यू सांगानेर रोड़, सोड़ाला, जयपुर में होगी। शोकाकुल परिवार:- सत्यनारायण अग्रवाल (पति), बनवारी अग्रवाल (देवर), मनोज-श्वेता, महेश-प्रतिमा (पुत्र-पुत्रवधू), मीनू-राजेन्द्र चाचान (पुत्री-दामाद), हर्ष, खुशी (दोहिता-दोहिती), अनन्त (पौत्र), राघवी, काशवी (पौत्री), सत्यनारायण, बनवारीलाल अग्रवाल एवं समस्त बिंदल परिवार (माण्डोली वाले)। मो. 9680152806.हमारे पूजनीय पिताजी श्री पण्डित गोविन्दराम जी शर्मा का आकस्मिक निधन दिनांक 4.12.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 6.12.2019 को शाम 3 से 4 बजे निवास स्थान मकान नं. 9, महावीर कॉलोनी, करतारपुरा, जयपुर पर रखी गयी है। शोकाकुल:- लक्ष्मीनारायण (भ्राता), दीनदयाल, अरविन्द, चन्द्रमोहन, चेतन (भतीजे) मनमोहन, राजेन्द्र (पुत्र), शंकर, सोमेश, उमेश (पौत्र) एवं समस्त भारद्वाज परिवार, 8209625274.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती उर्मिला भार्गव (ऑडिट इंस्पेक्टर) धर्मप|ी स्वर्गीय श्री जी.एस. भार्गव का स्वर्गवास दिनांक 04.12.2019 बुधवार को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 06.12.2019 शुक्रवार को सायं 4 से 5 बजे सांईबाबा मंदिर, मोती मार्ग, बापू नगर, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- राहुल- मोनू (पुत्र- पुत्रवधू), रवि- शारदा (भाई- भाभी), अलका (पुत्री), आरती- अजय (पुत्री- दामाद), ध्रुवी (पौत्री), तनु, तिशा (नातिन), 8003171216, 9829197354.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती प्रेमदेवी प|ी स्व.श्री कल्याणजी का स्वर्गवास दिनांक 04.12.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 06.12.2019 को सायं 3 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान मालियों की ढाणी, सरस्वती स्कूल के पास, जगतपुरा पर होगी। शोकाकुल:- रामकिशोर, भीवाराम, सीताराम, नानगराम, रमेश, घनश्याम, मोहन एवं समस्त गण्डरालिया परिवार। मो. 9929619060.मेरी धर्मप|ी श्रीमती सविता रानी सक्सेना का स्वर्गवास दिनांक 4.12.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 6.12.2019 को सायं 4 से 5 बजे तक राधा गोविन्द मन्दिर पार्क, पदमावती A कॉलोनी, किग्स रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- प्रताप नारायण सक्सेना (पति), अरविन्द सक्सेना- संगीता सक्सेना (पुत्र- पुत्रवधू), अनिल, अवधेश, अमित, आलोक, भरत (भतीजे), अनमाेल, अक्षत, अंकित, मानस (पौत्र), आयुषी, उमांशी, नम्रता (पौत्रियां), 9898049221, 9829204121.ॐ श्री स|ाम साक्षी अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती शान्ती देवी हासवानी का स्वर्गवास दिनांक 4.12.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 6.12.2019 को सायं 4 बजे सेक्टर 118, सर्वेश्वर महादेव मन्दिर पार्क, पानी की टंकी के पास, अग्रवाल फार्म में रखी गयी है। शोकाकुल:- श्री भागचंद (पति), संत लालचन्द, किशनचन्द्र, रामचन्द्र, कन्हैयालाल, लछ्मण (पुत्र), मोनू, साहिल, अंश, वंश (पौत्र) एवं समस्त हासवानी परिवार। मो. 9799440486, 9214014850.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती रुकमणी देवी धर्मप|ी स्व. श्री मांगीलाल जी मीणा का स्वर्गवास 04.12.19 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 06.12.19 को सायं 1:00 से 3:00 बजे हमारे निवास स्थान 44, गोकुल विहार-सी, बुद्धसिंहपुरा, सांगानेर में होगी। शोकाकुल:- जगदीश, सोहन, पृथ्वीराज, रामबाबू, रामेश्वर (पुत्र), हनुमान, गिर्राज, रोहित, रवि प्रकाश एवं समस्त बैन्दाडा परिवार, 9252545407, 9667417204.हमारे प्रिय रमेशचन्द जैन (सुपुत्र स्व. श्रीमती सरजूदेवी एवं श्री माणकचन्द कसेरा) का स्वर्गवास दिनांक 04.12.2019 को हो गया। तीये की बैठक दिनांक 06.12.2019 को 11 से 12 बजे जैन भवन भट्‌टारक जी की नसियां, नारायणसिंह सर्किल पर होगी। शोकाकुल:- कमलादेवी- स्व. राजकुमार, चन्द्रकान्ता- साेहनदास, पूनम- किशोरजी, कृष्णा- किरन, स्व. मधु- अनिल (बहन-बहनोईजी), अंजना- सत्यनारायण, खूशबू- प्रमाेद, नीतू- जितेन्द्र, रितू- अभिषेक, आरती- नवीन, चंचल- आकाश (बेटी-जंवाईजी), निखिल- पायल, आशुतोष- भावना- अभिषेक (दोहिता-दोहितावधू)।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पूजनीय पिताजी श्री रमेश चंद शर्मा (सेवानिवृत्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग) का स्वर्गवास 4.12.2019 को हो गया। तीये की बैठक शुक्रवार 06.12.2019 को दोपहर 3 से 4 बजे तक निवास स्थान 12A, कनक विहार, कमलानेहरू नगर, अजमेर रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- योगेश (पुत्र), विजय (प|ी) एवं परिवार। मो. 7014886768.हमारे पूजनीय कंवर साहब श्री गुलाब चन्द जी जांगिड़ छिछोलिया का स्वर्गवास 04.12.2019 को हो गया है। पीहरपक्ष की बैठक 06.12.2019 को 3:00 से 3:30 बजे तक निवास स्थान पंचमुखी हनुमान मन्दिर पर होगी। तत्पश्चात मुख्य बैठक में शामिल होगी। शोकाकुल:- मदनलाल, गणेश नारायण, बाबूलाल, कन्हैयालाल जांगिड़ (खण्डेलवाल) रायथल वाले। 9314503314, 9509688936.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय श्री जगदीशप्रसाद मेहरा निम्बी वाले का स्वर्गवास 04.12.2019 काे हो गया है। तीये की बैठक 06.12.2019 को सायं 4 से 5 बजे नीबू का बाग लाल हनुमानजी के सामने, बदनपुरा के आगे जयपुर में होगी। शोकाकुल:- नाथूलाल, अर्जुनलाल, जयप्रकाश, नारायणलाल, गुलाबचन्द, गिरधारी, बालूराम, लक्ष्मीनारायण, रामस्वरूप, सोनू समस्त निम्बी परिवार। मो. 7737765788.हमारे आदरणीय जीजाजी श्री रमेशचन्द जी जैन कसेरा (सुपुत्र स्व. श्री माणकचन्द जी कसेरा) का स्वर्गवास दिनांक 04.12.2019 को हो गया है। ससुरालपक्ष की बैठक दिनांक 06.12.2019 को प्रात: 11 से 11:45 बजे तक भट्‌टारक जी की नसियां, नारायणसिंह सर्किल पर होगी। शोकाकुल:- बद्रीनारायण, नेमीचन्द, राजेन्द्र काला (साले), शान्ती- राजेन्द्र गोयल (साली-साढू) एवं समस्त काला परिवार।हमारे प्रिय रमेशचन्द जैन (सुपुत्र स्व. श्रीमती सरजूदेवी एवं श्री माणकचन्द कसेरा) का स्वर्गवास दिनांक 04.12.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 06.12.2019 को 11 से 12 बजे जैन भवन भट्‌टारक जी की नसियां, नारायणसिंह सर्किल पर होगी। शोकाकुल:- भगवती देवी- स्व. बाबूलालजी (चाची-चाचा), नेमीचन्द- सीतादेवी, धनकुमार- स्व. रेखा (सरला), विजय- रेखा (भ्राता-भ्रातावधू), अनिल- कल्पना (पुत्र-पुत्रवधू), प्रतिक्षा (पुत्री), मोना, जतिन (पौत्री-पौत्र), एवं समस्त कसेरा परिवार। फर्म:- बिजैलाल रमेशचन्द कसेरा- 8769516502, बिजैलाल कुन्दनमल कसेरा, श्री संतोष बर्तन भण्डार, जयपुर। ससुरालपक्ष:- स्व. पुरूषोत्तमजी (ससुर), नेमीचन्द, राजेन्द्र (साले) समस्त काला परिवार। नोट:- यह बैठक अन्तिम होगी।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय श्री हुकम चंद जी कुमावत (बैरा) का स्वर्गवास दिनांक 4.12.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 6.12.2019 को सामुदायिक भवन, मुरलीपुरा स्कीम में सायं 4 से 5 बजे तक होगी। शोकाकुल:- श्रीमती भंवरी देवी (धर्मप|ी), राकेश कुमावत (पुत्र), डूंगरमल जी, रोशन लाल जी, भागचंद वर्मा (भ्राता), विमला देवी- मनोज (बहन-भांजा), अलका- अशोक जी (पुत्री-दामाद), गोपाल, महेन्द्र, विरेन्द्र, प्रमोद, राहुल (भतीजे), विपुल, निक्षित, युवान (प्रौत्र), पीयूष (दोहिता) एवं समस्त तारकसी परिवार। मो. 9214071986.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती सूरज देवी धर्मप|ी स्व. माेहन लाल शर्मा जी का स्वर्गवास 4.12.2019 काे हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 6.12.2019 को शाम 3 बजे से 4 बजे तक निवास स्थान मकान नं. 72, बजरंग कॉलोनी, रामनगर सोड़ाला, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- ओमप्रकाश, राजेश (पुत्र), राजकुमार (दामाद), पवित्रा (पुत्री), अंशुल, आशीष (दाेहिता), अदिति, नेहा, भूमिका (पौत्री) एवं समस्त बमवाेरिया परिवार (भूतनिया वाले)। मो. 8949507596, 9785386789.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे प्रिय श्री सुशील कुमार गुप्ता का आकस्मिक निधन दिनांक 4.12.2019 को हो गया है। तीये की बैठक आज दिनांक 6.12.2019 को सायंकाल 3 से 4 बजे तक शान्ती नगर पार्क, NBC के पास, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- राजेश, अरविन्द (भ्राता), शुभम, विवेक, प्रशांत, विनायक (भतीजे), भावना (पुत्री) एवं समस्त अग्रवाल परिवार। माे. 9667859277, 8233889091.मेरे प्रिय सुपुत्र आसनदास खटवानी पुत्र स्व. श्री टीकमदास खटवानी का आकस्मिक निधन 04.12.2019 को हो गया है। जिसकी तीये की बैठक (जनाना- मर्दाना) 06.12.2019 को सायं 3:30- 4:00 बजे झूलेलाल मन्दिर, सिन्धी कालोनी, राजापार्क पर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती ईश्वरीदेवी (माताजी), निर्मला (धर्मप|ी), पवन- जानवी (पुत्र- पुत्रवधू), डॉ. नीलम- डॉ. भूपेन्द्र भोजवानी (पुत्री- दामाद), लेखराज, परमानन्द, प्रकाश, विजय (एडवोकेट), महेश (भ्राता), राजकुमारी- नन्दलाल करमचन्दानी (बहन- बहनोई), निखिल, हर्ष (पौत्र), पीयूष, मितांशू (दोहिते) समस्त खटवानी परिवार। ससुरालपक्ष:- नेभनानी परिवार (उदयपुर)। नीलम टैक्सटाईल, कल्पना टैक्सटाईल, विजय क्लोथ स्टोर, कलश टैक्सटाईल, अनन्त ट्रेडर्स, इन्द्रा एन्टरप्राइजेज। 9460071469, 9460547940.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पूजनीय पिताजी श्री भोजराज भम्भानी पुत्र स्व. श्री ठाकुरदास भम्भानी का स्वर्गवास बुधवार 4.12.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक (जनाना- मर्दाना) 6.12.2019 को सायं 4 बजे सामुदायिक केन्द्र शंकर नगर आमेर रोड जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- चिमनदास, दयालदास (भ्राता), इन्द्रादेवी (प|ी), धर्मेन्द्र- कशिश (पुत्र-पुत्रवधू), भरत, धर्मा, विजय, सन्नी, राजेश, हेमंत, सतीश (भतीजे), भारती- मनीष (पुत्री- दामाद) एवं समस्त भम्भानी परिवार (नोट:- यह अन्तिम बैठक होगी), 9460473651.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय श्री सांवरमल जी गोयल (आभावास वाले) पुत्र स्व. श्री नागरमलजी गोयल का स्वर्गवास दिनांक 04.12.2019 बुधवार को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 06.12.2019 शुक्रवार को दोपहर 2 से 3 बजे तक कयाल धर्मशाला, स्टेशन रोड श्रीमाधोपुर (सीकर) में होगी। शोकाकुल:- गुड्‌डी देवी (धर्मप|ी), रामअवतार, शंकर (भ्राता), राजेश (पुत्र), महावीर, मुकेश, विकास, श्यामसुंदर, दीपक (भतीजे), भव्य (पौत्र) एवं समस्त गोयल परिवार (आभावास वाले) श्रीमाधोपुर। फर्म:- गोविन्दसहाय सांवरमल, बालाजी ट्रेडिंग कंपनी (श्रीमाधोपुर), अम्बिका ब्रोकर, R.K. ब्रोकर (जयपुर)। मो. 9829060322, 9982023136, 9928785206.अत्यन्त दु:ख के साथ सुचित किया जाता है कि हमारे प्रिय ललित कुमार (लाला) का आकस्मिक निधन बुधवार 4.12.2019 को हो गया। तीये कि बैठक हमारे निवास स्थान रियाड़ो का मौहल्ला गढ के पास सावरदा मे शुक्रवार 6.12.2019 को दोपहर 12 से सायं 3 बजे तक रखी गई है। शोकाकुल:- दुर्गालाल राधेश्याम सैन (ताऊजी), सत्यनारायण सैन (पिताजी), सीताराम (चाचाजी), नौरतमल, रामनिवास, रमेशचंद, कैलाश चंद, राजेन्द्र कुमार व कमल, सोनु, विनोद कुमार, पंकज कुमार (भाई), यश, राघव, केशव (पुत्र) एंव समस्त शीषमुख्या बणमेरु परिवार। मो. 9928036033, 9001530034.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पिताजी श्री सुरेश चन्द दायमा का स्वर्गवास दिनांक 04.12.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 06.12.2019 को सायं 4-5 बजे हमारे निवास स्थान- 4957, मौहल्ला खटीकान, संजय बाजार, घाटगेट जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- ओमप्रकाश, चिरंजीलाल, नवर|लाल, राजुलाल (बडे भ्राता), अशोक, राजेश (छोटे भ्राता), बन्टी दायमा (पुत्र) एवं समस्त दायमा परिवार। 9414783123.Smt. Alka Bhatnagar W/o Sh. Rajeev Bhatnagar D/O Late Smt. Shanta and Late Sh. Ganesh Malji Mathur Retired Chief Engineer Irrigation D/in law of Late Smt. Kamla and Late Sh. B.P. Bhatnagar Retired Secretary Irrigation, passed away on 27.11.2019 at Chennai. Tenth Day Baithak will be held on 06.12.2019 at 35 Nemi Nagar Vistar, Shri Path, Amrapali Road, Vaishali Nagar Jaipur. Sushil Mathur, Suresh Mathur “Choudhary” (Mama), Premlata, Saubhagyawati, Om kumari (Mami) Dr. Saroj- Dr. Ramesh Vanjani (Mausi- Mausa), Sudhir Mathur- Sangita, Sunil Mathur- Renu (Bhai- Bhabhi), 9829057579, 9928081595.पूजनीया माताजी श्रीमती विद्यावंती कपूर धर्मप|ी स्व. श्री जसवंत सिंह कपूर का स्वर्गवास दिनांक 20.11.2019 बुधवार को हो गया है। उठाला एवं पगड़ी आज दिनांक 06.12.2019 को दोपहर 2 से 3 बजे श्री राम मंदिर (परमानंद भवन) आदर्श नगर राजापार्क जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- अरुण- कमलेश (पुत्र-पुत्रवधू), वरुण- खुशी, (पौत्र-पौत्रवधू), आँंचल- नीतिन (पौत्री-दामाद), काजल (पौत्री), प्रेमलता (पुत्री), शकुंतला- हरकिशन, मीरा- प्रमोद, राज- रतनदीप, किरन- कमल (पुत्रियां-दामाद), मननत्- ऋषि, कियांश (प्रपौत्र), 9928819501, 7014424657.सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीय माताजी माजी साहिबा मैन कंवर धर्मप|ी स्व. ठा. श्री नरपत सिंह जी का स्वर्गवास 03.12.2019 को हो गया। जिनकी बैठक द्वादशा तक नियमित निवास स्थान 304, राठौड भवन, सुभाष कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर पर एवं शीशी पूजन द्वादशा 14.12.2019 को दोपहर 1 बजे होगी। शोकाकुल:- ठा. आनन्द सिंह, ठा. सरदार सिंह (पुत्र), कु. शिवराज सिंह, कु. देववर्धन सिंह (पौत्र), ठा. सत्येन्द्र सिंह, विक्रम सिंह, भवानी सिंह, रणजीत सिंह, अजीत सिंह एवं समस्त राठौड परिवार ठि जालसू कलां (नागौर), 9414202173, 9314818281. फर्म:- मै एन. एस. राठौड़ कन्स्ट्रक्शन कं, मै श्री करण ट्रेडर्स।हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती राजादेवी धर्मप|ी स्व. श्री ताराचन्द शाह का स्वर्गवास 05.12.2019 को हो गया। जिनकी शवयात्रा 06.12.2019 को प्रात: 10.30 बजे निवास ए-314, मालवीय नगर से झालाना मोक्षधाम जायेगी। शोकाकुल:- प्रेमदेवी (जेठानी), शशि, नवीन- कंचन (देवर- देवरानी), नरेश, अशोक, कमल (पुत्र), सवीता- राजेश निरखी (बेटी- दामाद), नितिका, नेकी, आयुष, उर्वशी (पौत्र- पौत्री), कंचनदेवी, सुधा, शशि, चन्दा- विनोद सेठी (ननद- ननदोई), विमल, अभय, ललित, अजय, संदीप, सुदीप (भतीजे), कामिनी- मधुकर, अलका- शीतलप्रसाद, संगीता- मुकेश (भतीजी- दामाद), प्राची- कुनाल, साक्षी- शुभम (दोहिती- दामाद) एवं शाह परिवार। पीहरपक्ष:- सीए ज्ञानचन्द, मानकचन्द, नितिन, विवेक, अभिनन्दन, निखिल बाकलीवाल, 8619927452.मेरी धर्मप|ी श्रीमती बृजलता सोनी का गोलोकवास दिनांक 05.12.19 को हो गया है। जिनकी अन्तिम यात्रा दिनांक 06.12.19 को हमारे निवास-5, नटराज नगर, इमलीवाला फाटक से मधुवन कॉलोनी को सुबह 11 बजे जायेगी। शोकाकुल:- लालचन्द सोनी (पति), घनश्याम, श्यामसुन्दर, मधुसुदन सोनी (पुत्र), अरूण, अकिंत (पौत्र), सहज (प्रपौत्र)।