प्रमोद कुमार- मनीष कुमार (एडवोकेट) के पूजनीय पिताजी श्री किशनलाल जी शर्मा (वकील साहब) गायत्री नगर, दौसा का स्वर्गवास दिनांक 21.12.2019 शनिवार को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 23.12.2019 सोमवार को हमारे निवास स्थान खान भांकरी पर दोपहर 1 बजे से होगी। शोकाकुल:- श्रीनारायण शर्मा, शंभूदयाल, रामेश्वर, राधेश्याम, वासुदेव, बाबूलाल, लक्ष्मण, चिरंजीलाल, रामस्वरूप, मुरारीलाल, रामकरण, सीताराम, बिहारी लाल (भाई), राजू (भीतेजा), एश्वर्य, आयुष (पौत्र) एवं समस्त आठवाला परिवार, खान भांकरी (दौसा)। मो. 9929675239.जगदीश प्रसाद- राजेंद्र कुमार शर्मा (पुजारी) के पूजनीय पिताजी श्री रामकरण जी पुजारी का स्वर्गवास दिनांक 21.12.2019 शनिवार को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 23.12.2019 सोमवार को दोपहर 1 से 3 बजे तक हमारे निजी निवास खेड़ला खुर्द पर होगी। शोकाकुल:- राधेश्याम (भाई), शिवचरण, धर्मेंद्र, संजय, संतोष (पुत्र), श्यामसुंदर, कृष्ण, विष्णु, दिलखुश, गौरव, नितिन, दीपेश, हार्दिक, कार्तिक (पौत्र), प्रद्युम्न (पड़पौत्र) एवं समस्त डोडरावत तिवाड़ी परिवार, खेड़ला खुर्द। तहसील लवाण, जिला दौसा। मो. 9928678034, 9309448205.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री रामस्वरूप शर्मा (लोहड़ा) जी का स्वर्गवास दिनांक 21.12.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 23.12.2019 सोमवार को दोपहर 1 बजे से ग्राम अमावरा जिला स. माधाेपुर में रखी गई है। शोकाकुल:- जगदीश प्रसाद (भ्राता), रमेश, सत्यनारायण, रघुनन्दन, छोटेलाल, गोपाल, राजीव, पवन (पुत्र), चिरंजीलाल, चन्द्रप्रकाश, सांवर, वेदप्रकाश, गिरधारी, सुरेश (भतीजा), आशीष, अरविन्द, नागेश, वेणेश, यश, रक्षित (पौत्र) एवं समस्त लोहडा परिवार। अनिता- श्यामसुन्दर (पुत्री- दामाद), मो. 9983934701, 9413864273, 9664145119.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि सत्यनारायण (ग्राम विकास अधिकारी) के पूजनीय पिताजी श्री बद्रीलाल जी प्रजापत का स्वर्गवास दिनांक 21.12.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 23.12.2019 को निज आवास डोडवाड़ी में होगी। शोकाकुल:- दुर्गालाल, गोगाराम, हंसराज (भ्राता), हीरालाल अध्यापक (भतीजा), रामजीलाल (पोत्र) एवं समस्त सुज्याम्या परिवार डोडवाड़ी जिला टोंक। मो. 9950193022, 7340286450.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया बडी मां श्रीमती नर्बदा देवी शर्मा धर्मप|ी स्व. श्री कल्याण सहाय शर्मा का स्वर्गवास शनिवार दिनांक 21.12.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक सोमवार दिनांक 23.12.2019 को दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक अग्रवाल धर्मशाला ए.वी.एम. स्कूल के पास बांदीकुई पर होगी। शोकाकुल:- कमलेश कुमार, कपूरचंद, महेश, कृष्णगोपाल, राजू, लोकेश (पुत्र), हेमन्त, अतुल, नवनीत, लकी, प्रिंस (पौत्र), विद्या- कैलाशजी, कल्पना- कैलाशजी (पुत्री- दामाद) एवं समस्त पंचाेली परिवार, बांदीकुई। मो. 9024162374, 9829315589.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत करना पड़ रहा है कि हमारी पूजनीया श्रीमती शान्ति देवी (धर्मप|ी स्व. श्री हरिप्रसाद शास्त्री) का स्वर्गवास दिनांक 21.12.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 23.12.2019 साेमवार काे 3 से 4 बजे तक रूकमणी पैलेस ट्रक यूनियन गंगापुर सिटी पर रखी गई है। शोकाकुल:- वैद्य सूर्यनारायण शास्त्री (देवर), कुलशेखर, इन्दुशेखर, विद्युशेखर (पुत्र), किंजल्क, मकरन्द, अभिजीत (पौत्र) एवं समस्त पारासर परिवार मूर्ती मोहल्ला गंगापुर सिटी। मो. 9784011333, 9828050759.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत करना पड़ रहा है कि श्रीमती सरिता शर्मा धर्मप|ी अभय शर्मा का आकस्मिक निधन 20.12.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 23.12.2019 सोमवार को दाेपहर 2 से 4 बजे तक निजनिवास गंगापुर सिटी में रखी गई है। शोकाकुल:- राजेन्द्र शर्मा, बृजेन्द्र शर्मा (ताऊ ससुर), श्रीमती वीना शर्मा (सास), अभय शर्मा (पति), हार्दिक शर्मा (देवर) एवं समस्त झां परिवार गंगापुर सिटी। मो. 9462522290.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत करना पड़ रहा है कि हमारे पूजनीय पिताजी ठाकुर साहब श्री उम्मेद सिंह राजावत जी का स्वर्गवास दिनांक 21.12.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 23.12.2019 को है। शोकाकुल:- नाहर सिंह, रतन सिंह, गिर्राज सिंह, बलवीर सिंह (भाई), प्रताप सिंह, सुरेन्द्र सिंह (पुत्र), महावीर सिंह, रामवीर सिंह, करण सिंह (भतीजे), अजय, वीर, सौरभ, नवदीप (पौत्र) एवं समस्त राजावत परिवार। ठिकाना:- दांतली (मेहन्दीपुर बालाजी) तहसील टोडभीम, करौली। मो. 9782326725.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री राधेश्याम गर्ग (सिकन्दरा वाले) का स्वर्गवास दिनांक 21.12.19 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक सोमवार दिनांक 23.12.19 को सायं 3 से 4 बजे तक अणु विभा केन्द्र, गौरव टावर के सामने मालवीय नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रामजीलाल (भाई), डॉ. ओमप्रकाश, सुरेश, राजेन्द्र, सतीश (पुत्र), गीता- कैलाश, सुमन- मुकेश, सुनिता- मुकेश, पिकीं-नितिन (बेटी- दामाद), गोपाल, दीपेश, सुजय (पौत्र) एंव समस्त गर्ग परिवार मैसर्स गर्ग इलैक्ट्रीकल्स, जयपुर। मो. 9414157941, 9414605552.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती कमला देवी धर्मप|ी स्व. छिगनलाल जी कण्डेरीवाल का स्वर्गवास दिनांक 21.12.19 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 23.12.19 को 3 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान 170, विनायक विहार, गोल्यावास, मानसरोवर जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- बाबुलाल, सुरेश, कैलाशचन्द, (पुत्र), गौरव, तरूण, विकास, विष्णु, किशन (पौत्र) एंव समस्त कण्डेरीवाल परिवार। मो. 9928278223, 6376194305, 8854808480.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पिता ठा. सा. विजय सिंह बड़गूजर (सेवानिवृत्त ए.ई.एन., आर.आर.वि. पी. एन एल) पुत्र स्व. ठा. सा. कान सिंह बड़गूजर का स्वर्गवास दिनांक 21.12.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनाक 23.12.2019 को अपराह्न 4 से 5 बजे तक निवास स्थान बी248, टैगोर पथ, रामनगर सोडाला पर होगी। शोकाकुलः- दुर्गेश सिंह (पुत्र), ठा. शिवराज सिंह, उदयसिंह, विश्वम्भर सिंह (भाई) एवं समस्त बड़गूजर परिवार।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री मांगीलाल जी कांवलिया का स्वर्गवास दिनांक 21.12.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 23.12.2019 को सायं 3 से 4 बजे बाबा रामदेव मन्दिर, करतारपुरा, सरकारी स्कूल के पीछे होगी। शोकाकुल:- रामनारायण, रूडमल, कैलाश , सत्यनारायण (भाई), कजोड, भागचन्द (पुत्र) एवं समस्त कांवलिया परिवार, 9928550897.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे परमप्रिय आदरणीय पिताजी ठाकुर अजीत सिंह जी पुत्र स्व. ठाकुर जितेन्द्र सिंह जी मुकुन्दगढ़ (शेखावाटी) का स्वर्गवास दिनांक 21.12.2019 को हो गया है। हरि इच्छा प्रबल है। जिनकी तीये का उठावना महिलाओं और पुरूषों का सयुक्त रूप से दिनांक 23.12.2019 (सोमवार) को सायं 4 से 5 बजे ए-209, मुकुन्दगढ़ हाऊस, हनुमान नगर, खातीपुरा, जयपुर पर होगा। शोकाकुल:- कबीर सिंह, मेहर सिंह, हरसिमरन कौर। मो. 9982733111.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती नान्छीदेवी यादव धर्मप|ी स्व. श्री प्रभू यादव का स्वर्गवास दिनांक 21.12.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक हमारे निवास स्थान गोविंदपुरा, कालवाड़ रोड, जयपुर पर दिनांक 23.12.2019 को सांय 3:00 से 4:00 बजे तक रखी गयी है। शोकाकुल:- रामनारायण, रामनाथ (पुत्र), सोहनलाल, चन्दालाल (जेठ), लालचन्द, लल्लुराम, बोदुराम, लक्ष्मीनारायण, कजोड़, मोहन, लक्ष्मीनारायण, गिरधारी, रामगोपाल (देवर), गणेश, कन्हैया, राधेश्याम, बोदू, मदन, जितेन्द्र, आेमप्रकाश (भतीजे), शंकर, फूलचन्द, पवन (पौत्र) एवं समस्त चौरिया परिवार। 9314168026.हमारी पूजनीया माताजी देवकी देवी धर्मप|ी स्व. श्री लड्डूराम कुमावत (ठेकेदारजी) का स्वर्गवास दिनांक 21.12.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 23.12.2019 सोमवार को 3 से 4 बजे निवास स्थान माल की ढ़ाणी, सांगानेर पर होगी। शोकाकुल:- प्रभुनारायण (देवर), बाबूलाल, सेवाराम, रामजीलाल, सीताराम, मिश्रीलाल, मूलचन्द, प्रकाश, राकेश, रामकिशोर, राजेश (पुत्र), नवर|, मन्नालाल, अमरचन्द, चन्द्रकान्त, मोहनलाल, दोलत, राहुल, अरूण, अनिकेत, कुशाल, मनीष, प्रिंयाक, हिमांशु (पौत्र), गोलू, अक्षित, प्रवीण (प्रपौत्र) एवं समस्त सिरसवा परिवार। 9314208421, 9828506728. सुशीला- रमेश, फूलवन्ती- दुर्गालाल, सावित्री- राजेश (बेटी-जंवाई), पिंकी- रवि, मीनाक्षी- अभिषेक, रश्मि- अजय, नीतू- नितेष (पौत्री-पौत्रीदामाद)।हरीश कुमार पुत्र नानक राम जीवतानी का स्वर्गवास 21.12.19 को हो गया है। तीये की बैठक 23.12.19 को 4 बजे सेक्टर-62, झूलेलाल मन्दिर रजत पथ, मानसरोवर में रखी गई है। शोकाकुल:- नानाकराम, रवि, समस्त जीवतानी परिवार।हमारे पूजनीय पिताजी श्री वीरेन्द्रप्रसाद माथूर (सेवानिवृत सहकार विभाग) का स्वर्गवास 21.12.2019 काे हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 23.12.2019 सोमवार को सायं 4 से 5 बजे जनोपयोगी भवन, सैक्टर- 4, जवाहर नगर, मोनीलेक हास्पिटल के पास होगी। शोकाकुल:- अरविन्द- साधना, रविन्द्र- संगीता, सुरेन्द्र- सीमा (पुत्र- पुत्रवधू), सुषमा- निशीथ, सरिता- अनुराग (पुत्री- दामाद), राकेश- मीना, दिनेश- संगीता (भतीजे- वधु), मधुलिका, मंजुलिका- राजीव (भतीजी- दामाद), रित्विक, वैभव, अभिनव, रितिका, श्रेया, कनिका, हर्षिता, सुचिता (पौत्र, पौत्री), मनिका- वैभव (पौत्री- दामाद), कृति- अचल, दिव्या- डाॅ. मुकुल (दोहिती- दामाद), श्रेया, रिद्धिमा, निकिता, भाग्यश्री (दाेहिती) एवं समस्त माथुर परिवार। 9414361696.हमारे पूजनीय पिताजी कैलाश चन्द कुमावत (ट्रेसर) सेवानिवृत P.W.D. पुत्र स्व. बालचन्द जी ठेकेदार का आकस्मिक निधन दिनांक 21.12.2019 काे हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 23.12.2019 को सायं 3 से 4 बजे बाल निवास, कल्याण का रास्ता, इन्द्रा बाजार, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मुन्नी देवी (प|ी), दिनेश- संजु (पुत्र- पुत्रवधू), त्रिलोक सिंह, नवरतन सिंह, अर्जुन सिंह, श्याम सिंह, राम सिंह, दिलीप सिंह, संदीप सिंह (भतीजे), रेखा- राकेश कुमावत, बरखा- राजकुमार (पुत्री- दामाद), लविष्का (पौत्री) एवं समस्त मारोठिया परिवार। 9829200507, 9314277333.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती कौशल्या देवी (प|ी स्व. श्री बुलचन्द मूलराजानी) का स्वर्गवास दिनांक 21.12.2019 को हो गया है। तीये की बैठक (पुरुष/ महिला) 23.12.2019 सोमवार शाम 3.30 बजे चित्रकूट गार्डन, नगर निगम कॉलोनी, नियर होटल पार्क रेगिस, रामगढ़ मोड़, जयपुर पर होगी। (यह अन्तिम बैठक होगी) शोकाकुल:- अशोक- नानकी, शंकर- कविता, हरीश- सरिता, किशोर- रेनु (पुत्र- पुत्रवधू), भारत- चित्रा, लोकेश- मानसी, पवन- शिप्रा, पंकज- खुशी (पौत्र- पौत्रवधू), नारायण दास- पमनी, गागनदास- इन्द्रा (पुत्री- दामाद), रेखा- सन्तोष, लता- गोविन्द, चांदनी- राहुल, ममता- रवि, मोनिका (पौत्री- दामाद), फर्म:- स्वास्तिक वॉच कम्पनी, लक्ष्मी वॉच, कुमार इलेक्ट्रोनिक्स। 9828557728, 9829789842.हमारे पूजनीय पिताजी श्री भंवरलाल छावड़ी का स्वर्गवास दिनांक 21.12.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 23.12.2019 को 1 से 3 बजे तक निवास स्थान मुहाना मोड़, गुर्जरो की तलाई, सांगानेर पर होगी। शोकाकुल:- बोदूराम, मदनलाल (भाई), बाबूलाल, गंगाराम, लक्ष्मण (पुत्र) एवं समस्त छावड़ी परिवार। 9929395385, 9829625352.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री रूपनारायण जी चौपड़ा का स्वर्गवास दिनांक 21.12.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 23.12.2019 को सायं 3 से 4 बजे तक निवास स्थान गांधी पथ, लालरपुरा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- नन्दाराम, मदनलाल, गिरधारीलाल (पुत्र), बालूराम, देवीसहाय, जगदीश, जगन, कमल, सीताराम, गौतम, गोविन्द (पौत्र), राहुल, सचिन, हरीश, आर्यन, लखी, लव (प्रपौत्र) एवं समस्त चौपड़ा परिवार। मो. 9887468075, 9352957814.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र नन्दकिशोर सैनी पुत्र श्री चन्दालाल सैनी का स्वर्गवास 21.12.2019 हो गया है। तीये की बैठक 23.12.2019 को सायं 3.00 से 4.00 बजे तक हमारे निवास:- नई माता के सामने, खेताका की ढाणी, दिल्ली बाईपास रोड, आमेर पर होगी। शोकाकुल:- लच्छीराम (दादाजी), लालचन्द, प्रहलाद, भैंरूलाल, भीवाराम, कानाराम, कुशलाराम, हुकमचन्द, सत्यनारायण, बुद्धिप्रकाश, टीकमचन्द (चाचा, ताऊ), टीकम गोविन्द, गोपाल, योगेश, सुरेश, महेश, सतीश, सचिन (भाई), 9351729051, 9680749580.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता हैै कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री रामस्वरूप जाट (चौपड़ा) का स्वर्गवास दिनांक 21.12.2019 को हाे गया है। तीये की बैठक दिनांक 23.12.2019 को 3 से 4 बजे निवास स्थान 513-ए, नेमीसागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- सेडूराम, श्रवणलाल (चाचा), रामगोपाल (भाई), भंवरलाल, धर्मवीर (पुत्र), तरूण, आशिष, अमित, हर्ष (भतीजे), संजय, आरव, सानिध्य, हर्षल (पौत्र) एवं समस्त चौपड़ा परिवार।हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती निर्मला देवी प|ी स्व. श्री गंगाशरण शर्मा का स्वर्गवास 21.12.2019 को हो गया। तीये की बैठक 23.12.2019 को 3.00- 4.00 बजे निर्मल गंगा, F-80, पंचशील मार्ग, बगडिया भवन, सी-स्कीम, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रमेशचन्द्र, नरेशचन्द्र, स्व. कमलेश चन्द्र, विमलेश, विनेश (बैन्जो), ऋषिराज,गणेश, योगेश, स्व. सन्तोष (पुत्र), सुशीला (पुत्री), स्व. भवानीशंकर, उमाशंकर, कृपाशंकर, पुष्पेन्द्र, मनोज, प्रदीप, स्व. दीपक, हेमन्त, अनिल, कपिल (गोलू), मनीष, राहुल, अभिषेक, उपेश, भारत, नितेष, प्रिंस, राघव (पौत्र), निशांक, प्रशांत, हर्षित (पड़पौत्र), ज्योति, पूजा, सीमा, चंचल, मीनू, नेफिता, चिंकी, गुंजन, तनु, शानु, चित्रा (पौत्री), गुनगुन, नैनो, डोल (पड़पौत्री)। मो. 9833013771.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे प्रिय कनिष्ठ भ्राता सत्यवर्धन पारीक पुत्र स्व. श्री मदनमोहन पुरोहित (मोरीजावाले) का निधन दिनांक 21.12.2019 को हो गया। तीये की बैठक दिनांक 23.12.2019 को सायं 4.00 से 5.00 बजे पारीक कॉलेज, झोटवाड़ा रोड, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- पुष्पा पारीक (भाभी), हर्षवर्धन, प्रकाश पारीक (भ्राता), रजत (पुत्र), पारूल (पुत्री), आलोक, आशीष (भतीजे), पुष्पा-उमेश, प्रेमलता-ओमप्रकाश (बहन-बहनोई), सरिता-मनोज, ज्योति-संजय (भतीजी-जंवाई)। ससुरालपक्ष:- विश्वबन्धु, भारतभूषण कौशिक (साले), महेश गोस्वामी (साढू), योगेश, देवेन्द्र। मो. 7742105394, 7240638288.हमारे परम पूजनीय सन्त श्री 1008 श्री प्रभूदासजी महाराज चेला श्री.श्री 1008 श्री सीतारामजी दास जी काठिया बाबा का देवलोकगमन दिनांक 21.12.2019 को हो गया। अत: उनकी आत्मा शान्ति के लिए तीये की बैठक दिनांक 23.12.2019 को ग्राम केश्यावाला तह: सांगानेर में प्रूभदासजी की बगीची, बड़ी तलाई पर 2 से 3 बजे होगी। शोकसंतप्त एवं भक्तगण एवं समस्त ग्रामवासी केश्यावाला। 9314476139, 9414719514, 9664262726, 7665545376.हमारे पूजनीय तेजूमल थावानी पुत्र स्व.श्री नेणुमल थावानी का स्वर्गवास 21.12.19 को हो गया है। तीये की बैठक (जनाना-मर्दाना) 23.12.19 को सायं 4 बजे पौण्ड्रिक पार्क, ब्रह्मपुरी में होगी। शोकाकुल:- सुनीतादेवी (प|ी), महेश, नरेश (पुत्र), भगवानदास, नारायणदास (भाई), राजकुमार, किशन, किशोर, अशोक, सुन्दर, गौरव (भतीजे), हर्ष (पौत्र)। फर्म:- दिलीप मेडिकल, श्रीराजकुमार मेडिकल, देव जनरल स्टोर, अशोक मेडिकल, जयपुर, 9929921057, 9352254502. नोट: यह अंतिम बैठक होगी।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी नाथूरामजी निझर्निया का स्वर्गवास 21.12.2019 हो गया। तीये की बैठक दिनांक 23.12.2019 को सायं 3 से 4 बजे निवास स्थान प्लाॅट- 07 श्यामनगर कॉलाेनी, सायपुरा, सांगानेर पर होगी। शोकाकुल:- भाेलूराम (भाई), रामजीलाल, जगदीश, बाबूलाल, हजारीलाल, सीताराम, प्रशान्त (पुत्र), सुरेन्द्र, सोनू, विवेक, दक्ष, लक्ष्य, हुमांशु, प्रियांशु (पौत्र) एवं समस्त निझर्निया परिवार। (उदयपुरिया-वाले), 8104685780, 9928399109.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती सूरज देवी धर्मप|ी स्व. श्री कल्याणबक्स टाक सवाईमाधोपुर का स्वर्गवास दिनांक 21.12.19 को हो गया है। तीये की बैठक 23.12.19 को सायं 3 से 4 बजे पौण्ड्रिक उद्यान, ब्रह्मपुरी, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- नवर|, सुरेश, महेश, सत्यनारायण, राजेश (पुत्र), नरेश, राजीव, आशीष, सौरभ (पौत्र), मीत, प्रीत, विहान (पड़पौत्र) एवं समस्त टाक (माली) परिवार।हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती सूरज देवी धर्मप|ी स्व. श्री कल्याणबक्स टाक सवाईमाधोपुर का स्वर्गवास दिनांक 21.12.19 को हो गया है। तीये की बैठक 23.12.19 को सायं 3 से 4 बजे पौण्ड्रिक उद्यान, ब्रह्मपुरी, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- नवर|, सुरेश, महेश, सत्यनारायण, राजेश (पुत्र), नरेश, राजीव, आशीष, सौरभ (पौत्र), मीत, प्रीत, विहान (पड़पौत्र) एवं समस्त टाक (माली) परिवार।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पिताजी भगवान सहाय जांगिड़ का स्वर्गवास 21.12.19 को हो गया। तीये की बैठक 23.12.19 को दोपहर 2 से 3 बजे तक अपने निवास स्थान भानपुर कलॉ पर होगी। शोकाकुल:- मदन, गजानंद, शंकर, हनुमान, कैलाश, सीताराम, सुरेश, मोहन, गोपाल, दिनेश, रोहित डेरोलिया परिवार भानपुर कलॉ। मो. 7300205098, 9829273009, 9587715696.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय श्री चौथमलजी मित्तल का स्वर्गवास 21.12.2019 को हो गया। तीये की बैठक 23.12.2019 को निवास स्थान गठवाड़ी (जयपुर) पर सायं 2 से 3 बजे तक होगी। शोकाकुल:- राजेन्द्र कुमार, बृजमोहन (पुत्र), राधेश्याम (भ्राता), हरिशंकर, रामनारायण, रमेशचंद, मोहनलाल, मूलचंद, सीताराम, सत्यनारायण, बाबूलाल, अशोक, गोविंद, मनोज, सुनील (भतीजे), रविश, निदित, राहुल, नितिन (पौत्र), पिस्ता-रामावतारजी (पुत्री-दामाद) एवं समस्त बागवाला परिवार। मो. 9785772096. ससुराल पक्ष:- प्रभातीलाल, रामकिशोर, गजानन्द, रमेश, राजेश, अनिल जयपुर (मनोहरपुर वाले)।हमारे प्रिय श्री ओमप्रकाश खूंटेटा पुत्र स्व. श्री रामनारायणजी खूंटेटा का निधन 21.12.19 को हो गया है। तीये की बैठक 23.12.19 को सायं 3 से 4 बजे राम मन्दिर, दशहरा मैदान, आदर्श नगर पर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती रामजानकी देवी (माता), मीरादेवी (धर्मप|ी), पुनीत- खुशबू (पुत्र-पुत्रवधू), प्रियंका- देवेन्द्रजी (पुत्री-दामाद), सीतारामजी- श्यामा (चाचा-चाची), लल्लूलालजी, चन्द्रप्रकाश- रेखा, रामप्रकाश- माधुरी, राजकुमार- सरिता (भ्राता-वधू), शकुन- गुलाबजी, शशी- सुनीलजी, कान्ता- अतुलजी (बहन-बहनोई), शालिनी- मनीषजी, श्रुति- अंकितजी (भतीजी-दामाद), लवलेश- बेला, शैलेन्द्र- प्रीती, श्रेयांश, जय (भतीजे-भतीजेवधू), आर्यन, जनक (पौत्र)। फर्म:- रामनारायण चतुर्भुज 209, किशनपोल बाजार, 9351573273.हमारे पूजनीय पिताजी श्री मालचन्द जी सोनी सुपुत्र स्व. श्री रामपाल जी सोनी (डांवर) का स्वर्गवास दिनांक 21.12.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 23.12.2019 को दोपहर 3:00 से 4:00 बजे तक विजयाराजे सिंधिया पार्क में रखी गयी है। शोकाकुल:- महेश, रमेश, दिनेश (पुत्र), नरेन्द्र, महेन्द्र (भतीजे), हर्षित, मनीष, लक्ष्य (पौत्र) एवं समस्त डांवर परिवार। मो. 8561008807, 9784773098.हमारे प्रिय भ्राता श्री प्रकाशचन्द्र पंत का स्वर्गवास दिनांक 22.12.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 23.12.2019 को 4 से 5 बजे तक निवास स्थान 63/171, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मंजुला पंत (धर्मप|ी), बसंत, महेश, चन्द्रशेखर, नवीन (भ्राता), समस्त पंत परिवार। 9460217299, 8233334403. ससुरालपक्ष: विनोद, अशोक, गणेश एवं समस्त जोशी परिवार।अत्यन्त दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पूजनीय श्री वासुदेव बियानी (बुदर मल) का स्वर्गवास दिनांक 21.12.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 23.12.2019 सोमवार को सायं 4:00 बजे हमारे निवास 14/106, स्वर्ण पथ, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर के सामने पार्क में होगी। शोकाकुल:- श्रीमती लाजवंती देवी (धर्मप|ी), विनोद, जय किशन, हरिश, राजेश- दीपा (पुत्र- पुत्रवधू), हर्ष (पौत्र), कनिका (पौत्री) एवं समस्त बियानी परिवार। मो. 9602777519, 9309271775.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता हैं कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री भगवान सहाय जोशी का देवलोकगमन दिनांक 21.12.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक आज 23.12.2019 को अपराह्न 3:00 से 4:00 बजे निवास स्थान “जोशी निवास” C- 99-100, गोवर्धन पुरी, गलता गेट, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- गजेन्द्र कुमार जोशी, सत्यनारायण जोशी, राजेश कुमार जोशी (पुत्र), जितेन्द्र जोशी, जय कुमार जोशी, सचिन जोशी, संस्कार जोशी, रियांश जोशी (पौत्र) एवं समस्त जोशी परिवार। 9929030935, 9929036683, 9829029434.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय श्री केदार शर्मा (पुत्र स्व. नानगरामजी कढवानिया (जांगिड़) का स्वर्गवास 21 दिसम्बर को हो गया है। तीये की बैठक सोमवार 23 दिसम्बर 2019 को सायंकाल 3 से 4 बजे मोतीपार्क, मोतीमार्ग, बापूनगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुलः- बद्रीनारायण शर्मा (भ्राता), हेमन्त शर्मा (भतीजा), दिवाकर वशिष्ठ (पुत्र), लक्षित वशिष्ठ, कर्तव्य वशिष्ठ (पौत्र), पूजा-राजेन्द्र (पुत्री-दामाद) एवं समस्त परिवारजन। मो. 9733075999, 9414043936.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती मुरली देवी धर्मप|ी स्व. श्री भंवरलाल जांगिड़ (पूर्व सरपंच टांकरड़ा) का स्वर्गवास शनिवार को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 23.12.2019 को 3 से 4 बजे अमृतसरी शिवायल, टांकरड़ा चौमूं पर होगी। शोकाकुल:- ओमप्रकाश, रामावतार (पुत्र), जगदीश प्रसाद (देवर), शंकरलाल, सत्यनारायण, बाबूलाल, मालीराम, सुरेश, राधेश्याम, मदन (भतीजे), पवन, विनाेद, महेश, मनीष, दीपक, कानाराम, हिमांशु, अक्षय (पौत्र) एवं समस्त बारू परिवार, टांकरड़ा (चौमूं), 9829651595, 992802495.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी धापा देवी धर्मप|ी स्व. श्री डालूराम जी दायमा का स्वर्गवास 21.12.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 23.12.2019 सोमवार को सायं 4 से 5 बजे सामुदायिक केन्द्र, मण्डी खटिकान, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- संतोष- गीता (पुत्र- पुत्रवधू), दीपक, विक्की (पौत्र), यश, देवांश (प्रपौत्र), शंकर, शम्भुदयाल, चन्दाराम, योगराज, ताराचन्द, नानकराम, महेन्द्र, राजेन्द्र,कालू समस्त दायमा परिवार, 9602981610, 7891232369.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है हमारे पूजनीय श्री रामकरण जी ढाका का स्वर्गवास 21.12.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 23.12.2019 को 3 से 4 बजे कुण्डा रोड, सिरसी पर होगी। शोकाकुल:- शिवनाथ जी ढाका, बोद्धराम जी ढाका (भाई), कैलाश, पवन, देवीलाल, सुरेश (पुत्र), प्रकाश, कुणाल, सागर (पौत्र) समस्त ढाका परिवार, 9982344442, 93149333181, 9929640469.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है कि मेरे प्रिय पुत्र राजेश शर्मा का आकस्मिक निधन दिनांक 21.12.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 23.12.2019 को हमारे निवास स्थान कारावाली ढाणी अनन्तपुरा पर दोपहर 2 से 4 बजे तक होगी। शोकाकुल:- ओमप्रकाश (पिताजी), लक्ष्मीनारायण, मोतीलाल, प्रभात, ब्रदी (दादाजी), ग्यारसीलाल, नाथूलाल (ताऊजी), कैलाश, गोपाल, महेश (चाचाजी), राकेश, महेन्द्र, कालूराम (भाई) समस्त कोठोत्या परिवार, अनन्तपुरा (जैतपुरा), 9571872776.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती धापा देवी धर्मप|ी स्व. श्री महादेव जी सैन का निधन 21.12.2019 को हो गया। तीये की बैठक 23.12.2019 को 3 से 4 बजे निवास स्थान- बडा गाँंव भाटीया पोस्ट- अखेपुरा, तहसील- आमेर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- तोपचन्द (पुत्र), लालाराम, मुकेश, अरूण, कुलदीप (पौत्र) समस्त आमेरिया परिवार। मो. 9887101033, 8233303033.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिता श्री जगदीश नारायण भट्ट (कृषि प्रवेक्षक) कृषि विभाग सेवानिवृत का स्वर्गवास 21.12.2019 को हो गया। तीये की बैठक 23.12.2019 को सायं 3 से 4 बजे हनुमान वाटिका हॉयर सैकण्डरी स्कूल के सामने होगी। शोकाकुल:- गोपाल (थानेदार), प्रभुनारायण, राधेश्याम, मोहन (भाई), राजेन्द्र, विजय, मुकेश (पुत्र), अशोक, विजय, राजेन्द्र, महेन्द्र, दोलत, अजय, मामराज, रमन, संजय, सोनू, अनिल, रामबाबू (भतीजे), राहुल, आशिष, मनीष, चन्दन, रोहित, मोहित, विशाल, जतिन, करण, अर्जुन, तुषार, केशव, विपुल, अमन, यशराज, सूरज, आयू, लक्ष्य (पौत्र), कनिष्क (पड़पौत्र) समस्त कटारिया (भट्ट) परिवार, 9825058017, 9414241985.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय पुत्र कुंवर हिमांशू सिंह खींची का आकस्मिक निधन शनिवार 21.12.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 23.12.2019 को हमारे निवास स्थान- 58 KB शिवाजी नगर, पिचिंग के नीचे, शास्त्री नगर, जयपुर में सायंकाल 4:00 से 5:00 बजे की रखी गई है। शोकाकुल:- ठा. राजेंद्र सिंह खींची (पिता), यशवंत सिंह, जसवंत सिंह (काकोसा), चितरंजन सिंह, जितेंद्र सिंह, कमल सिंह, महावीर सिंह (भ्राता) एवं समस्त मलारणा परिवार। 9314174803, 9660370061.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी माताजी श्रीमती सरजू देवी धर्मप|ी स्व. नारायण सिंह का स्वर्गवास 21.12.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 23.12.2019 को सायं 3:00 से 4:00 बजे पानी की टंकी के पार्क, शास्त्री नगर में होगी। शोकाकुल:- देवी सिंह, गोपाल सिंह, ओम सिंह (पुत्र), भंवर सिंह, गिरधारी सिंह, शंकर सिंह, दिनेश, गणेश, कैलाश, नरेंद्र (पौत्र) एवं समस्त खींची परिवार ठिकाना- काकस, 9351051900.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती गोपी बाई वासवानी धर्मप|ी श्री चेलाराम वासवानी का स्वर्गवास दिनांक 21.12.19 को हो गया है। तीये की बैठक 23.12.19 को सायं 4 बजे श्याम पार्क, 114/331 के पास, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- चेलाराम (पति), गोरधनदास, राजेश कुमार (पुत्र), मोहनदास (देवर) एवं समस्त वासवानी परिवार, 8058353475, 9828390918.हमारे पूजनीय प.श्री द्वारकादास शर्मा का आकस्मिक निधन 19.12.2019 को हो गया है। चौथे की बैठक सोमवार 23.12.2019 को सायं 3.30 से 4.00 बजे तक झूलेलाल मन्दिर सिंधी कॉलोनी राजापार्क जयपुर। शोकाकुल:- कमला देवी (धर्मप|ी), स्व.लक्ष्मीचंद- कविता, किशनचंद- राखी (भाई- भाभी), किशोर- रश्मि, अशोक- कशिश (पुत्र- पुत्रवधू), आस्था- सुनील (पुत्री- दामाद), पंकज- ज्योति (भतीजा- बहू), आयुष, मानस, प्रत्यूष, दक्ष (पौत्र) एवं समस्त शर्मा परिवार। प्रतिष्ठान:- Divine Unisex Lounge, Divine Beauty Palace. मो. 9314143375, 7976833843.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती सावित्री देवी का स्वर्गवास 20.12.2019 को हो गया है। रस्म उठाला 23.12.2019 को सायं 3:00 से 4:00 बजे, स्थान - गुरुद्वारा सिंहसभा सब्ज़ी मंडी सेक्टर 3 मालवीय नगर पर होगी। शोकाकुल:- ओम् प्रकाश अरोरा(पति), महेन्द्र राय- मंजु, मनजीत राय- नीना (पुत्र-पुत्रवधू), मंजु- जगदीश अरोरा (पुत्री- दामाद), मोहिनी अरोरा (पुत्री), CAकमलजीत राय (पौत्र), कनक राय-अनुज चोपड़ा, पूर्णिमा राय- अर्पित वडेरा (पोत्री- पौत्रीदामाद), तेजस्विनी, जागृति (पौत्री), ज्योति- शैलेन मलिक (दोहिती- दोहितीदामाद), गौरव- ईशा, Dr. अक्षय- अक्षिता (दोहिते- दोहिताबहू), कार्तिक, दिपांशु (दोहिते) एवं समस्त परिवार। 6350147361, 8968088994.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे प्रिय पुत्र पारस तलवार का स्वर्गवास 20.12.2019 को हो गया है। चौथे की बैठक सोमवार 23.12.2019 को 3:30 से 4:30 बजे हमारे निवास स्थान के पास सरोज पार्क में होगी। शोकाकुल-: नवनीत तलवार (पिता), ईशा (माता), दर्शन- सतंप्रकाश सिंह बेदी (मौसी- मौसा) एवं समस्त तलवार और बेदी परिवार। 9928959438, 9414014591.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री आनन्दीलाल जी प्रधान (बागड़ा) बंगाली बाबा का स्वर्गवास 21.12.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 23.12.2019 को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक हमारे निवास स्थान बंगाली बाबा की ढाणी आर.ए.एस कॉलोनी, ग्राम जयपुरा, जगतपुरा, जयपुर पर रखी गई है। शोकाकुल:- मोतीलाल, घनश्याम, मोहनलाल, सत्यनारायण, फूलचन्द, माधोलाल, सन्तोष (पुत्र), कन्हैयालाल, ओमप्रकाश, राजेन्द्र, मुकेश, शंकर, प्रहलाद, बुद्धिप्रकाश, रामबाबू, राहुल (पौत्र), अभिषेक, रोहित, आयुष, नितेश, आशिष, अक्षत, आरव, आदित्य, रेयांश (प्रपौत्र), समस्त प्रधान परिवार, 9413815440, 9828042575.हमारे पूजनीय श्री राधेश्याम जी खंडेलवाल (लवाण वाले) (पुत्र स्व. श्री बद्रीनारायण जी खंडेलवाल- बनियाना) का स्वर्गवास 22.12.2019 को हो गया है। जिनकी अंतिम यात्रा 23.12.2019 को प्रातः 10:30 बजे हमारे निवास स्थान लवाण से लवाण श्मशान जाएगी। शोकाकुल:- किशनलाल (भाई), चांद भुखमारिया (बहन), ललित प्रसाद, रमेश चंद, उपेंद्र, कमल (पुत्र), राजेंद्र, शशी, अनिल, विनय, प्रमोद (भतीजे), उर्मिला- किशनलाल, पुष्पा- रमेशचंद्र, मधु- महेश, ज्योति- जय (बेटी- दामाद), राहुल, मुकुल, अम्बिकेश, कपिल, ऋषभ (पौत्र), 9434033737, 9811081909, 9624791341, 9414827477.Captain Jaswant Singh Grewal (16 December 1935 -12 December 2019) With great sorrow and grief we regret to inform the heavenly abode of our beloved captain J.S. Grewal on 12 December 2019.His antim Ardas shall be held at Gurudwara Nanak Darbar, Vaishali Marg, Vaishali Nagar Jaipur on 23rd December 2019 between 1:00 p.m. to 2:00 p.m. Mourning Family:- Gurpreet Singh (son) Manjit Kaur- Sarabjit Dhillon, Amarjeet Kaur- Daljit gill, Balwinder Kaur-Jagwinder khangura( Daughter- son in law) Harbans Singh Grewal (brother) Harbans Singh Randhawa (brother in law) mobile 9414043636, 9414073636, 9414023636.