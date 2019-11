अत्यन्त दुःख के साथ सूचित कर रहे हैं कि हमारे आत्मीय श्री राजेश्वर प्रसाद भार्गव (पुत्र स्व. श्री राधा रमण भार्गव) का स्वर्गवास 15.11.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 18.11.2019 (सोमवार) को अपराह्न 4.30 से 5.30 तक धमार्थ संस्थान, शिव मार्ग, बनीपार्क, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती राधा भार्गव (प|ी), अरविन्द (यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया)- अंजना, आदर्श- रितु (पुत्र- पुत्रवधू), अभिक (पौत्र)। 9414000372, 9119333344.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती मोहनी देवी धर्मप|ी स्व. श्री नाथूलाल पुजारी का देवलोक गमन दिनांक 16.11.2019 शनिवार को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 18.11.2019 सोमवार को 3 बजे से 4 बजे तक ग्राम बीलपुर, जिला जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- कैलाश, उमेश, सुरेश, महेश, रमेश, बनवारी, शरद (पुत्र),चंद्रकांत, रविकांत, शशिकांत, वैभव, आशीष, नितिन, मुकुल, अतुल, अंकित, कृष्णांशु, प्रियांशु (पौत्र), अश्विनी, मनन, नमन (प्रपौत्र) एवं समस्त भादूका परिवार। मो. 9214097168.हमारे पूजनीय मोती लाल जी सामरिया का स्वर्गवास 16.11.2019 शनिवार को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 18.11.2019 को सायं 3 से 4 बजे खंडेलवाल धर्मशाला, जयपुर रोड पर होगी। शोकाकुल:- अशोक- ललिता, राजेन्द्र- गायत्री, दीपक- अंजू (पुत्र- पुत्रवधू), रामचरण जी (भ्राता), जगदीश, गौरीशंकर, घनश्याम, हेमराज, रामेश्वर (भतीजे), गौरव, हितेश, विपिन, गिरीश, ध्रुव (पौत्र), आशा- सतीश जी, सपना- लोकेश जी, मंजू- पवन जी, शिल्पा- लोकेश जी, रंजना (पुत्री- दामाद) एवं समस्त सामरिया परिवार (बागोर वाले), गंगापुर सिटी। मो. 9413958891, 9413160518, 9166297768.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री घनश्याम दास जी माैर्य (बसवा वाले) का स्वर्गवास 16.11.2019 शनिवार काे हो गया है। तीये की बैठक सोमवार दिनांक 18.11.2019 को सायं 4 से 5 बजे तक निवास स्थान प्लॉट नं 78, भगवती नगर II, करतारपुरा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- भंवर, सुरेन्द्र, मुकेश, राजेन्द्र (पुत्र) एवं समस्त मौर्य परिवार। 9829333587, 8947927042, 9602238403.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पूजनीय श्री भगवानदास जी खुवाल का स्वर्गवास शनिवार 16.11.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 18.11.2019 को सायं 3 से 5 बजे तक संघपुरा, पुरानी टोंक पर होगी। शोकाकुल:- माेहनलाल, ज्ञानप्रकाश जी, विनय खुवाल, ललित, राजू, योगेश, जीतू एवं समस्त खुवाल परिवार (टोंक)। मो. 9829334277, 9929890010.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती चेतना बाई धर्मप|ी स्व. श्री जेठानन्द जी मेठवानी का स्वर्गवास दिनांक 16.11.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की अन्तिम बैठक दिनांक 18.11.2019 सोमवार को सायं 4 बजे, श्री झुलेलाल मन्दिर, सेक्टर- 62, रजत पथ, (मध्यम मार्ग), मानसरोवर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- सुन्दर दास, गोरधन दास- भागेश्वरी (पुत्र- पुत्रवधू), अशोक- हर्षिता, शंकर, (पौत्र- पौत्रवधू) एवं समस्त मेठवानी परिवार। 9983513422, 9309370485, 8560021639अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीय माताजी श्रीमती उमराव देवी धर्मप|ी स्व. श्री भंवरलाल स्वामी का निधन दिनांक 16.11.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक सोमवार 18.11.2019 को सामुदायिक केन्द्र वाटिका पर 3-4 बजे तक होगी। शोकाकुल:- रामकृपाल (पुत्र), घनश्याम, दीपक, किशन, वरुण, विनय (पौत्र), रोबिन, देव, कृष्णा (पड़पौत्र) समस्त अग्रावत परिवार, वाटिका। 7976383958, 7014583885.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र संजय यादव का आकस्मिक निधन 16.11.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 18.11.2019 को सायं 4 से 5 बजे कृष्णा नगर, सामुदायिक पार्क, नियर वैशाली नगर पुलिस थाने के पास, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- बलवीर सिंह यादव (Retd. IRTS) (पिता), कुलदीप यादव (CTI) (चाचा), राजेश यादव (TIRE), सुनील यादव (Ins. Surveyor) (भाई), गर्वित यादव (पुत्र), आनन्द यादव (भतीजा)। 9001046039, 9414056788.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पूजनीय पिताजी परसरामजी सुखनानी (मामाजी) का निधन 16.11.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 18.11.2019 को सायं 4 बजे स्थान- मंदिर परमगुरू श्रीमत करूणा सागर महाराज, गोपालजी चायवाले के पास, शिकारपुरा रोड, सांगानेर पर होगी। शोकाकुल:- पदमादेवी (धर्मप|ी), जगदीशलाल (भ्राता), दुर्गालाल, किशोर, रवि (सुपुत्र), शंकरलाल, चिरंजी, रमेश, महेश, पिताम्बर, तुलसी (भतीजे), जतिन (सुपौत्र) समस्त सुखनानी परिवार। नोट:- यह बैठक अंतिम बैठक होगी।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री हरिनारायण यादव (हुरड़ा) का स्वर्गवास 16.11.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 18.11.2019 को दोपहर 1 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान शिकारपुरा, सांगानेर पर होगी। शोकाकुल:- हजारीलाल यादव, किशनलाल यादव, रामू चाचा, बद्रीनारायण, हनुमान, लक्ष्मीनारायण लमदार (भ्राता), कैलाश, लक्ष्मीनारायण, गोपाल, रामलाल, लालाराम, अशोक, सुरेश, विनोद, युवराज एवं समस्त हुरडा परिवार। 9352553529, 9001214018.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री शिवराम जी पतालिया (बागड़ा) का स्वर्गवास 16.11.2019 को हो गया। तीये की बैठक 18.11.2019 को 3 से 4 बजे तक निवास स्थान- टीकमपुरा (भानपुर कलां) पर होगी। शोकाकुल:- रामपाल, नन्दराम (चाचा), गोपाल, जगदीश, हरीशचन्द्र, रामबाबू, मुरारी (भाई), श्यामसुन्दर, गजानन्द, कमलेश (पुत्र), सीताराम, अनूप, श्यामलाल, खेमचन्द (भतीजे), विनोद, रोहित (पौत्र) एवं समस्त पतालिया परिवार। 9785311681.हमारे पूजनीय पिताजी मास्टर श्री भुगड़ोमल मानवानी का स्वर्गवास 16.11.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक (जनाना- मर्दाना) 18.11.2019 को सायं 4 बजे झूलेलाल मन्दिर, सिन्धी काॅलोनी, आदर्श नगर पर होगी। शोकाकुल:- श्री होतूराम- पदमा मानवानी, मनोहर- माया मानवानी (पुत्र- पुत्रवधू), पोहुमल, किशनचन्द, मोहनलाल, रोचीराम (भतीजे), महेश- भावना, सतीश- कनक, किशोर (पौत्र- पौत्रवधू), दुरू कवरजानी, द्राेपती- नारायणदास पारवानी, आशा भम्भानी, मोहिनी बूलचन्दानी (पुत्री- दामाद), इन्दु गुरनानी, मनीषा- अर्जुन मेहरचन्दानी, पलक जीवनानी, याशिका- प्रकाश लालवानी, हेमलता- रवि सोमजवानी, भाविका- महेश सोमनानी (पौत्री- दामाद) एवं समस्त मानवानी परिवार। 9828352800, 9982126066.हमारी पूजनीया माताजी मन्नी देवी धर्मप|ी स्वर्गीय बिरधीचंद सैनी (भटफोड़ा) का आकस्मिक निधन 16.11.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 18.11.2019 को शिवपार्क, सीकर हाउस, कपड़ा मार्केट में सायं 4 से 5 बजे तक होगी। शोकाकुल-: रतनलाल सैनी, कालूराम, शिवशम्भू (पुत्र), राजकुमार, बालकृष्ण, सुशील, दीपक, केशव (पौत्र), कार्तिक, जींवाश, नक्ष (पड़पौत्र) एवं समस्त खोवाल परिवार। 7568537155, 9351390328.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे प्रिय पुत्र श्री प्रमोद कुमार गुप्ता का स्वर्गवास दिनांक 16.11.2019 को हो गया है। तीये की बैठक साेमवार दिनांक 18.11.2019 को सायं 4 से 5 बजे तक निवास स्थान के नजदीक, मन्दिर पार्क, मिनी मार्केट रोड, अशोक विहार विस्तार, खिरणी फाटक, झोटवाडा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रामसेवक गुप्ता (पिता), बीना गुप्ता (प|ी), अनिल कुमार गुप्ता (XEN, PWD)- डॉ. पुष्पलता गुप्ता (भ्राता-भ्रातावधू), अंकित, उदित- करिश्मा (पुत्र- पुत्रवधू), अनिरूध, अनुप्रिया एवं समस्त वछरवार परिवार। 9928364792, 9664357525, 9468850953. निवास:- 263, अशोक विहार विस्तार, झोटवाड़ा, जयपुर।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री कालीचरण शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 17.11.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 18.11.2019 को निवास स्थान- 1346, संजय नगर, DCM, अजमेर रोड पर सायं 4 से 5 बजे तक होगी। शोकाकुल:- शुभम शर्मा (पुत्र), नेत्रपाल शर्मा, रामवीर शर्मा, मोहरपाल शर्मा, रामपाल शर्मा, श्रीपाल शर्मा (भ्राता) एवं समस्त शर्मा परिवार। 7610050998, 7014858672.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र कमल फगोडि़या का स्वर्गवास शनिवार 16.11.2019 को हो गया। तीये की बैठक सोमवार 18.11.2019 को 1 से 3 बजे तक निवास स्थान- ग्राम फगोड़िया वाला (बड़ के बालाजी) अजमेर रोड पर होगी। शोकाकुल:- रामेश्वर फगोड़िया (पिता), रामचन्द्र, लालाराम, मोहन, भैरूराम, मैगाराम, नानूराम (ताऊ), रोडूराम (चाचा), कैलाश, प्रकाश, शंकर, राजपाल, राहुल, सुरेश, रमेश, राहुल, राजू (भ्राता), दिवेन्द्र (पुत्र) एवं समस्त फगोडिया परिवार। 9772785100, 9602429755.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती मधु गुप्ता का स्वर्गवास 16.11.2019 को हो गया है। तीये की बैठक (सोमवार) दिनांक 18.11.2019 को दोपहर 1 से 2 बजे भागवत भवन, राममन्दिर, हीदा की माेरी में होगी। शोकाकुल:- मुकेश गुप्ता (पति), सुभाष, हरीश (जेठ), अक्षय, अजय (जेठूता), अनूप, नितेश, हैप्पी (भान्जे), सोनू- प्रकाश, मोनू- जितेन्द्र, आयुषी, सिम्मी (पुत्री- दामाद), पूजा (प|ी स्व. श्री सुशील) (जेठुता बहू), पंछी-गुडिया (पौत्री), हंस, अर्पण (दाेहिता) एवं समस्त गुप्ता परिवार। पीहरपक्ष:- मुन्नालाल, जुगल किशोर, गोविन्द दारूका। मो. 9660471668 मुकेश गुप्ता।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती मोहिनी देवी प|ी स्वर्गीय श्री नारायण दास फुलवानी का आकस्मिक स्वर्गवास दिनांक 15.11.2019 (शुक्रवार) को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक जनाना- मर्दाना दिनांक 18.11.2019 सोमवार को सायं 4 बजे झूलेलाल मंदिर, सेक्टर-1, मालवीय नगर, जयपुर मे रखी गई है। शोकाकुल:- राजेश- शालिनी फुलवानी (पुत्र- पुत्रवधू), नमन, रक्षित (पौत्र), ईश्वरी- सुधीर कुलश्रेष्ठ, मीना- दिलीप पारवानी (बेटी- दामाद), ज्योति, वर्षा (पुत्रियां) एवं समस्त फुलवानी परिवार। मकान नम्बर C-323, मॉडल टाउन, मालवीय नगर। 8769348558, 9462221385.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी पूजनीया माताश्री श्रीमती रामप्यारी देवी (105 वर्ष) प|ी स्व. श्री भौंरीलाल पोसवाल का स्वर्गवास दिनांक 16.11.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 18.11.2019 (सोमवार) को निवास स्थान प्लॉट नं. 2-B, तेजाजी मंदिर मार्ग, न्यू सांगानेर रोड सोडाला पर सायं 4 से 5 बजे रखी गई है। शोकाकुल:- राजेन्द्र कुमार गुर्जर (पुत्र), ओमप्रकाश, योगेश, दिपेश, अमित, अजय, विजय, अविनाश (पौत्र), यशपाल, दिनेश, मनोहर, शुभम, रोहित, लक्ष्य, दिक्षांत, अंश (प्रपौत्र), खुशाल, विहान (पड़पौत्र) एवं समस्त पोसवाल परिवार। 9413332552, 9829386713.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी रामानाथ गुप्ता का स्वर्गवास 16.11.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 18.11.2019 को 4 से 5 बजे निवास स्थान प्लॉट नं. 1-2 देवी नगर, कालवाड़ रोड, सुंदर विहार के पीछे, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- कमला देवी (धर्मप|ी), चन्दन कुमार गुप्ता, बिल्लोमंगल गुप्ता, तुषार कांति गुप्ता (पुत्र) एवं समस्त गुप्ता परिवार। फर्म:- हिन्दुस्तान ऑटो फाइनेंस। 9829057556, 9829098599.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय श्री आनन्द कुमार जैन (नवीन) सुपुत्र स्व. श्री प्रताप सिंह जैन का स्वर्गवास दिनांक 16.11.2019 शनिवार को हो गया है। तीये की बैठक 18.11.2019 सोमवार को प्रात: 8:30 से 9:30 दिगम्बर जैन मन्दिर, अम्बाबाड़ी में होगी। शोकाकुल:- ललित कुमार जैन, देवेश कुमार जैन (भ्रातागण), अंकुश जैन (भतीजा), कीर्ति- अविनाश (बहन- बहनोई) एवं समस्त परिवार। मो. 8805022809.हमारे प्रिय संजय सारवान पुत्र स्व. सत्यनारायण सारवान का निधन 16.11.2019 को हो गया। तीये की बैठक 18.11.2019 को सायं 4 से 5 बजे हमारे निवास स्थान प्लॉट नं. 120 आमागढ़ वैदपुरी, आगरा रोड, जयपुर होगी। शोकाकुल:- भगत सारवान, गोपाल सारवान (दादा), उत्तम सारवान, संदीप सारवान (भाई), लक्की सारवान (पुत्र) समस्त सारवान परिवार। 9929207604, 9549602851.दिनांक 16.11.2019 को मेरे छोटे भाई जगदीश तालुका प्रभु के श्री चरणों में समाहित हो गए हैं। तीये की बैठक आज दिनांक 18.11.2019 को सायं 3 बजे से 4 बजे तक, तिकोना पार्क, पथ नं. 5, जमुना नगर, सोडाला ,जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रामअवतार, ओमप्रकाश, परसराम (भ्राता), अभिषेक, पुनीत (पुत्र), दिनेश, कैलाश, मनीष, गिरीराज, पीयूष (भतीजे) एवं समस्त तालुका परिवार, फुलेरा वाले। मो. 9950664773, 9829072911.मेरे प्रिय कंवर साहब श्री जगदीश जी तालुका का निधन 16.11.2019 को हो गया है। ससुराल पक्ष के तीये की बैठक आज दिनांक 18.11.2019 को 3 बजे से 3-45 तक तिकोना पार्क, पथ नं. 5, जमुना नगर, सोडाला, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- ओमप्रकाश, (ससुर), अरविंद चौधरी, अशोक गुप्ता, अनिल अग्रवाल, अजीत अग्रवाल (साले) एवं समस्त सामोदिया परिवार।With profound grief we inform the sad demise of our beloved father Mr. Peter Felix on 17th November 2019. Funeral Mass will take place at St. Anselm Church Malviya Nagar on Monday 18th November 2019, Jaipur at 12 pm and there after burial at Ghat Gate at 2pm. In Grief:- Treza Peter (Wife), Henry & Sunita (Son and Daughter in Law), Elvina & Daniel (Daughter & Son in Law), Helen & Lucy (Daughters). Add. 253, Himmat Nagar, Tonk Road, Jaipur. Mob. 8094651804, 9784019988, 9829208656.