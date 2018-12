महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने और उनके प्रति हिंसा पर रोक लगाने के लिए UN Women ने चलाया एक खास कैंपेन

दुनिया भर में UN Women और उनके सहयोगियों द्वारा एक खास 16 दिवसीय कैंपेन Orange the world #HearMeToo आगाज़ हो चुका है। महिलाओं के हित में चलाये जा रहे इस खास कैंपेन के तहत दिल्ली के ‘यूएन हाउस’ को भी नारंगी रंग में रंग दिया गया है। जो खुशियों और उत्साह का प्रतीक माना जाता है और साथ ही व्यक्ति की भावनाओं को सक्रिय करने के लिए इस रंग को बहुत प्रभावशाली माना जाता है। इसके अलावा नारंगी रंग स्वतंत्रता, ख़ुशी, ऊर्जा, सामाजिकता और सृजन का भी प्रतीक होता है।

अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस (International Day for the Elimination of Violence Against Women) के तहत इस कैंपेन की शुरुआत 25 नवंबर से हुई है और इसका समापन 10 दिसम्बर, International Human Rights Day को होगा। इस16 दिवसीय अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों में लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता फैलाना है और इसके तहत लोगों का समर्थन जुटाना है जिससे महिलाओं के खिलाफ़ हो रही हिंसा को खत्म किया जा सके।

भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महिलाओं के