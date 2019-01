Android Phone Secret Settings : आप अपना फोन बच्चों या किसी दूसरे के हाथ में देते हैं, तो इस सीक्रेट सेटिंग के बारे में जान लें

सेटिंग

एंड्रॉइड स्मार्टफोन (Android Smartphone) में ऐसी कई सेटिंग होती हैं जिसकी मदद से आप फोन को सेफ कर सकते हैं। इनमें ज्यादातर सेटिंग (Settings) फोन लॉक करने से जुड़ी होती हैं, लेकिन एकऐसी भी है जिसमें एक बार में सिर्फ एक ऐप (App) ही काम करता है। यानी आपका कोई फोन किसी ऐप के लिए मांग रहा है तब इस सेटिंग को ऑन (ON) कर देना चाहिए। खासकर, जब फोन बच्चों को वीडियो देखने या किसी दूसरे काम के लिए दिया जाता है, तब इसे जरूर ON कर देना चाहिए। इस सेटिंग की खास बात है कि अगर कोई फोन में ज्यादा छेड़खानी करता है तब फोन लॉक (Lock) हो जाता है। इस सेटिंग का नाम क्या है और इसे फोन में कैसे ON किया जाता है।