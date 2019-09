अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती मंगली देवी (धर्मप|ी स्व. श्री श्योलाराम बौपला) का स्वर्गवास 25.09.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 27.09.2019 शुक्रवार दोपहर 3 से 4 तक हमारे निवास स्थान- श्योलाराम कृषि फार्म, भगवती नर्सरी के पास, गांव- बढ़ारना, (विश्वकर्मा, एक्सप्रेस हाईवे के पास) पर होगी। शोकाकुल:- रामनारायण, कन्हैयालाल, मोहनलाल, श्रवणलाल, श्रीराम (पुत्र), रामदयाल (पुलिस), श्यामराज (दैनिक भास्कर), गिरधारी (बंटी बढ़ारना), एडवोकेट दिनेश, एडवोकेट मुकेश, राहुल (डीएनए जिम), डॉ. उत्तम, डॉ. मोहित (पौत्र), अभिषेक, चैतन्य, कार्तिक, बाबा, यूव ( पड़पौत्र) एवं समस्त बौपला परिवार। 09660304635, 9828499111.हमारी पूजनीया श्रीमती गीता माथुर का देहावसान दिनांक 25.09.2019 बुधवार को हो गया है। तीये की बैठक आज दिनांक 27.09.2019 को सायं 5.00 से 6.00 बजे तक संत श्री किशनाराम जी विश्रान्ति गृह, गौत्तम मार्ग (बाईपास के पास) रानी सती नगर, निर्माण नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- राजेन्द्र प्रसाद माथुर (पति), अमित- प्रीति, शैलेन्द्र- गरिमा (पुत्र- पुत्रवधू), रूचि- शैलेश (बेटी- दामाद), मानसी, यश्वी, अभिनव, सिद्धान्त (पौत्री, पौत्र), श्रेय, श्रुति (दोहिता, दोहिती), किशनस्वरूप, भगवान स्वरूप (जेठ), कमल, नारायण स्वरूप (देवर) एवं समस्त माथुर परिवार। पता- 1078-B, रानी सती नगर, निर्माण नगर, जयपुर। 9829025267, 9829061168.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है श्रीमती सरोज जैमन (अंगूरी देवी) धर्मप|ी श्री जे. पी. जैमन (रि. लेखाधिकारी RSEB) का स्वर्गवास 24.9.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 27.9.2019 को आदर्श विद्या मंदिर अम्बाबाड़ी, जयपुर में सायं 5 से 6 तक होगी। शोकाकुल:- श्यामलाल, कृष्णकुमारी (देवर), अनिल (यूनियन बैंक)- अर्चना (अध्यापिका, रोजदा), विजय (केनरा बैंक)- सविता, दिनेश (कुचामन मेडिकल हाल)- सुनिता (पुत्र- पुत्रवधू), विमला- पवन शर्मा (पुत्री- दामाद), राजकुमार, संजीव, भरत, दीपक, गोेपेश (भतीजे), हिमांशु, रोहित, निशांत, दिव्यांशु, रजत, प्रियांशु, कार्तिक, पारस, ऋषभ, हिमांशु, दिवांशु, हर्षित (पौत्र), पारूल (पौत्री) एवं समस्त जैमन परिवार। मो. 9462939743.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है कि हमारे पूजनीय श्री ताराचन्द जी खंडेलवाल का स्वर्गवास दिनांक 25.9.2019 बुधवार काे हो गया है। तीये की बैठक 27.9.2019 गुरूवार को सायं 3 से 4 बजे तक खण्डेलवाल धर्मशाला बांदीकुई पर रखी गई है। शोकाकुल:- अशोक कुमार, संतोष (पुत्र), रमेशचन्द, रामबाबू, कमलेश, संतोष, ओमप्रकाश, सुशील, बबलू (भ्राता), भव्य, खुश (पौत्र) एवं समस्त माली परिवार (श्यालावास वाले) बांदीकुई (दौसा) राजस्थान। मो. 9783276921, प्रतिष्ठान:- खण्डेलवाल मोबाईल पाेईंट।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि रितिक शर्मा की पूजनीया माताजी एवं सुरेशचन्द शर्मा की धर्मप|ी श्रीमती मीना देवी का स्वर्गवास दिनांक 25.9.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 27.9.2019 को दोपहर 1 से 3 बजे तक हमारे निवास स्थान ग्राम भोजपुरा पर होगी। शोकाकुल:- प्रहलाद किशन शर्मा (चाची ससुर), राजेन्द्रप्रसाद, मुरारीलाल, सीताराम (जेठ), दिनेश, मुकेश, नरेश (देवर), विमलेश, मिथलेश, शैलेन्द्र, भवानीशंकर, सतीश, पुरूषोत्तम, शिवकुमार, पवन, राहुल, विष्णु, पुनित, वेदान्त, दक्ष (पुत्र), सुमित, गौरव (प्रपौत्र) एवं समस्त उपाध्याय परिवार भोजपुरा। 9166668862.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है कि मेरे पूजनीय पिताजी श्री हरीप्रसाद जी गोयल पुत्र रामेश्वरप्रसाद जी गोयल का स्वर्गवास दिनांक 25.9.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 27.9.2019 को दाेपहर 3 से 4 रा. सी. सेकन्डरी स्कूल देवीपुरा में रहेगी। शोकाकुल:- गोरधन, मोहन, श्रवण (भ्राता), विष्णु, संतोष, पवन, अंकित, भैरूलाल, जुगलकिशोर (पुत्र) एवं समस्त गोयल परिवार, देवीपुरा। मो. 9928353566, 9983933767, 7734890287.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती कमलादेवी का स्वर्गवास 25.9.2019 को हो गया। तीये की बैठक 27.9.2019 शुक्रवार सायं 4 से 5 बजे सामुदायिक केन्द्र, सब्जी मण्डी के पीछे, पुलिस थाने के पास, मुरलीपुरा स्कीम जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- ओमप्रकाश व्यास (पाराशर) (पति), रामअवतार (चाचेर ससुर), सत्यनारायण (जेठ), राधेश्याम, रामकृपाल, अशोक (देवर), नन्दकिशोर, विष्णु, धनकुमार, दीपक, भारत, आकाश, प्रमोद, मनीष (पुत्र), पार्थ, सार्थक, ऋषभ, गर्वेश (पौत्र) एवं समस्त पाराशर परिवार, चौमूं वाले। 9352267170, 9602031922, 9928205393.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पूजनीय पिताजी श्री एस.एन. शर्मा (नन्दकिशोर) का स्वर्गवास दिनांक 25.09.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.09.2019 को सायं 3 से 4 बजे सामुदायिक केन्द्र, सैक्टर 6, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- भगवती शर्मा (प|ी), संजय, अजय (पुत्र), मदनलाल, सीताराम, रामस्वरूप, ओमप्रकाश, रतनलाल, रामजीलाल, जगदीश (भाई) एवं समस्त जोशी परिवार (बिदारा वाले), 9891912874, 9782797441.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री पवन कुमार महत्तो पुत्र (स्व. श्री लाल महत्तो) का स्वर्गवास दिनांक 25.09.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.09.2019 शुक्रवार सायं 4 से 5 बजे तक स्थान झुलेलाल पार्क, D-Block विद्याधर नगर, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- श्रीमती डोमनी देवी (माता), धानो देवी (धर्मप|ी), प्रवीण कुमार (पुत्र), राजदेव, महादेव, गौरी, रामकुमार, श्रवण, सत्यनारायण (भाई), पुनीता- चंद्रकांत (बहन-बहनोई) एवं समस्त महत्तो परिवार, 7793099787, 9414941418.हमारी पूजनीया बुआजी श्रीमती सुशीलादेवी धर्मप|ी श्री लालचंदजी चूड़ीवालों का स्वर्गवास दिनांक 25.9.19 को हो गया। पीहरपक्ष की बैठक दिनांक 27.9.19 को पतासे वालों की बगीची, मोतीडूंगरी रोड पर 1:00 से 1:45 बजे तक होगी। तत्पश्चात मुख्य बैठक में शामिल होगी। शोकाकुल:- लक्ष्मीनारायण, प्रभुचंद, नवलकिशोर, ताराचंद, महावीर प्रसाद, श्याम, श्यामसुंदर, राजेश, दिनेश एवं समस्त गोयल सर्राफ परिवार।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री होतचन्द लालवानी का स्वर्गवास दिनांक 25.09.2019 को हो गया। तीये की बैठक 27.09.2019 को 5 बजे निवास स्थान-138 139 ग्रीनवैली दादूदयाल नगर में होगी। शोकाकुल:- नीता (धर्मप|ी), लक्की (पुत्र), रोहित- सोनाक्षी (पुत्र- पुत्रवधू) एवं समस्त लालवानी परिवार। 9079937180.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री महेन्द्रकुमार राज का दिनांक 25.09.2019 को स्वर्गवास हो गया है। तीये की बैठक 27.09.2019 को सायं 5 से 6 बजे से शिव मन्दिर, अशोक विहार, मान्यावास, मानसरोवर पर होगी। शाेकाकुल:- राजकुमारी (प|ी), राहुल, विवेक (पुत्र), लालचन्द, देवकरण, बाबूलाल, ओमप्रकाश, सत्यनारायण, कमल (भ्राता), विपिन, विशाल (भतीजे), गेन्दीलाल (बहनोई), माधुरी- मनीष (पुत्री-दामाद) एवं समस्त कारगवाल परिवार। 7014044303, 9024112723.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती रामप्यारी देवी का स्वर्गवास दिनांक 25.09.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.09.2019 को दोपहर 1.00 से सायं 4.00 बजे तक हमारे निवास स्थान ग्राम- भानपुर कलां, तह. जमवारामगढ़, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- कालूसिंह फागणा (पति), गणेशराम (देवर), आनंद सिंह, गोविन्द सिंह, मोहन सिंह (पुत्र), सुनील, अनिल, धर्मेंद्र (भतीजे), प्रतीक, मिलन, विराट, आर्यन (पौत्र) एवं समस्त फागणा परिवार। 9929031270, 9929885356.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती मनभर देवी धर्मप|ी श्री भंवरलाल जी सैनी का स्वर्गवास दिनांक 25 सितम्बर 2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 27 सितम्बर 2019 को निज निवास 8 हिम्मत विहार, केशोपुरा, भांकरोटा पर सांय 5 से 6 बजे तक होगी। शोकाकुल:- चन्द्रप्रकाश, नरेश कुमार (पुत्र), रोहिताश (पौत्र)। मो. 9024446673.हमारी पूजनीया माताजी जतन देवी प|ी स्व. गिरिराजप्रसादजी सर्राफ का स्वर्गवास 25.09.19 को हो गया। तीये की बैठक 27.09.19 को सायं 3 से 4 बजे पताशेवालों की बगीची, मोती डूंगरी रोड पर होगी। शोकाकुल:- गोपाल, सत्यनारायण (पुत्र), अशोक, गिरिराज, हरिनारायण, राजेन्द्र, मनोज (भतीजे), अनिता-अजयजी (पुत्री-दामाद), सौरभ, शशांक (पौत्र), सोनल (पौत्री), 9829774150.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती लाड़ा देवी का आकस्मिक निधन दिनांक 25.9.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 27.9.2019 को सायं 4 से 5 बजे तक हमारे निवास स्थान प्लॉट नं.-1 सर्वोदय कॉलोनी, टाेंक फाटक जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- कन्हैयालाल मीणा (पति), बाबूलाल, जन्सीराम, बाबूलाल, माधूलाल (जेठ), लालचन्द, हनुमान, शंकर, सीताराम, रामनारायण (पुत्र) एवं समस्त गुणावत परिवार। 9511574420, 9785125820, 9828897707.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करते हैं कि हमारे पूजनीय श्री जगदीश मीणा का स्वर्गवास 25.09.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 27.09.2019 को दोपहर 2:00 से 4:00 बजे हमारे निवास स्थान- कोठी वाली ढाणी (KWD), अयोध्या नगर, जामडोली पर होगी। शोकाकुल:- रामचन्द्र, बाबूलाल, छोटूराम, पांचूराम, प्रभात, गोपालदास (भ्राता), मोहन, कैलाश, रामजी, रमेश, रामकिशोर, राकेश, सिद्धार्थ (पुत्र), दीपक, अजय, रोहित, यशराज (पौत्र) एवं समस्त बड़गोती परिवार। 9782800711.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय हरिशंकर कुमावत का स्वर्गवास 25.09.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 27.09.2019 को सायं 4:30 से 5:30 एम.एल.ए. क्वाटर्स पार्क सत्य विहार लालकोठी पर है। शोकाकुल:- गेंदीलाल (पिता), रामसिंह, गोरधन, मोहन, हरिनारायण, कजोडमल, ओमप्रकाश (एडवोकेट), हंसराज, शेखर (भाई) बिना- नरेन्द्र जी (बहन- बहनोई), अनिता देवी (प|ी) आशीष- अलका, अखिल- दिप्ती (पुत्र व पुत्रवधू), राकेश, अजय, रोहित, गौरव, अंशुल (भतीजे), लक्ष, डूग्गु, चिक्कु (पौत्र) एवं समस्त देवतवाल परिवार। मो. 9828156263. ससुरालपक्ष:- श्रीमती धापू देवी, बाबूलाल जी, छोटीलाल जी, कमलेश जी निमीवाल।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी ठा.जयसिंह जी राठौर सुपुत्र स्व. ठा.मदनसिंह जी राठौर का स्वर्गवास दिनांक 24.09.2019 को हो गया है। तीये की बैठक शुक्रवार 27.09.2019 को सायं 4.30 से 5.30 तक झूलेलाल मन्दिर, कंवर नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- चंचलसिंह, हेमन्तसिंह (पुत्र), प्रहलादसिंह, गोविन्दसिंह, शैलेन्द्रसिंह एवं समस्त राठौर परिवार निवास:- 765 दरीबा पान जयपुर, 9694886433, 8209027479.हमारे पूजनीय पिताजी श्री मोहनदास जी का स्वर्गवास 25.09.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 27.09.2019 को सायं 5.00 बजे सामुदायिक केन्द्र, शंकर नगर, ब्रह्मपुरी जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- हीरालाल, लक्ष्मणदास (भ्राता), दिलीप, कमल, लक्ष्मणदास (पुत्र), विद्या- किशनदास, किरण- सतीश, सोनी- बबलू (पुत्री-दामाद) एवं समस्त पारयानी परिवार। मो. 9024828439, 9057201441.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है की मेरी धर्मप|ी श्रीमती गजराज कंवर का स्वर्गवास 25.9.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 27.9.2019 को सायं 5-6 बजे तक निवास स्थान 2 जगदीश विहार, रामपुरा रोड, सांगानेर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- अजय सिंह शेखावत (पति), राघवेंद्र सिंह, युवराज सिंह (पुत्र), अशोक सिंह (जेठ), राजेंद्र सिंह, विजय सिंह (देवर), करणवीर सिंह, वीरसिंह, भरतसिंह (भतीजा) एवं समस्त केहरपुरा (कलां) परिवार। मो. 9024832158, 8949892450.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी चन्द्रा देवी रेवानी का स्वर्गवास 25.09.19 को हो गया है। तीये की बैठक 27.09.19 को सायं 5 बजे सैक्टर-113, श्याम पार्क, अग्रवाल फार्म, पर होगी। शोकाकुल:- किशन चन्द रेवानी (पति), दयाल- नीतु, अशोक किरन (पुत्र- पुत्रवधू), गायत्री (पुत्री), सुनील, विक्की, सोना (दोहिता, दोहिती), तरूण, हर्षा, वर्षा (पौत्र, पौत्री), समस्त रेवानी परिवार, 9829418047, 9829318030, 9782730561. नोट- यह अंतिम बैठक होगी।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती माया देवी धर्मप|ी स्व. श्री सुभाषचन्द्र का स्वर्गवास दिनांक 25.09.2019 को हो गया है। तीये की बैठक शुक्रवार 27.09.2019 को सायं 4 से 5 बजे तक निवास स्थान प्लाॅट-20, कृष्णा विहार, झूलेलाल नगर के पीछे, डिग्गी रोड, सांगानेर जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- गिरधारी सिंह (देवर), रितेश कुमावत, विष्णु, कमल, कुशल (पुत्र), दिप्ती- भीमजी, मैना- निखिलजी (पुत्री-दामाद) चित्रा, अंशिका, लवली, कृष्णा (पौत्री)। 9610401022, 6350458893.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी प्रिय सुशीलादेवी चूडीवाला का स्वर्गवास 25.09.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 27.09.2019 शुक्रवार को दोपहर 1 से 2 बजे पताशे वालों की बगीची मोती डूंगरी रोड जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- लालचन्द चूडीवाला (पति), श्यामसुन्दर- किरण, किशन- बबीता (पुत्र- पुत्रवधू), गोविन्द, राधिका (पौत्र-पौत्री), कंचनलता -राधेश्याम चौधरी, कमलादेवी- प|ी स्व. ताराचन्द मोदी (ननद- ननदोई), मोहनलता- राजेन्द्रकुमार चौधरी, सोहनलता- राजकुमार बैराठी, रेखा- नरेन्द्र कुमार निवाई वाले (पुत्री- दामाद), 9829155404, 9829057265. फर्म:- नाथूलाल मूलचन्द जोहरी (तीये की बैठक ही अंतिम बैेठक होगी)।बदाम देवी धर्मप|ी छुट्टन लाल राठोदियां (लावा वाले) का स्वर्गवास दिनांक 25.9.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 27.9.2019 को अपने निवास स्थान C- 173, माडल टाऊन, मालवीय नगर, जयपुर पर सायंकाल 4 से 5 बजे होगी। शोकाकुल:- छुट्टन लाल राठोदिया (पति), हेमराज, गिर्राज (पुत्र), रेखा (पुत्री), भंवरलाल (जेठ), रामचन्द्र (देवर), लेखराज (जेठूता), दिलीप, दीपक, काना, तन्नू, नोनू, नन्नी, गुड‌्डू (पौत्र, पौत्रिया), राहुल (दोहिता) समस्त राठोदिया परिवार, लावा वाले। मो. 9799974921, 9929622727.हमारे पूजनीय पिताजी श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र स्व. हरसहाय शर्मा का स्वर्गवास 25.9.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 27.9.2019 शुक्रवार सायं 4 से 5 तक A.L. पेराडाइज, हायर सैकेण्डरी स्कूल के सामने होगी। शोकाकुल:- फूली देवी (माताजी), कन्हैया लाल जी, कैलाश जी (चाचाजी), राधा देवी (धर्मप|ी), महेश, उमेश, पवन (भ्राता), विकास, गौरव (पुत्र) समस्त मिश्रा परिवार (तामडिया वाले)। मो. 9784105559, 9782569824.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री मदन लाल भण्डारी का स्वर्गवास दिनांक 25.9.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 27.9.2019 को सायं 4.30 से 5.30 हरियाणा सुहागन लॉन, रूप नगर प्रथम, महेश नगर फाटक के पास, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- कमला देवी (प|ी), निरंजन- माया, नीरज- सुषमा, अशोक (चिकित्सा विभाग)- नीलम (पुत्र- पुत्रवधू), विवेक, प्रियांश (पौत्र), बरखा, पल्लवी, धारवी (पौत्री), उमेश जी- स्नेहलता, श्यामजी- प्रेमलता (पुत्री- दामाद), अभिषेक- मेघा, यशेन्द्र, चन्देश (दोहिता- दोहितावधू), विष्णु जी- रश्मि (दाेहिती- दामाद), सुशील, प्रवीण, नवीन, दीपक व समस्त भण्डारी परिवार। 9413300005.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी बहन श्रीमती बदाम देवी निवासी मॉडल टाउन मालवीय नगर का निधन दिनांक 25.09.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 27.09.2019 को शाम 4:00 से 5:00 बजे तक हमारे निवास स्थान मकान नंबर 167 तिरुपति नगर सीबीआई फाटक के पास जगतपुरा जयपुर में होगी। शोकाकुल:- श्री कजोड़जी नील, नंदाराम जी नील अजमेरी वाले। 9602055903, 9602573584.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय काकाजी श्री राधेश्याम जी सोनी सुपुत्र स्व. श्री सूरजमल जी (खण्डेला वाले) का स्वर्गवास 25.09.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक हमारे निवास स्थान विशनपुरा चारणवास, तह-चौमूं पर 27.09.2019 को सायं 4 से 5 बजे तक रखी गई है। शोकाकुल:- ओमप्रकाश, रमेश, मुकेश, सुरेश, विनोद, जुगलकिशोर एवं समस्त सुनालियां परिवार। मो. 9929757491, 9929216285.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती तारा देवी धर्मप|ी स्व. श्री राधेश्यामजी दीवान (मनोहरपुर वाले) का स्वर्गवास 25.09.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 27.09.2019 को 1 से 2 बजे तक अग्रसेन बगीची, चांदी की टकसाल, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- सांवरमल (पुत्र), राजेंद्र, भुवनेश्वर, हनुमान (भतीजा), सविता-भगवानजी कागदी, सीमा-ओमजी, कविता-बनवारीजी, रानी-अमरजी, सुशीला- विनोदजी (पुत्री-दामाद), 9414280733. यह बैठक अंतिम बैठक होगी।हमारी बुआजी जतन देवी सुपुत्री (स्व. श्री गोकुल चंद जी बैराठी) का गोलोक वास 25.9.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 27.9.2019 को 3:00 बजे से 3:45 तक पतासी वालों की बगीची मोती डूंगरी रोड पर होगी। तत्पश्चात मुख्य बैठक में शामिल होगी। शोकाकुल:- कांता देवी (स्व. गिर्राज प्रसाद जी बैराठी) नितेश, विजय, बैराठी फार्म गोकुल चंद गिर्राज प्रसाद बैराठी, 9829275741.हमारी पूजनीया बहन श्रीमती तारा देवी धर्मप|ी स्व. श्री राधेश्यामजी दीवान (मनोहरपुर वाले) का स्वर्गवास 25.09.2019 को हो गया है। जिनकी पीहरपक्ष की बैठक 27.09.2019 को 1 से 1.45 बजे तक अग्रसेन बगीची, चांदी की टकसाल, जयपुर पर होगी। तत्पश्चात मुख्य बैठक में सम्मिलित होगी। शोकाकुल:- राधेश्याम, श्रवण कुमार, केदारनाथ, रामदास एवं समस्त लोहिया परिवार।मेरी धर्मप|ी श्रीमती अंजुला श्रीवास्तव का देहावसान दिनांक 24.9.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.9.2019 को सायं 5 से 6 बजे के मध्य नीलकण्ठ महादेव मंदिर सेक्टर-1 खण्डेलवाल टॉवर के पास जयपुर में होगी। शोकाकुल:- आदेश नारायण श्रीवास्तव (पति), आदित्य (पुत्र), अंकिता (पुत्री), विशाल, मुकुल (भतीजे) तथा समस्त श्रीवास्तव परिवार, 9782995696, 9116579437.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी लाली देवी (धर्मप|ी स्व. रामफूल मीणा) का स्वर्गवास 25.9.2019 को हाे गया। तीये की बैठक शुक्रवार 27.9.2019 को दाेपहर 2 से 4 बजे तक हमारे िनवास स्थान गिरधारीपुरा, बस्सी (जयपुर) पर होगी। शोकाकुल:- चन्दाराम, कल्याणसहाय, खूबाराम, लादूराम, महादेव, बाद्दूराम, नाथूराम, गोपाल (ससुर), लक्ष्मीनारायण, रामजीलाल, नाथूराम, डालूराम (देवर), मुकेश, राजूलाल, राकेश, पृथ्वीराज, नवर|, सोनू (पुत्र), आर्यन, अभिनव, युवराज (पौत्र) समस्त बड़गोती परिवार (गेटोर वाले)। 9414047798, 9511505028, 9929229205.हमारे पूजनीय जीजाजी श्री मनोहरलाल जैन (टकसाली) का निधन 25.09.2019 को हो गया है। ससुराल पक्ष की तीये की बैठक अणुविभा केंद्र गौरव टावर के सामने शुक्रवार 27.09.2019 सायं 4:00 से 4:45 होगी। तत्पश्चात मुख्य बैठक में सम्मिलित होगी। शोकाकुल:- सत्यनारायण, छुट्टनलाल, रामगोपाल, बेनीप्रसाद (साले), सांवरमल, राजेंद्र, अजय, मुकेश, भारत, विजय, घनश्याम, सोनू (भतीजे) एवं समस्त रेलवाला परिवार। मो. 6378079803.हमारे पूजनीय पिताजी श्री मनोहरलाल जैन (टकसाली) पुत्र स्व. श्री सोहनलाल टकसाली का निधन 25.09.2019 को हो गया है। तीये की बैठक शुक्रवार 27.09.2019 सायं 4:00- 5:00 अणुविभा केंद्र, मालवीय नगर पर होगी। शोकाकुल:- दिलीप (Retd. ED, IFCI)- नमिता, प्रदीप- कांता (पुत्र- पुत्रवधू), चंद्रलेखा गुडवाला, पुष्पा- विपिनजी चौरिया वाले (पुत्री- दामाद), जितेंद्र- नीलम, यश (पौत्र- पौत्रवधू), स्वाति- धर्मेंद्रजी गुप्ता, दीपाली- वैभवजी डेरेवाला (पौत्री- दामाद), पुण्य, खुशाल (प्रपौत्र) एवं समस्त टकसाली परिवार। मो. 9990725605. प्रतिष्ठान:- गणेश सर्जिकल्स, ससुराल पक्ष: रेलवाला परिवार।हमारे पूजनीय डॉ. जगदीशप्रसाद टांक पुत्र स्व. डॉ.ज्वालाप्रसाद टांक का स्वर्गवास 26.09.2019 को हो गया। तीये की बैठक 28.09.2019 को प्रात: 8.30 से 9.30 बजे भट्टारकजी की नसियां नारायणसिंह सर्किल पर होगी। शोकाकुल:- डॉ. प्रभा (धर्मप|ी), डॉ. हेमन्त- डॉ. सोनल (पुत्र- पुत्रवधू), रितु- विपिन (पुत्री- दामाद), क्षितिज, देविका (पौत्र, पौत्री), दिया, रिया (दोहिती), ईश्वरीप्रसाद, अनन्त- निर्मला, अजीत- विद्या, डॉ. सुधीर, डॉ. मधुरानी, दीपक- नीलम, हिमांशु- डाॅ. पूनम, राहुल- पूजा, विवेक- टीना, रवि- एकता, अरूण- पूजा, डाॅ. मधुर, डाॅ. तन्मय- डाॅ. शानु (भतीजा- भतीजावधू) एवं समस्त टाँक परिवार। ससुरालपक्ष:- जतन, कुशल, विपिन, अरूण (अजमेर), डाॅ. निर्मल, सत्यप्रकाश (पटना), 9829219970.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय भ्राता श्री लक्ष्मीनारायण जी मीणा (हवलदार पीटीएस किशनगढ़) का स्वर्गवास बुधवार दिनांक 25.9.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक शुक्रवार दिनांक 27.9.2019 को हमारे निवास स्थान रेनवाल मांजी पर 12 से 3 बजे तक होगी। शोकाकुल:- रणजीत, लादूराम, नंदलाल (चाचा), रामनारायण, हनुमान, बाबूलाल, लालाराम (भ्राता), मदन, मुकेश, राजेश (पुत्र), मोहित, राजवीर, अखिल (पोत्र) एवं समस्त चांदा परिवार रेनवाल मांजी। मो. 9784958629, 9928037534.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि श्रीमती शकुंतला मेहरोत्रा का स्वर्गवास दिनांक 24.09.19 को हो गया है। शोकसभा एवं चौथे की बैठक दिनांक 27.09.19 को सायं 4 से 5 बजे के बीच कम्यूनिटी सेंटर केशव नगर सिविल लाईन्स जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- पी.एन.मेहरोत्रा (पति), अतुल मेहरोत्रा (Retd. New India Insurance), जयंत मेहरोत्रा (Mizuho Bank), राजीव मेहरोत्रा (Rites Ltd) (पुत्र), राकेश- आभा कपूर, राजन-अनिता खन्ना (दामाद- पुत्री) एवं समस्त मेहरोत्रा परिवार। पता-1-B, केशव नगर सिविल लाईन्स जयपुर, 9818041611, 9414040364.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती ग्यारसीदेवी धर्मप|ी स्व. श्री मुरलीधर शर्मा (मास्टरजी) का स्वर्गवास 25.09.2019 बुधवार को हो गया। एकादशा (कीर्तन) दिनांक 05.10.2019 शनिवार द्वादशा (शीशीपूजन) दिनांक 06.10.2019 रविवार को होगा। बैठक नियमित रहेगी। शोकाकुल:- चन्द्रशेखर, हरिप्रसाद, मुकुटकैलाश, रमेश, राकेश, प्रमोद, मुक्तिलाल, गोविन्द नारायण एवं समस्त चतुर्वेदी परिवार सत्येन्द्र सदन महरोली (सीकर) राजस्थान। 9828224782.पूजनीया श्रीमती चांदकंवर सिंघवी धर्मप|ी स्व. श्री कुशलराज सिंघवी का स्वर्गवास दिनांक 25.09.2019 को हो गया है। उठावना दिनांक 27.09.2019 को सायं 4.30 से 5.00 बजे तक मोतीडूंगरी, दादाबाड़ी में होगी। शोकाकुल:- मूलचंद- देवकंवर, लीलावती, एम.आर. सिंघवी- कंचनदेवी (देवर-देवरानी), उम्मेदराज- शकुंतला, विमल- मीना, निर्मल- सरला, कमल- सुनीता, सुरेन्द्र- कमला, सुनील- रश्मि (पुत्र-पुत्रवधू), अमित- रैना, अंकित- त्रिशला, गौरव- सोनल, मृदुल- श्रुति (पौत्र-पौत्रवधू), रेखा- चंद्रशेखर भंडारी (पुत्री-दामाद), सुरभि, दीपिका- गौरव भांडावत, गरिमा- विकास कांकरिया (पौत्री-दामाद) एवं सिंघवी परिवार। पीहरपक्ष: फूलचंद, रमेश मेहता परिवार, सादड़ी वाले। 9414050494, 9214501969, 9829014409.