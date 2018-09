आधार न होने पर एडमिशन से देने से मना नहीं कर सकते स्कूल, पढ़ाई बच्चों के अधिकार है : UIDAI

नई दिल्ली. यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने कहा कि आधार न होने की स्थिति में स्कूल बच्चों के एडमिशन से इनकार नहीं कर सकते। अथॉरिटी ने स्पष्ट किया कि इस वजह से इनकार करना अवैध है।

इस संंबंध में यूआईडीएआई की तरफ से राज्यों के सचिवों को सर्कुलर जारी किया गया। इसके मुताबिक, स्कूलों को सलाह दी गई कि अपने परिसर में आधार बनवाने और अपडेशन के लिए स्पेशल कैंप लगवाएं। इसके लिए स्थानीय बैंकों, पोस्ट ऑफिस, राज्य शिक्षण संस्थान, जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करें।

#AadhaarInNews

"It was illegal to deny admission to students who do not have Aadhaar card, it was school's responsibility to provide enrollment and update services to students who need them." Read more - https://t.co/n2AxRC48RM