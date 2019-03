आप अपनी Facebook वॉल पर Dainik Bhaskar की खबर सबसे पहले ऐसे देखें, अभी अप्लाई करें ये आसान Settings

गैजेट डेस्क। आप अपनी फेसबुक वॉल पर Dainik Bhaskar की खबरें सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं। तब इसके लिए आपको सिर्फ एक सेटिंग फॉलो करनी है। इसके बाद Dainikbhaskar.com की हर खबर आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी।

फोन पर अप्लाई करें ये सेटिंग

1. Facebook ओपन करके Dainik Bhaskar का पेज सर्च करें

2. अब Dainik Bhaskar के पेज को Like करें

3. यहां '...' पर टैब करके Seeing First पर जाएं

4. अब 'See First' को सिलेक्ट करें

डेस्कटॉप पर अप्लाई करें ये सेटिंग

1. Facebook ओपन करके Dainik Bhaskar का पेज सर्च करें

2. अब Dainik Bhaskar के पेज को Like करें

3. यहां 'Following' बटन पर क्लिक करें

4. अब ड्रॉप-डाउन मैनु से 'See First' को सिलेक्ट करें

फोन और डेस्कटॉप पर इस सेटिंग को अप्लाई करने के बाद Dainik Bhaskar की हर खबर आपकी वॉल पर सबसे पहले आएगी।