केंद्रीय विद्यालय संगठन ने निकली 36 सरकारी नौकरियां, जानिए कौन कर सकता है अप्लाई

फाइनेंस ऑफिसर बनने का शानदार अवसर है। इच्छुक उम्मीदवार 2 मई से पहले आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन कंप्यूटर परीक्षा के जरिए होगा। ये नौकरियां केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निकाली गयी हैं. भारत सरकार ने दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय विद्यालय संगठन की योजना को मंजूरी दी। शुरू में विभिन्न राज्यों में स्थित 20 सेना रेजिमेंटों के 20 स्कूलों का सेंट्रल स्कूलों के रूप में अधिग्रहण किया गया था। 1965 में केंद्रीय विद्यालय संगठन के रूप में एक स्वायत्तशासी निकाय का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य रक्षाकर्मियों एवं अर्ध सैनिक बलों के कर्मचारियों सहित अखिल भारतीय सेवाओं और देश भर में स्थानांतरित होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों की एक समान शिक्षा की आवश्यकता पूरी करने के लिए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना करना और उसके काम पर नजर रखना था। इस समय (17 जून 2013 तक) देश में 1073 केंद्रीय विद्यालय है, जिनमें से तीन विदेश में यानि काठमांडू, मास्को और तेहरान में स्थित है। सभी केंद्रीय विद्यालयों में एक जैसे पाठ्‌यक्रम हैं।

कुल पद :36 पद

पदों का विवरण : फाइनेंस ऑफिसर (15), सेक्शन ऑफिसर (21)

शैक्षणिक योग्यता : पदानुसार (अधिक जानकारी के लिए आवेदन विज्ञापन के लिंक पर क्लिक करें)

आयु सीमा : केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार

अंतिम तिथि : 02 मई, 2018

वेबसाइट : kvsangathan.nic.in

आवेदक के लिए जरूरी ऑनलाइन लिंक्स

आवेदन से जुडी जानकारी के लिए :

http://kvsangathan.nic.in/GeneralDocuments/ANN(3)-17-04-2018.PDF

ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए :

https://cdn.digialm.com//EForms/configuredHtml/1258/54571//Instruction.html

चयन का आधार : उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन कंप्यूटर परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।

जानिए कौन कर सकता है आवेदन

यह विज्ञप्ति केवल विभागीय है अतः इन विज्ञप्तियों पर केवल केंद्रीय विद्यालय संगठन के वर्तमान कर्माचारी ही इन पदों पर आवेदन कर सकते है। इन पदों के लिए भर्ती परीक्षा केवल दिल्ली / एनसीआर में आयोजित की जाएगी।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

1. सबसे पहले आप http://kvsangathan.nic.in/ पर जाये

2. फिर Announcements सेक्शन में जाकर Click here to Apply Online for Filling up the Posts of Finance Officer & Section लिंक पर क्लिक करें

3. क्लिक करने के बाद जो पेज खुलेगा उसमे Online Form भरने के निर्देश दिए है

4. निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़े फिर निचे Start पर क्लिक करें

5. Start पर क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शन फॉलो करें तथा ऑनलाइन अप्लाई करें