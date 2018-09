rare flower brahma kamal blooms only once in 14 years

हिमालय की घाटी में खिला अद्भुत ब्रह्मकमल: 14 साल में सिर्फ एक रात के लिए खिलता है ये फूल, देखने पहुंच रहे सैलानी

ब्रह्मकमल को अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे उत्तरखंड में ब्रह्मकमल, हिमाचल में दूधाफूल, कश्मीर में गलगल और उत्तर-पश्चिमी भारत में बरगनडटोगेस।