सोनाक्षी ने Amazon से मंगाया 18 हजार रुपए का ब्रांडेड हेडफोन, लेकिन जब बॉक्स खोला तो उसमें से निकली ये चीज; फिर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी फोटो

गैजेट डेस्क। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुई हैं। दरअसल, उन्होंने अमेजन की वेबसाइट से हेडफोन मंगाया था, लेकिन कंपनी ने उन्हें बेहद घटिया क्वालिटी के नट-बोल्ट प्रोडक्ट की डिलिवरी कर दी। जिसके बाद उन्होंने इस प्रोडक्ट की फोटो अपने ट्वटिर अकाउंट से शेयर करते हुए अमेजन और बोस से शिकायत की।

ये हू पूरा मामला?

सोनाक्षी इन दिनों 'मिशन मंगल' मूवी की शूटिंग में बिजी हैं। उन्होंने शूटिंग के दौरान ही अमेजन से बोस कंपनी का हेडफोन ऑर्डर किया था। इस हेडफोन की कीमत 18 हजार रुपए थी। डिलिवरी की वक्त पैकिंग काफी अच्छी थी, लेकिन जब उसे ओपन करके देखा तो उसमें हेडफोन की जगह नट-बोल्ट था, जो पूरी तरह से गला हुआ और जंग लगा हुआ था। जिसके बाद उन्होंने इसकी फोटो खींचकर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर दी।

Anybody want to buy a brand new shiny piece of junk for 18,000 bucks? (Yup, its a steal) Dont worry, im selling, not @amazonIN, so ull get exactly what you’re ordering. pic.twitter.com/3W891TA7yd