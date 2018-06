सोशल मीडिया दिवस: वो 5 अमेजिंग रिकॉर्ड, जो इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर बने

गैजेट डेस्क। शनिवार को दुनिया भर में सोशल मीडिया दिवस मनाया जा रहा है और 2010 से हर साल इस दिन को जून महीने के आखिरी दिन यानी 30 तारीख को मनाया जाता है। दरअसल, सोशल मीडिया कंपनी 'मैशेबल' ने 30 जून को 'सोशल मीडिया दिवस' के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। इसलिए आज हम आपको ऐसे 5 अमेजिंग रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बने।

1. इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा लाइक की जाने वाली फोटो:हॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल कायली जेनर ने फरवरी 2018 में अपनी बेटी स्टोर्मी के साथ एक फोटो पोस्ट की थी। इस फोटो में स्टोर्मी ने अपनी मुट्ठी में मां कायली का अंगूठा दबाकर रखा था और इसे अब तक सबसे ज्यादा लाइक किया गया है। इस फोटो को अब तक 1 करोड़ 79 लाख 73 हजार 995 बार लाइक किया जा चुका है, जो रिकॉर्ड है।

2. ट्विटर पर सबसे ज्यादा लाइक की जाने वाली पोस्ट:अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने पिछले साल 13 अगस्त को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट की थी। इस फोटो के साथ ओबामा ने साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के एक कोट को भी लिखा था 'कोई भी इंसान किसी इंसान के स्किन कलर, उसके बैकग्राउंड और उसके धर्म से नफरत करते हुए पैदा नहीं होता।' इस पोस्ट को अब तक 45 लाख 64 हजार 776 बार लाइक किया जा चुका है।

3. यूट्यूब पर अपलोड होने वाला पहला वीडियो: यूट्यूब पर सबसे पहला वीडियो 23 अप्रैल 2005 को यूट्यूब के को-फाउंडर जावेद करीम ने अपलोड किया था। इस वीडियो को 'मी एट द जू' (Me at the Zoo) टाइटल के साथ अपलोड किया था और इसे अभी तक 5 करोड़ 18 लाख 23 हजार 942 व्यूज मिल चुके हैं।

4. इंस्टाग्राम पर पहली हैशटैग सेल्फी:17 जनवरी 2011 को जेनिफर ली ने अपनी सेल्फी इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। इसके 10 दिन बाद 27 जनवरी को उन्होंने अपनी पोस्ट को एडिट करते हुए इसमें #Selfie का इस्तेमाल किया था। ये पहली बार था जब सेल्फी के साथ हैशटैग का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट को फिर एडिट किया और इसे हटा दिया।

5. एंटरप्रेन्योर द्वारा सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले: माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर फॉलो करते हैं। अभी बिल गेट्स को फॉलो करने वालों की संख्या 4 करोड़ 62 लाख 37 हजार 632 है और इनमें से ज्यादातर उन्हें एंटरप्रेन्योर (उद्यमी) फॉलो करते हैं।