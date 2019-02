सैमसंग आज लॉन्च करेगी अपनी नई S10 सीरीज, स्मार्टफोन में मिल सकती है 12GB रैम और 1000GB मेमोरी; ये हो सकते हैं सीरीज के 3 नए स्मार्टफोन

गैजेट डेस्क। सैमसंग आज अपनी न्यू फ्लैगशिप S10 सीरीज लॉन्च करने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी इस सीरीज के एक साथ 3 स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। इस सीरीज का सबसे सस्ता स्मार्टफोन गैलेक्सी S10e हो सकती है। इसमें 5.8 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। सीरीज के दो अन्य वेरिएंट S10 vanilla और S10+ होंगे।

It’s all been leading to this. ♥ this tweet to receive reminders about our #SamsungEvent livestream on February 20, 2019. pic.twitter.com/Tv9skpousI