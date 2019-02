श्याओमी इंडिया में 13 दिन बाद लॉन्च करेगी अपना सबसे पावरफुल फोन, 48MP का होगा कैमरा; इन फोन की चीन में कीमत 10 हजार रुपए

गैजेट डेस्क। ी कंपनी (Xiaomi) अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन Redmi Note 7 में 28 फरवरी को लॉन्च करेगी। कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसे कन्फर्म भी किया है। ये श्याओमी का अब तक का सबसे पावरफुल कैमरे वाला स्मार्टफोन होगा। कंपनी इसके रियर में 48 मेगापिक्सल का कैमरा लेंस देगी।

चीन में हिट हुआ Redmi Note 7

Redmi Note 7 को चीन में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। कंपनी का आंकड़ों के मुताबिक इस स्मार्टफोन की महीनभर में 10 लाख से ज्यादा यूनिट सेल हो चुकी हैं। चीन में इसके 3GB, 4GB और 6GB रैम वाले तीन वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं। वहां इसकी शुरुआती कीमत CNY 999 (करीब 10,300 रुपए) है।

