जब इस महान वैज्ञानिक के एक बयान ने दुनिया में मचा दिया था तहलका

ऑक्सफोर्ड. दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग साइंस की दुनिया में ऐसा नाम है, जिसके बारे जितना कहा जाए उतना कम है। हालांकि साइंस में एक विषय ऐसा रहा जिसकी वजह से हॉकिंग सबसे ज्यादा चर्चित रहे और मौत के बाद भी चर्चा में हैं। दरअसल, हॉकिंग सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए थे, जब उन्होंने भगवान के अस्तित्व को ही नकार दिया था। हॉकिंग ने ब्लैकहोल और बिगबैंग थ्योरी को समझने में अहम योगदान दिया था। उनका मानना था ब्रह्मांड किसी अलौकिक शक्ति ने नहीं बनाया बल्कि ये खुद बना था। आज स्टीफन हॉकिंग के जन्मदिन (8 जनवरी 1942) पर हम आपको बता रहे हैं उनका ऐस बयान जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया था। ये दिया था तर्क...



- हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड एक अनोखा और अद्भुत डिजाइन है, लेकिन इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। वे कहते थे कि साइंस अब 'The Theory of Everything' के करीब आ रहा है। यानी हर चीज का तर्क आपको मिल जाएगा और जब ऐसा होता है तो हम भव्य डिजाइन को जान जाएंगे। ऐसे में जब स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि भगवान का अस्तित्व नहीं है और मैं 'नास्तिक' हूं, तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया था।

हम बंदारों की ऊंची नस्ल हैं

- हॉकिंग ने 2014 में स्पैनिश भाषा के समाचार पत्र एल मुंडो के पत्रकार पाब्लो जरुगुई को दिए साक्षात्कार में ये बातें कही थीं। उन्होंने कहा, ''हम एक बहुत ही औसत तारे के एक छोटे ग्रह पर बसे बंदरों की उन्नत नस्ल हैं। मगर, हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। यह बात हमें बहुत खास बना देती है''।

