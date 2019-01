Samsung Galaxy Note 8 के फीचर्स

ऑपरेटिंग सिस्टम : Android 8.0 Oreo

डिस्पेल : 6.3-inch Super AMOLED, 2960x1440

प्रोसेसर : Qualcomm Snapdragon 835

मेमोरी : 64/128/256GB, microSD up to 256GB

RAM : 6GB

रियर कैमरा : 12MP + 12MP f/1.7 and f/2.4

फ्रंट कैमरा : 8MP f/1.7

बैटरी : 3300mAh, USB-C, फास्च चार्जिंग और Qi वायरलेस

वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट IP68 रेटिंग