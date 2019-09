यूडी टैक्स की अब ऑनलाइन गणना और जमा करा सकते

नगर निगम ने नगरीय विकास कर जमा कराने की व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया है। निगम की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से निर्धारित यूडी टैक्स की गणना व जमा भी करा सकते है। शुक्रवार को नगर निगम में बैठक में महापौर विष्णु लाटा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी विधायक गंगा देवी, अमीन कागजी, रफीक खान, आयुक्त विजयपाल सिंह ने नगर निगम की वेबसाइट पर क्लिक करके इस प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इस प्रक्रिया से सम्बन्धित पोस्टर का भी विमोचन किया गया।सबसे पहले नगर निगम जयपुर की वेबसाइट www.jaipurmc.org पर जाये। अगर आपने पूर्व में नगरीय विकास कर जमा करा रखा हैै तो आप अपना सर्विस क्रमांक KNOW YOUR URBAN DEVELOPMENT TAX पर जाकर सर्च करे। अगर आप को अपना सर्विस क्रमांक पता है तो PAY YOUR URBAN DEVELOPMENT TAX पर क्लिक करें। अगर आप पहली बार टैक्स जमा करा रहे है तो ई-सेल्फ असेसमेंट एण्ड पेमेंट (यूडी टैक्स) पर क्लिक करें। अगर आपको अपना वार्ड नम्बर नहीं पता है तो आप सर्च योअर वार्ड पर क्लिक करें। उसके बाद अपनी कॉॅलोनी का नाम लिखकर सर्च करें। वार्ड का नाम दिखाई देने पर ई-सेल्फ असेसमेंट फार्म भरने के लिये एक्जिट पर क्लिक करें।