telecom subscribers numbers reached to 114 million in india says trai

जून में 1.55 करोड़ नए ग्राहक टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े, रिलायंस जियो ने सबसे ज्यादा तो एयरटेल ने सिर्फ 10,689 जोड़े

रिपोर्ट के मुताबिक, लैंडलाइन ग्राहकों की संख्या मई के मुकाबले कम होकर सिर्फ 2.24 करोड़ हो गई है।