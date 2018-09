Submit all documents for passport within 90 days of application

तीन माह के अंदर नहीं जमा किए पूरे दस्तावेज तो पासपोर्ट का आवेदन हो जाएगा कैंसिल

आवेदक को अगली बार आवेदन करने पर दोबारा देनी पड़ेगी फीस।