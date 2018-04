इवेंट में ट्रांसपेरेंट ड्रेस में दिखीं 'सिंघम' की एक्ट्रेस, तमन्ना-श्रुति भी आईं नजर

मुंबई/हैदराबाद. रविवार रात साउथ फिल्म स्टार्स के लिए जी अप्सरा अवॉर्ड 2018 का आयोजन किया गया। अवॉर्ड्स के रेड कारपेट पर साउथ की कई एक्ट्रेस बोल्ड और गॉर्जियस लुक में नजर आईं। साउथ की सुपरस्टार ब्लैक कलर की ट्रांसपेरेंट गाउन में स्पॉट हुई। काजल ने कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने के साथ फिल्म 'सिंघम' में लीड रोल प्ले किया था। इवेंट में काजल को बेस्ड एक्ट्रेस ऑफ द ईयर और बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द डिकेड अवॉर्ड्स से नवाजा गया। काजल ने ट्वीटर पर फोटो शेयर करते हुए सभी को थैंक्स कहा। उन्होंने लिखा, 'Thank you for the best actress of the year and best actress of the decade, Zee Apsara Awards. Was amazing to witness so many wonderful women excelling in their respective fields. Extremely inspiring 🙌🏻 huge congratulations to all of you! 🤗 #ApsaraAwards2018'. ये सेलेब्स रेड कारपेट पर दिखें...

- जी अप्सरा अवॉर्ड्स के रेड कारपेट पर श्रुति हासन, , रोजा, मनारा चोपड़ा, भूमिका चावला, मेहरीन कौर, सौम्या, हरी तेजा, सुरभि, तापसी पन्नू, श्रीमुखी, लक्ष्मी माचु, गीता माधुरी, ऐशा रिबा सहित सेलेब्स नजर आए।

- तमन्ना भाटिया को श्रीदेवी अवॉर्ड दिया गया।

- तमन्ना को ये अवॉर्ड श्रुति हासन और रोजा ने दिया।

- तमन्ना ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'There are some days in life which become so much more special than the rest. Today was one such day, to receive a great honour named after Sridevi. My heartfelt gratitude to @zee_telugu for giving me this honour. I am moved. #ZeeApsaraAwards'.

