केरल की बाढ़ में आर्मी के जवान ने लगाई मुख्यमंत्री की क्लास, कहा- आप हमें काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं?

नो फेक न्यूज डेस्क. दक्षिणी राज्य केरल में पिछले महीने आई बाढ़ के दौरान कई तरह के वीडियो और मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। इसी तरह का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति ने सेना की वर्दी पहनी है और खुद को भारतीय सेना का जवान बता रहा है। वीडियो में इस व्यक्ति केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन पर केरल में सेना के काम पर बाधा डालने का आरोप लगाया है।

दरअसल, केरल में पिछले महीने भयंकर बाढ़ आई थी। इस बाढ़ से राज्य के 14 में से 11 जिले बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इस बाढ़ में 8 अगस्त से 20 अगस्त तक सिर्फ 12 दिनों में ही 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि लाखों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो गए हैं।

क्या है वायरल वीडियो में?

- सेना की वर्दी पहने एक व्यक्ति मलयालम भाषा में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन पर आरोप लगाते हुए कह रहा है 'सेना से आपको इतनी दुश्मनी क्यों है? क्योंकि आपके एक मंत्री कोडियारी बालाकृष्णन नहीं चाहते कि केरल में सेना आए। हमें हमारा काम करने दीजिए। हम आपसे आपका राज्य नहीं छीन रहे हैं। हमसे डरिए मत। क्या आपको अपने राज्य के लोगों की चिंता नहीं है। हम पहले भी देश में ऐसे ऑपरेशन कर चुके हैं। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है।'

Imposter wearing Army combat uniform in video spreading disinformation about rescue & relief efforts. Every effort by all & #IndianArmy aimed to overcome this terrifying human tragedy.Forward disinformation about #IndianArmy on WhatsApp +917290028579. We are at it #KeralaFloods pic.twitter.com/ncUR7tCkZW